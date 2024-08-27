https://ria.ru/20240827/spacex-1968647100.html

SpaceX перенесла запуск миссии Polaris Dawn из-за утечки гелия

SpaceX перенесла запуск миссии Polaris Dawn из-за утечки гелия - РИА Новости, 27.08.2024

SpaceX перенесла запуск миссии Polaris Dawn из-за утечки гелия

Запуск космического корабля Dragon с миссией Polaris Dawn отложен до среды из-за утечки гелия в наземной части пусковой установки, сообщает компания SpaceX. РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T05:22

2024-08-27T05:22

2024-08-27T11:53

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НЬЮ-ЙОРК, 27 авг - РИА Новости. Запуск космического корабля Dragon с миссией Polaris Dawn отложен до среды из-за утечки гелия в наземной части пусковой установки, сообщает компания SpaceX. Ранее старт ракеты-носителя Falcon 9 с космическим кораблем Dragon ожидался во вторник в 3.38 по времени Восточного побережья США (10.38 мск). "Команды внимательно изучают утечку гелия... Следующий запуск возможен не ранее среды, 28 августа", - сообщает компания в соцсети Х. Проект Polaris был организован американским миллиардером и пилотом-любителем Джаредом Айзекманом, совершившим свой первый орбитальный полет в космос на корабле Dragon в 2021 году. Он заключил с компанией SpaceX контракт на три космических полета, Polaris Dawn - первый из них. Помимо самого Айзекмана, который выступает командиром экипажа, в состав миссии входят бывший военный летчик Скотт "Кидд" Потит, руководитель программы подготовки астронавтов компании SpaceX Сара Гиллис и бывшая медикобиологический руководитель полетов НАСА, а ныне главный инженер по космическим операциям SpaceX Анна Менон. Подготовка к полету шла более двух лет, в течение которых все космические туристы проходили обучение, в том числе в центрах подготовки астронавтов НАСА.

https://ria.ru/20240826/reaktsiya-1968495858.html

https://ria.ru/20240712/falcon-1959322445.html

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