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Суд обратил в доход государства активы и имущество экс-депутата ГД Сопчука - РИА Новости, 27.08.2024
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11:57 27.08.2024
https://ria.ru/20240827/sopchuk-1968698669.html
Суд обратил в доход государства активы и имущество экс-депутата ГД Сопчука
Суд обратил в доход государства активы и имущество экс-депутата ГД Сопчука - РИА Новости, 27.08.2024
Суд обратил в доход государства активы и имущество экс-депутата ГД Сопчука
В доход государства обращены 79 объектов имущества, а также активы бывшего депутата ГД Сергея Сопчука на сумму, превышающую 41 миллиарда рублей, сообщили в ЦОС... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T11:57
2024-08-27T11:57
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. В доход государства обращены 79 объектов имущества, а также активы бывшего депутата ГД Сергея Сопчука на сумму, превышающую 41 миллиарда рублей, сообщили в ЦОС ФСБ РФ. "На основании материалов, представленных ФСБ РФ, по иску Генпрокуратуры РФ и в соответствии с решением Замоскворецкого районного суда города Москвы обращены в доход государства 79 объектов движимого и недвижимого имущества, а также активы бывшего депутата Государственной Думы Федерального Собрания РФ С. А. Сопчука на сумму, превышающую 41 миллиард рублей", - говорится в сообщении. По данным правоохранителей, фигурант в 2006 году в Приморском крае образовал золотодобывающую компанию ООО "Терней Золото" и вывел в частную собственность ряд инфраструктурных объектов пунктов пропуска через госграницу РФ. Подчеркивается, что это было сделано для получения материальной выгоды. В ФСБ отметили, что для избежания уголовной ответственности в июле 2021 года Сопчук скрылся в ОАЭ. "После прекращения срока депутатских полномочий С.А. Сопчука в отношении него Следственным управлением СК РФ по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 174.1 и статьей 289 УК России", - добавили в спецслужбе. В настоящее время Сопчук объявлен в международный розыск, устанавливаются все эпизоды его противоправной деятельности.
https://ria.ru/20240827/istochnik-1968686519.html
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происшествия, жилье, россия, приморский край, москва, сергей сопчук, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), госдума рф, генеральная прокуратура рф
Происшествия, Жилье, Россия, Приморский край, Москва, Сергей Сопчук, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Госдума РФ, Генеральная прокуратура РФ
Суд обратил в доход государства активы и имущество экс-депутата ГД Сопчука

Активы и 79 объектов имущества экс-депутата Сопчука обратили в доход государства

© Фото : сайт Законодательного собрания Приморского краяСергей Сопчук
Сергей Сопчук - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© Фото : сайт Законодательного собрания Приморского края
Сергей Сопчук. Архивное фото
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. В доход государства обращены 79 объектов имущества, а также активы бывшего депутата ГД Сергея Сопчука на сумму, превышающую 41 миллиарда рублей, сообщили в ЦОС ФСБ РФ.
"На основании материалов, представленных ФСБ РФ, по иску Генпрокуратуры РФ и в соответствии с решением Замоскворецкого районного суда города Москвы обращены в доход государства 79 объектов движимого и недвижимого имущества, а также активы бывшего депутата Государственной Думы Федерального Собрания РФ С. А. Сопчука на сумму, превышающую 41 миллиард рублей", - говорится в сообщении.
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По данным правоохранителей, фигурант в 2006 году в Приморском крае образовал золотодобывающую компанию ООО "Терней Золото" и вывел в частную собственность ряд инфраструктурных объектов пунктов пропуска через госграницу РФ. Подчеркивается, что это было сделано для получения материальной выгоды.
В ФСБ отметили, что для избежания уголовной ответственности в июле 2021 года Сопчук скрылся в ОАЭ.
"После прекращения срока депутатских полномочий С.А. Сопчука в отношении него Следственным управлением СК РФ по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 174.1 и статьей 289 УК России", - добавили в спецслужбе.
В настоящее время Сопчук объявлен в международный розыск, устанавливаются все эпизоды его противоправной деятельности.
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