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Миронов призвал увеличить число общеобразовательных классов старшей школы - РИА Новости, 27.08.2024
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01:52 27.08.2024 (обновлено: 11:24 27.08.2024)
https://ria.ru/20240827/shkola-1968638362.html
Миронов призвал увеличить число общеобразовательных классов старшей школы
Миронов призвал увеличить число общеобразовательных классов старшей школы - РИА Новости, 27.08.2024
Миронов призвал увеличить число общеобразовательных классов старшей школы
Лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов направил обращение министру просвещения Сергею Кравцову с предложением увеличить количество... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T01:52
2024-08-27T11:24
россия
сергей миронов
генеральная прокуратура рф
сергей кравцов
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов направил обращение министру просвещения Сергею Кравцову с предложением увеличить количество общеобразовательных классов старшей школы, документ имеется в распоряжении РИА Новости. По словам Миронова, ранее в результате проверки Генпрокуратуры РФ выяснилось, что в ряде регионов России органы власти и администрации муниципальных школ нарушают права детей на получение бесплатного и общедоступного образования, отказывая детям в зачислении в 10-й класс, так как дальнейшее обучение проводится исключительно по профилям углубленного изучения отдельных предметов. При этом, по его словам, интересы школьников не учитываются, а общеобразовательные классы открываются в недостаточном количестве. "В данной связи, уважаемый Сергей Сергеевич, прошу вас провести комплекс мероприятий по повышению доступности обучения по программам среднего общего образования для школьников и принять необходимые меры в рамках своих полномочий", - сказано в обращении. Лидер партии уточняет, что старшие классы формируются на основании индивидуального отбора, критерии которого определяются школами произвольно (с учетом среднего балла аттестата об основном общем образовании, результатов внутришкольной диагностики или основного государственного экзамена по профильным предметам, содержания портфолио обучающегося и других). "Необходимо отметить, что еще в 2020 году проблема зачисления детей в 10-й класс стала предметом рассмотрения Конституционного Суда. В итоге было решено, что положения о процедуре индивидуального отбора в профильные классы не могут служить основанием для отчисления. Органы власти регионов обязаны предоставлять гарантии обучения по программе среднего общего образования каждому ребенку, но на практике этого не происходит", - сообщил РИА Новости Миронов. Он подчеркнул, что вследствие отказа в обучении в старшей школе детей отправляют в колледжи, а поступить на бюджет в эти учебные заведения "чаще всего нереально", например потому что за обучение надо платить деньги, что доступно далеко не каждой семье. "В итоге отсутствие возможности получить дальнейшее образование становится новой проблемой современной российской молодёжи. Проблему надо решать, и мы предлагаем министерству просвещения срочно принять меры для увеличения 10-х и 11-х классов в российских школах", - заключил парламентарий.
https://ria.ru/20240826/shkoly-1968481559.html
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россия, сергей миронов, генеральная прокуратура рф, сергей кравцов, общество, социальный навигатор, сн_образование
Россия, Сергей Миронов, Генеральная прокуратура РФ, Сергей Кравцов, Общество, Социальный навигатор, СН_Образование
Миронов призвал увеличить число общеобразовательных классов старшей школы

СРЗП просит Минпросвещение увеличить число общеобразовательных классов в школах

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов направил обращение министру просвещения Сергею Кравцову с предложением увеличить количество общеобразовательных классов старшей школы, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
По словам Миронова, ранее в результате проверки Генпрокуратуры РФ выяснилось, что в ряде регионов России органы власти и администрации муниципальных школ нарушают права детей на получение бесплатного и общедоступного образования, отказывая детям в зачислении в 10-й класс, так как дальнейшее обучение проводится исключительно по профилям углубленного изучения отдельных предметов. При этом, по его словам, интересы школьников не учитываются, а общеобразовательные классы открываются в недостаточном количестве.
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"В данной связи, уважаемый Сергей Сергеевич, прошу вас провести комплекс мероприятий по повышению доступности обучения по программам среднего общего образования для школьников и принять необходимые меры в рамках своих полномочий", - сказано в обращении.
Лидер партии уточняет, что старшие классы формируются на основании индивидуального отбора, критерии которого определяются школами произвольно (с учетом среднего балла аттестата об основном общем образовании, результатов внутришкольной диагностики или основного государственного экзамена по профильным предметам, содержания портфолио обучающегося и других).
"Необходимо отметить, что еще в 2020 году проблема зачисления детей в 10-й класс стала предметом рассмотрения Конституционного Суда. В итоге было решено, что положения о процедуре индивидуального отбора в профильные классы не могут служить основанием для отчисления. Органы власти регионов обязаны предоставлять гарантии обучения по программе среднего общего образования каждому ребенку, но на практике этого не происходит", - сообщил РИА Новости Миронов.
Он подчеркнул, что вследствие отказа в обучении в старшей школе детей отправляют в колледжи, а поступить на бюджет в эти учебные заведения "чаще всего нереально", например потому что за обучение надо платить деньги, что доступно далеко не каждой семье.
"В итоге отсутствие возможности получить дальнейшее образование становится новой проблемой современной российской молодёжи. Проблему надо решать, и мы предлагаем министерству просвещения срочно принять меры для увеличения 10-х и 11-х классов в российских школах", - заключил парламентарий.
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РоссияСергей МироновГенеральная прокуратура РФСергей КравцовОбществоСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
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