https://ria.ru/20240827/sochi-1968651522.html
В Сочи вернулись все самолеты, уходившие на запасные аэродромы
В Сочи вернулись все самолеты, уходившие на запасные аэродромы - РИА Новости, 27.08.2024
В Сочи вернулись все самолеты, уходившие на запасные аэродромы
Восемь воздушных судов, которые уходили на запасные аэродромы из-за ливней в Сочи вечером в понедельник, вернулись на курорт, аэропорт работает в штатном... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T07:21
2024-08-27T07:21
2024-08-27T07:21
сочи
минеральные воды
грозный
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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СОЧИ, 27 авг - РИА Новости. Восемь воздушных судов, которые уходили на запасные аэродромы из-за ливней в Сочи вечером в понедельник, вернулись на курорт, аэропорт работает в штатном графике, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани. Вечером в понедельник аэропорт информировал о том, что экипажи восьми воздушных судов из-за непогоды в Сочи приняли решение уйти на запасные аэродромы Минеральных Вод и Грозного. Международный аэропорт курорта работал по фактической погоде. "Работаем штатно. Да, все вылетели с запасных", - сказала собеседница агентства. Она уточнила, что все самолеты вернулись в Сочи. Штормовое предупреждение действовало в Сочи до окончания 26 августа. Ливни, которые прошли вечером подтопили часть городских улиц и автодорог, наиболее сложная обстановка наблюдалась в районе жилищного комплекса "Морская симфония" в Адлере. В результате сильных ливней на проезжую часть по направлению к селу Красная Воля сошел крупный оползень - его объем составил примерно 100 кубических метров. На месте находятся рабочие и представители внутригородских администраций, уточняли в региональном главке МЧС России.
https://ria.ru/20240826/saratov-1968425762.html
https://ria.ru/20240824/tashkent-1968251518.html
сочи
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сочи, минеральные воды, грозный, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Сочи, Минеральные Воды, Грозный, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
В Сочи вернулись все самолеты, уходившие на запасные аэродромы
В Сочи вернулись все самолеты, из-за непогоды уходившие на запасные аэродромы