https://ria.ru/20240827/shapsha-1968654670.html
Калужский губернатор дал совет французам
Калужский губернатор дал совет французам - РИА Новости, 27.08.2024
Калужский губернатор дал совет французам
Губернатор Калужской области Владислав Шапша, где организовано производство автомобилей Citroen, в беседе с РИА Новости посоветовал французам обижаться на себя. РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T08:09
2024-08-27T08:09
2024-08-27T12:29
экономика
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владислав шапша
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КАЛУГА, 27 авг — РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша, где организовано производство автомобилей Citroen, в беседе с РИА Новости посоветовал французам обижаться на себя. Серийное производство Citroen C5 Aircross началось в марте 2024 года на заводе "ПСМА Рус" в Калуге. В мае стартовали продажи автомобилей. "Это наш автомобиль, это автомобиль, который собран в Калужской области. Я не думаю, что нашим бывшим партнерам (из Франции. — Прим. ред.) надо на что-то обижаться, пусть обижаются на себя", — отметил Шапша, комментируя производство Citroen в регионе. Глава региона напомнил, что в новых условиях автомобиль был собран и презентован в те же даты, когда мэр Парижа Анна Идальго выступила с антироссийскими заявлениями об участии российских атлетов на Олимпиаде в Париже.
https://ria.ru/20230114/promyshlennost-1844576506.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, авто, калужская область, париж, калуга, владислав шапша, псма рус
Экономика, Авто, Калужская область, Париж, Калуга, Владислав Шапша, ПСМА Рус
Калужский губернатор дал совет французам
Шапша посоветовал французам обижаться на себя из-за выпуска Citroen под Калугой