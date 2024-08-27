https://ria.ru/20240827/sopchuk-1968698669.html

Суд обратил в доход государства активы и имущество экс-депутата ГД Сопчука

Суд обратил в доход государства активы и имущество экс-депутата ГД Сопчука - РИА Новости, 27.08.2024

Суд обратил в доход государства активы и имущество экс-депутата ГД Сопчука

В доход государства обращены 79 объектов имущества, а также активы бывшего депутата ГД Сергея Сопчука на сумму, превышающую 41 миллиарда рублей, сообщили в ЦОС... РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T11:57

2024-08-27T11:57

2024-08-27T11:57

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. В доход государства обращены 79 объектов имущества, а также активы бывшего депутата ГД Сергея Сопчука на сумму, превышающую 41 миллиарда рублей, сообщили в ЦОС ФСБ РФ. "На основании материалов, представленных ФСБ РФ, по иску Генпрокуратуры РФ и в соответствии с решением Замоскворецкого районного суда города Москвы обращены в доход государства 79 объектов движимого и недвижимого имущества, а также активы бывшего депутата Государственной Думы Федерального Собрания РФ С. А. Сопчука на сумму, превышающую 41 миллиард рублей", - говорится в сообщении. По данным правоохранителей, фигурант в 2006 году в Приморском крае образовал золотодобывающую компанию ООО "Терней Золото" и вывел в частную собственность ряд инфраструктурных объектов пунктов пропуска через госграницу РФ. Подчеркивается, что это было сделано для получения материальной выгоды. В ФСБ отметили, что для избежания уголовной ответственности в июле 2021 года Сопчук скрылся в ОАЭ. "После прекращения срока депутатских полномочий С.А. Сопчука в отношении него Следственным управлением СК РФ по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 174.1 и статьей 289 УК России", - добавили в спецслужбе. В настоящее время Сопчук объявлен в международный розыск, устанавливаются все эпизоды его противоправной деятельности.

https://ria.ru/20240827/istochnik-1968686519.html

https://ria.ru/20240802/neprikosnovennost-1963718480.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, жилье, россия, приморский край, москва, сергей сопчук, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), госдума рф, генеральная прокуратура рф