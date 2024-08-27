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Калужский губернатор дал совет французам - РИА Новости, 27.08.2024
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08:09 27.08.2024 (обновлено: 12:29 27.08.2024)
https://ria.ru/20240827/shapsha-1968654670.html
Калужский губернатор дал совет французам
Калужский губернатор дал совет французам - РИА Новости, 27.08.2024
Калужский губернатор дал совет французам
Губернатор Калужской области Владислав Шапша, где организовано производство автомобилей Citroen, в беседе с РИА Новости посоветовал французам обижаться на себя. РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T08:09
2024-08-27T12:29
экономика
авто
калужская область
париж
калуга
владислав шапша
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КАЛУГА, 27 авг — РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша, где организовано производство автомобилей Citroen, в беседе с РИА Новости посоветовал французам обижаться на себя. Серийное производство Citroen C5 Aircross началось в марте 2024 года на заводе "ПСМА Рус" в Калуге. В мае стартовали продажи автомобилей. "Это наш автомобиль, это автомобиль, который собран в Калужской области. Я не думаю, что нашим бывшим партнерам (из Франции. — Прим. ред.) надо на что-то обижаться, пусть обижаются на себя", — отметил Шапша, комментируя производство Citroen в регионе. Глава региона напомнил, что в новых условиях автомобиль был собран и презентован в те же даты, когда мэр Парижа Анна Идальго выступила с антироссийскими заявлениями об участии российских атлетов на Олимпиаде в Париже.
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экономика, авто, калужская область, париж, калуга, владислав шапша, псма рус
Экономика, Авто, Калужская область, Париж, Калуга, Владислав Шапша, ПСМА Рус
Калужский губернатор дал совет французам

Шапша посоветовал французам обижаться на себя из-за выпуска Citroen под Калугой

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкГубернатор Калужской области Владислав Шапша
Губернатор Калужской области Владислав Шапша - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Губернатор Калужской области Владислав Шапша. Архивное фото
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КАЛУГА, 27 авг — РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша, где организовано производство автомобилей Citroen, в беседе с РИА Новости посоветовал французам обижаться на себя.
Серийное производство Citroen C5 Aircross началось в марте 2024 года на заводе "ПСМА Рус" в Калуге. В мае стартовали продажи автомобилей.
"Это наш автомобиль, это автомобиль, который собран в Калужской области. Я не думаю, что нашим бывшим партнерам (из Франции. — Прим. ред.) надо на что-то обижаться, пусть обижаются на себя", — отметил Шапша, комментируя производство Citroen в регионе.
Глава региона напомнил, что в новых условиях автомобиль был собран и презентован в те же даты, когда мэр Парижа Анна Идальго выступила с антироссийскими заявлениями об участии российских атлетов на Олимпиаде в Париже.
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