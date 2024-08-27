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Суд оштрафовал Pinterest за отказ ограничить доступ к информации
Суд оштрафовал Pinterest за отказ ограничить доступ к информации - РИА Новости, 27.08.2024
Суд оштрафовал Pinterest за отказ ограничить доступ к информации
Таганский суд Москвы оштрафовал сервис Pinterest на 7 миллионов рублей за повторный отказ ограничить доступ к запрещенной информации, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T16:16
2024-08-27T16:16
2024-08-27T16:47
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Таганский суд Москвы оштрафовал сервис Pinterest на 7 миллионов рублей за повторный отказ ограничить доступ к запрещенной информации, сообщили РИА Новости в суде."Постановлением Таганского районного суда города Москвы Pinterest Europe Limited (Пинтерест Европа Лимитед) признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 13.50 КоАП РФ, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 7 миллионов рублей", - сказала собеседница агентства.Протокол был составлен за потворный отказ ограничить доступ к публикациям, содержащим запрещенную информацию, о чем именно идет речь, в суде пояснить отказались.
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москва, происшествия, россия
Москва, Происшествия, Россия
Суд оштрафовал Pinterest за отказ ограничить доступ к информации
Суд оштрафовал Pinterest 7 млн руб за отказ ограничить доступ к информации