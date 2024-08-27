https://ria.ru/20240827/shulman-1968763490.html
Шульман* оплатила иноагентский долг в России
Шульман* оплатила иноагентский долг в России - РИА Новости, 27.08.2024
Шульман* оплатила иноагентский долг в России
Политолог Екатерина Шульман* оплатила штраф в 50 тысяч рублей за нарушение деятельности иностранного агента, однако у нее образовался новый в размере 3,5 тысячи РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T15:11
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Политолог Екатерина Шульман* оплатила штраф в 50 тысяч рублей за нарушение деятельности иностранного агента, однако у нее образовался новый в размере 3,5 тысячи рублей, следует из документов, которые есть в распоряжении РИА Новости. Четырнадцатого августа РИА Новости сообщало, что Мещанский суд признал Шульман* виновной по части 4 статьи 19.34 КоАП (Нарушение порядка деятельности иностранного агента). В связи с этим у нее образовалась задолженность на сумму 49 917 рублей, а также 3,5 тысячи рублей в виде исполнительского сбора. К настоящему моменту эта задолженность полностью погашена, однако 20 августа приставы возбудили новое производство на 3417 рублей по исполнительскому сбору за неуплату штрафа в срок. В апреле 2022 года министерство юстиции РФ включило Шульман* в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента. При этом летом 2022 года политолог пыталась обжаловать отказ суда в исключении ее из списка СМИ-иноагентов, однако суд отклонил иск и указал, что она получала финансирование из Канады, Германии, Ирландии, США и от российских организаций с иностранным капиталом.*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
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россия, канада, германия, екатерина шульман, происшествия
Россия, Канада, Германия, Екатерина Шульман, Происшествия
Шульман* оплатила иноагентский долг в России
Шульман оплатила штраф в 50 тысяч рублей за нарушение деятельности иноагента
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Политолог Екатерина Шульман* оплатила штраф в 50 тысяч рублей за нарушение деятельности иностранного агента, однако у нее образовался новый в размере 3,5 тысячи рублей, следует из документов, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Четырнадцатого августа РИА Новости сообщало, что Мещанский суд признал Шульман* виновной по части 4 статьи 19.34 КоАП (Нарушение порядка деятельности иностранного агента). В связи с этим у нее образовалась задолженность на сумму 49 917 рублей, а также 3,5 тысячи рублей в виде исполнительского сбора.
К настоящему моменту эта задолженность полностью погашена, однако 20 августа приставы возбудили новое производство на 3417 рублей по исполнительскому сбору за неуплату штрафа в срок.
В апреле 2022 года министерство юстиции РФ включило Шульман* в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента.
При этом летом 2022 года политолог пыталась обжаловать отказ суда в исключении ее из списка СМИ-иноагентов, однако суд отклонил иск и указал, что она получала финансирование из Канады
, Германии
, Ирландии
, США
и от российских организаций с иностранным капиталом.
*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.