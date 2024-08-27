https://ria.ru/20240827/sochi-1968651522.html

В Сочи вернулись все самолеты, уходившие на запасные аэродромы

В Сочи вернулись все самолеты, уходившие на запасные аэродромы - РИА Новости, 27.08.2024

В Сочи вернулись все самолеты, уходившие на запасные аэродромы

Восемь воздушных судов, которые уходили на запасные аэродромы из-за ливней в Сочи вечером в понедельник, вернулись на курорт, аэропорт работает в штатном... РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T07:21

2024-08-27T07:21

2024-08-27T07:21

сочи

минеральные воды

грозный

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0f/1838983990_0:208:3269:2047_1920x0_80_0_0_2adeba842e86b246080ada356a9fdad5.jpg

СОЧИ, 27 авг - РИА Новости. Восемь воздушных судов, которые уходили на запасные аэродромы из-за ливней в Сочи вечером в понедельник, вернулись на курорт, аэропорт работает в штатном графике, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани. Вечером в понедельник аэропорт информировал о том, что экипажи восьми воздушных судов из-за непогоды в Сочи приняли решение уйти на запасные аэродромы Минеральных Вод и Грозного. Международный аэропорт курорта работал по фактической погоде. "Работаем штатно. Да, все вылетели с запасных", - сказала собеседница агентства. Она уточнила, что все самолеты вернулись в Сочи. Штормовое предупреждение действовало в Сочи до окончания 26 августа. Ливни, которые прошли вечером подтопили часть городских улиц и автодорог, наиболее сложная обстановка наблюдалась в районе жилищного комплекса "Морская симфония" в Адлере. В результате сильных ливней на проезжую часть по направлению к селу Красная Воля сошел крупный оползень - его объем составил примерно 100 кубических метров. На месте находятся рабочие и представители внутригородских администраций, уточняли в региональном главке МЧС России.

https://ria.ru/20240826/saratov-1968425762.html

https://ria.ru/20240824/tashkent-1968251518.html

сочи

минеральные воды

грозный

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сочи, минеральные воды, грозный, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия