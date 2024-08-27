https://ria.ru/20240827/shapsha-1968654670.html

Калужский губернатор дал совет французам

Калужский губернатор дал совет французам - РИА Новости, 27.08.2024

Калужский губернатор дал совет французам

Губернатор Калужской области Владислав Шапша, где организовано производство автомобилей Citroen, в беседе с РИА Новости посоветовал французам обижаться на себя. РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T08:09

2024-08-27T08:09

2024-08-27T12:29

экономика

авто

калужская область

париж

калуга

владислав шапша

псма рус

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КАЛУГА, 27 авг — РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша, где организовано производство автомобилей Citroen, в беседе с РИА Новости посоветовал французам обижаться на себя. Серийное производство Citroen C5 Aircross началось в марте 2024 года на заводе "ПСМА Рус" в Калуге. В мае стартовали продажи автомобилей. "Это наш автомобиль, это автомобиль, который собран в Калужской области. Я не думаю, что нашим бывшим партнерам (из Франции. — Прим. ред.) надо на что-то обижаться, пусть обижаются на себя", — отметил Шапша, комментируя производство Citroen в регионе. Глава региона напомнил, что в новых условиях автомобиль был собран и презентован в те же даты, когда мэр Парижа Анна Идальго выступила с антироссийскими заявлениями об участии российских атлетов на Олимпиаде в Париже.

https://ria.ru/20230114/promyshlennost-1844576506.html

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париж

калуга

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Ольга Фомченкова

экономика, авто, калужская область, париж, калуга, владислав шапша, псма рус