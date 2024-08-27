https://ria.ru/20240827/seno-1968790198.html
План по заготовке сена выполнили в Оренбургской области
План по заготовке сена выполнили в Оренбургской области - РИА Новости, 27.08.2024
План по заготовке сена выполнили в Оренбургской области
Агропромышленные предприятия Оренбургской области выполнили план по заготовке сена, несмотря на сложные погодные условия, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T16:27
2024-08-27T16:27
2024-08-27T16:27
оренбургская область
северный район
денис паслер
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Агропромышленные предприятия Оренбургской области выполнили план по заготовке сена, несмотря на сложные погодные условия, сообщает пресс-служба регионального правительства. Отмечается, что, по данным на вторник, заготовлено 222,4 тысячи тонн сена, что составляет 101% от планового показателя. В лидерах – Саракташский (18,8 тысячи тонн), Ташлинский (17,6 тысячи тонн), Новосергиевский (17,5 тысячи тонн), Оренбургский (16,3 тысячи тонн) и Северный (16,8 тысячи тонн) районы. По данным пресс-службы, в полном объеме заготовлен сенаж. План составляет 109,5 тысячи тонн, заготовлено 112,3 тысячи тонн, что составляет 103%. Лидирует Северный район: 31,9 тысячи тонн. Кроме того, фуража заготовлено 110,8 тысячи тонн, что составляет 54% от плана, соломы 79,3 тысячи тонн - 60% от запланированного количества. Как сообщил ранее губернатор Оренбургской области Денис Паслер, каждый год агропромышленный комплекс в регионе совершенствуется, безусловно, благодаря труду, высокой ответственности и заинтересованности людей, работающих в отрасли.
https://ria.ru/20240822/sev-1967803281.html
северный район
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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северный район, денис паслер
Оренбургская область, Северный район, Денис Паслер
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Агропромышленные предприятия Оренбургской области выполнили план по заготовке сена, несмотря на сложные погодные условия, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Отмечается, что, по данным на вторник, заготовлено 222,4 тысячи тонн сена, что составляет 101% от планового показателя. В лидерах – Саракташский (18,8 тысячи тонн), Ташлинский (17,6 тысячи тонн), Новосергиевский (17,5 тысячи тонн), Оренбургский (16,3 тысячи тонн) и Северный (16,8 тысячи тонн) районы.
По данным пресс-службы, в полном объеме заготовлен сенаж. План составляет 109,5 тысячи тонн, заготовлено 112,3 тысячи тонн, что составляет 103%. Лидирует Северный район
: 31,9 тысячи тонн.
Кроме того, фуража заготовлено 110,8 тысячи тонн, что составляет 54% от плана, соломы 79,3 тысячи тонн - 60% от запланированного количества.
Как сообщил ранее губернатор Оренбургской области Денис Паслер
, каждый год агропромышленный комплекс в регионе совершенствуется, безусловно, благодаря труду, высокой ответственности и заинтересованности людей, работающих в отрасли.