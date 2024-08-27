https://ria.ru/20240827/shtraf-1968784857.html

Суд оштрафовал Pinterest за отказ ограничить доступ к информации

Суд оштрафовал Pinterest за отказ ограничить доступ к информации - РИА Новости, 27.08.2024

Суд оштрафовал Pinterest за отказ ограничить доступ к информации

Таганский суд Москвы оштрафовал сервис Pinterest на 7 миллионов рублей за повторный отказ ограничить доступ к запрещенной информации, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T16:16

2024-08-27T16:16

2024-08-27T16:47

москва

происшествия

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968795983_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_c772c2269ae64f7b85b4e573603a0638.jpg

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Таганский суд Москвы оштрафовал сервис Pinterest на 7 миллионов рублей за повторный отказ ограничить доступ к запрещенной информации, сообщили РИА Новости в суде."Постановлением Таганского районного суда города Москвы Pinterest Europe Limited (Пинтерест Европа Лимитед) признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 13.50 КоАП РФ, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 7 миллионов рублей", - сказала собеседница агентства.Протокол был составлен за потворный отказ ограничить доступ к публикациям, содержащим запрещенную информацию, о чем именно идет речь, в суде пояснить отказались.

https://ria.ru/20240731/google-1963100354.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, происшествия, россия