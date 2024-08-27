SpaceX перенесла запуск миссии Polaris Dawn из-за утечки гелия
SpaceX сообщила о переносе запуска миссии Polaris Dawn из-за утечки гелия
© AP Photo / John RaouxГлавный инженер SpaceX Анна Менон, бывший военный летчик Скотт Потит, командир экипажа Джаред Айзекман и руководитель программы подготовки астронавтов SpaceX Сара Гиллис во время прибытия в Космический центр для предстоящей миссии Polaris Dawn во Флориде
© AP Photo / John Raoux
Главный инженер SpaceX Анна Менон, бывший военный летчик Скотт Потит, командир экипажа Джаред Айзекман и руководитель программы подготовки астронавтов SpaceX Сара Гиллис во время прибытия в Космический центр для предстоящей миссии Polaris Dawn во Флориде
НЬЮ-ЙОРК, 27 авг - РИА Новости. Запуск космического корабля Dragon с миссией Polaris Dawn отложен до среды из-за утечки гелия в наземной части пусковой установки, сообщает компания SpaceX.
Ранее старт ракеты-носителя Falcon 9 с космическим кораблем Dragon ожидался во вторник в 3.38 по времени Восточного побережья США (10.38 мск).
"Команды внимательно изучают утечку гелия... Следующий запуск возможен не ранее среды, 28 августа", - сообщает компания в соцсети Х.
Проект Polaris был организован американским миллиардером и пилотом-любителем Джаредом Айзекманом, совершившим свой первый орбитальный полет в космос на корабле Dragon в 2021 году. Он заключил с компанией SpaceX контракт на три космических полета, Polaris Dawn - первый из них. Помимо самого Айзекмана, который выступает командиром экипажа, в состав миссии входят бывший военный летчик Скотт "Кидд" Потит, руководитель программы подготовки астронавтов компании SpaceX Сара Гиллис и бывшая медикобиологический руководитель полетов НАСА, а ныне главный инженер по космическим операциям SpaceX Анна Менон.
Подготовка к полету шла более двух лет, в течение которых все космические туристы проходили обучение, в том числе в центрах подготовки астронавтов НАСА.