Рейтинг@Mail.ru
SpaceX перенесла запуск миссии Polaris Dawn из-за утечки гелия - РИА Новости, 27.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:22 27.08.2024 (обновлено: 11:53 27.08.2024)
https://ria.ru/20240827/spacex-1968647100.html
SpaceX перенесла запуск миссии Polaris Dawn из-за утечки гелия
SpaceX перенесла запуск миссии Polaris Dawn из-за утечки гелия - РИА Новости, 27.08.2024
SpaceX перенесла запуск миссии Polaris Dawn из-за утечки гелия
Запуск космического корабля Dragon с миссией Polaris Dawn отложен до среды из-за утечки гелия в наземной части пусковой установки, сообщает компания SpaceX. РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T05:22
2024-08-27T11:53
сша
spacex
наса
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968695965_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3c560165673e85ec1924ece325f9b0b6.jpg
НЬЮ-ЙОРК, 27 авг - РИА Новости. Запуск космического корабля Dragon с миссией Polaris Dawn отложен до среды из-за утечки гелия в наземной части пусковой установки, сообщает компания SpaceX. Ранее старт ракеты-носителя Falcon 9 с космическим кораблем Dragon ожидался во вторник в 3.38 по времени Восточного побережья США (10.38 мск). "Команды внимательно изучают утечку гелия... Следующий запуск возможен не ранее среды, 28 августа", - сообщает компания в соцсети Х. Проект Polaris был организован американским миллиардером и пилотом-любителем Джаредом Айзекманом, совершившим свой первый орбитальный полет в космос на корабле Dragon в 2021 году. Он заключил с компанией SpaceX контракт на три космических полета, Polaris Dawn - первый из них. Помимо самого Айзекмана, который выступает командиром экипажа, в состав миссии входят бывший военный летчик Скотт "Кидд" Потит, руководитель программы подготовки астронавтов компании SpaceX Сара Гиллис и бывшая медикобиологический руководитель полетов НАСА, а ныне главный инженер по космическим операциям SpaceX Анна Менон. Подготовка к полету шла более двух лет, в течение которых все космические туристы проходили обучение, в том числе в центрах подготовки астронавтов НАСА.
https://ria.ru/20240826/reaktsiya-1968495858.html
https://ria.ru/20240712/falcon-1959322445.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968695965_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_de29eceb97587725b09eaf80896f8ee9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, spacex, наса
США, SpaceX, НАСА
SpaceX перенесла запуск миссии Polaris Dawn из-за утечки гелия

SpaceX сообщила о переносе запуска миссии Polaris Dawn из-за утечки гелия

© AP Photo / John RaouxГлавный инженер SpaceX Анна Менон, бывший военный летчик Скотт Потит, командир экипажа Джаред Айзекман и руководитель программы подготовки астронавтов SpaceX Сара Гиллис во время прибытия в Космический центр для предстоящей миссии Polaris Dawn во Флориде
Главный инженер SpaceX Анна Менон, бывший военный летчик Скотт Потит, командир экипажа Джаред Айзекман и руководитель программы подготовки астронавтов SpaceX Сара Гиллис во время прибытия в Космический центр для предстоящей миссии Polaris Dawn во Флориде - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© AP Photo / John Raoux
Главный инженер SpaceX Анна Менон, бывший военный летчик Скотт Потит, командир экипажа Джаред Айзекман и руководитель программы подготовки астронавтов SpaceX Сара Гиллис во время прибытия в Космический центр для предстоящей миссии Polaris Dawn во Флориде
Читать ria.ru в
НЬЮ-ЙОРК, 27 авг - РИА Новости. Запуск космического корабля Dragon с миссией Polaris Dawn отложен до среды из-за утечки гелия в наземной части пусковой установки, сообщает компания SpaceX.
Ранее старт ракеты-носителя Falcon 9 с космическим кораблем Dragon ожидался во вторник в 3.38 по времени Восточного побережья США (10.38 мск).
МКС - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
СМИ рассказали о реакции Boeing на обращение НАСА к Space X из-за МКС
Вчера, 13:02
"Команды внимательно изучают утечку гелия... Следующий запуск возможен не ранее среды, 28 августа", - сообщает компания в соцсети Х.
Проект Polaris был организован американским миллиардером и пилотом-любителем Джаредом Айзекманом, совершившим свой первый орбитальный полет в космос на корабле Dragon в 2021 году. Он заключил с компанией SpaceX контракт на три космических полета, Polaris Dawn - первый из них. Помимо самого Айзекмана, который выступает командиром экипажа, в состав миссии входят бывший военный летчик Скотт "Кидд" Потит, руководитель программы подготовки астронавтов компании SpaceX Сара Гиллис и бывшая медикобиологический руководитель полетов НАСА, а ныне главный инженер по космическим операциям SpaceX Анна Менон.
Подготовка к полету шла более двух лет, в течение которых все космические туристы проходили обучение, в том числе в центрах подготовки астронавтов НАСА.
Ракета SpaceX Falcon 9 - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
Сбой в работе двигателя привел к редкой аварии на Falcon 9 SpaceХ
12 июля, 18:07
 
СШАSpaceXНАСА
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала