https://ria.ru/20240827/seno-1968790198.html

План по заготовке сена выполнили в Оренбургской области

План по заготовке сена выполнили в Оренбургской области - РИА Новости, 27.08.2024

План по заготовке сена выполнили в Оренбургской области

Агропромышленные предприятия Оренбургской области выполнили план по заготовке сена, несмотря на сложные погодные условия, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T16:27

2024-08-27T16:27

2024-08-27T16:27

оренбургская область

северный район

денис паслер

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Агропромышленные предприятия Оренбургской области выполнили план по заготовке сена, несмотря на сложные погодные условия, сообщает пресс-служба регионального правительства. Отмечается, что, по данным на вторник, заготовлено 222,4 тысячи тонн сена, что составляет 101% от планового показателя. В лидерах – Саракташский (18,8 тысячи тонн), Ташлинский (17,6 тысячи тонн), Новосергиевский (17,5 тысячи тонн), Оренбургский (16,3 тысячи тонн) и Северный (16,8 тысячи тонн) районы. По данным пресс-службы, в полном объеме заготовлен сенаж. План составляет 109,5 тысячи тонн, заготовлено 112,3 тысячи тонн, что составляет 103%. Лидирует Северный район: 31,9 тысячи тонн. Кроме того, фуража заготовлено 110,8 тысячи тонн, что составляет 54% от плана, соломы 79,3 тысячи тонн - 60% от запланированного количества. Как сообщил ранее губернатор Оренбургской области Денис Паслер, каждый год агропромышленный комплекс в регионе совершенствуется, безусловно, благодаря труду, высокой ответственности и заинтересованности людей, работающих в отрасли.

https://ria.ru/20240822/sev-1967803281.html

северный район

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

северный район, денис паслер