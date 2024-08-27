https://ria.ru/20240827/sardelka-1968771227.html
В Астраханском заповеднике обнаружили рыбу-сардельку
В Астраханском заповеднике обнаружили рыбу-сардельку - РИА Новости, 27.08.2024
В Астраханском заповеднике обнаружили рыбу-сардельку
На территории Астраханского государственного заповедника обнаружили азово-черноморскую тюльку, известную также как сарделька, сообщила пресс-служба организации... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T15:35
2024-08-27T15:35
2024-08-27T16:42
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 авг — РИА Новости. На территории Астраханского государственного заповедника обнаружили азово-черноморскую тюльку, известную также как сарделька, сообщила пресс-служба организации в Telegram-канале. "В ходе лова молоди рыб в полоях (место, затопляемое в половодье. — Прим. ред.) Обжоровского участка Астраханского государственного заповедника буквально в считаных метрах от центрального кордона была сделана удивительная находка. В тканку попалась тюлька", — говорится в публикации.Результаты изучения пойманных особей показали, что они не принадлежат к виду "каспийская тюлька" (килька), чьи представители раз в несколько десятилетий поднимаются в дельту Волги из Каспийского моря. После этого специалисты провели дополнительные молекулярно-генетические исследования экземпляров и выяснили, что речь идет об азово-черноморской тюльке Clupeonella cultriventris (Nordmann, 1840), известной также как сарделька.Как рассказали в заповеднике, это вид, проникший в систему Волги по Волго-Донскому каналу, но научных данных о его распространении вниз по течению реки, включая дельту, пока нет.Если азово-черноморская тюлька приживется, то станет новым кормовым объектом для хищных рыб, что может положительно повлиять на популяцию последних, отметил представитель учреждения.
https://ria.ru/20240704/nauka-1956899238.html
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россия, астраханская область, волга, каспийское море
Хорошие новости, Россия, Астраханская область, Волга, Каспийское море
В Астраханском заповеднике обнаружили рыбу-сардельку
В Астраханском государственном заповеднике обнаружили азово-черноморскую тюльку
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 авг — РИА Новости.
На территории Астраханского государственного заповедника обнаружили азово-черноморскую тюльку, известную также как сарделька, сообщила пресс-служба организации в Telegram-канале
.
"В ходе лова молоди рыб в полоях (место, затопляемое в половодье. — Прим. ред.) Обжоровского участка Астраханского государственного заповедника буквально в считаных метрах от центрального кордона была сделана удивительная находка. В тканку попалась тюлька", — говорится в публикации.
Результаты изучения пойманных особей показали, что они не принадлежат к виду "каспийская тюлька" (килька), чьи представители раз в несколько десятилетий поднимаются в дельту Волги из Каспийского моря
.
После этого специалисты провели дополнительные молекулярно-генетические исследования экземпляров и выяснили, что речь идет об азово-черноморской тюльке Clupeonella cultriventris (Nordmann, 1840), известной также как сарделька.
Как рассказали в заповеднике, это вид, проникший в систему Волги по Волго-Донскому каналу, но научных данных о его распространении вниз по течению реки, включая дельту, пока нет.
Если азово-черноморская тюлька приживется, то станет новым кормовым объектом для хищных рыб, что может положительно повлиять на популяцию последних, отметил представитель учреждения.