https://ria.ru/20240827/sankt-peterburg-1968693184.html

"Серебряный возраст" Петербурга: особый город – особый подход к долголетию

"Серебряный возраст" Петербурга: особый город – особый подход к долголетию - РИА Новости, 27.08.2024

"Серебряный возраст" Петербурга: особый город – особый подход к долголетию

О милосердии и зрелости общества, как известно, судят по отношению к детям, старикам и инвалидам. Сегодня, когда благодаря достижениям медицины и повышению... РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T11:37

2024-08-27T11:37

2024-08-27T11:37

санкт-петербург

нева (река)

александр беглов

пенсионеры

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О милосердии и зрелости общества, как известно, судят по отношению к детям, старикам и инвалидам. Сегодня, когда благодаря достижениям медицины и повышению качества жизни в целом доля пожилых людей на планете уверенно растет, обществу важно все внимательнее относиться к старшему поколению. В России долгосрочная комплексная работа по созданию условий для активного и здорового долголетия ведется как на федеральном, так и на региональных уровнях. На звание самого внимательного к людям почтенного возраста мегаполиса страны претендует Петербург. И готов делами доказать, что у города есть такое право. В Северной столице проживает свыше 1 миллиона 389 тысяч жителей в возрасте старше трудоспособного. Это 24,8% от всего населения города. Согласно прогнозу Петростата, к 2046 году этот показатель вырастет уже до 30,7%. Ожидаемая продолжительность жизни петербуржцев к 2024 году тоже увеличится в среднем на пять-семь лет по сравнению с текущим годом: для мужчин – с 72,23 до 79,22, для женщин – с 80,02 до 84,54. Соответственно, вырастет и коэффициент демографической нагрузки – с 674 в 2025 году до 790 в 2046 году (речь о количестве нетрудоспособных людей на тысячу трудоспособных). Эти данные – прямое руководство к действию: сделать жизнь пожилых людей активной и насыщенной, создать условия, при которых у человека появляются ресурсы противостоять естественным процессам старения. Ключевое здесь – интерес, новые знания и навыки. Вовлеченность во что-то, что дарит радость и тренирует мозг. В июле этого года губернатор Петербурга Александр Беглов представил президенту приоритетный проект северной культурной столицы – "Серебряный возраст", главная цель которого – создавать позитивный эмоциональный фон жизни, формируя активную и деятельную модель долголетия. "Проект призван создать новый петербургский стандарт организации жизни старшего поколения, обеспечить медицинское и социальное сопровождение при переходе в другую возрастную категорию. Новая комплексная программа охватывает разные сферы и связывает их между собой. В ней четыре направления: "Здоровье", "Спорт", "Образование" и "Досуг". А цель проекта – создать позитивный фон жизни, чтобы человек мог с удовольствием посвящать время себе, семье, близким, детям, внукам", – подчеркнул, презентуя программу, Александр Беглов. Серебряные центры, или дворцы пенсионеров Благодаря проекту "Серебряный возраст" творческих, познавательных, культурных, физкультурных и иных досуговых мероприятий для петербуржцев старшего поколения станет гораздо больше. А значит, у людей появятся новые возможности для самореализации, возрастет социальная активность, а вместе с ней и качество жизни. Разумеется, инфраструктура досуга для пенсионеров и до запуска проекта "Серебряный возраст" была внушительной: мероприятия всех видов активности проходят на базе 145 госучреждений и 418 иных площадках города. Ежегодно их посещают более 102 тысяч граждан. Однако спрос на социальные услуги, связанные с активным образом жизни, растет, а развитие технологий требуют современных условий. А потому нужны новые комфортные социальные площадки. Авторы проекта назвали их серебряными центрами. В ближайшее время в городе на Неве запланировано строительство четырех таких центров – с оснащенными всем необходимым творческими студиями, спортивными секциями и бассейном. По площади это будут практически дворцы – от 11,5 до 14 тысяч квадратных метров. За смену серебряные центры смогут посетить от 200 до 400 человек в зависимости от численности проживающего в районе населения серебряного возраста. Какой будет "начинка" центров – от идейного наполнения до материального воплощения, в определенной степени зависит и от будущих хозяев серебряных "дворцов": как раз сейчас в районах идут активные встречи с представителями старшего поколения. Их мнение важно и для утверждения новых направлений проекта "Серебряный возраст", который окончательно должен быть сформирован к концу года. "Президент нас поддержал. Мы наметили основные линии. Сейчас обсуждаем наполнение вместе с петербуржцами. С ветеранами, с общественными организациями… Потому что в каждом районе – своя инфраструктура, и важно ее дополнить, а не создавать параллельную. Мы сохраним в "Серебряном возрасте" главный принцип всех нацпроектов – точечную концентрацию ресурсов на самых важных направлениях", – пообещал губернатор Беглов. "Старшее поколение": проект, международный форум и ярмарка вакансий Петербургский "Серебряный возраст" станет частью нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь", о запуске которого президент страны объявил в феврале текущего года. В состав проекта войдут 11 федеральных программ. Запущен он будет 1 января 2025 года, а сейчас завершается разработка его наполнения. Наряду с "Серебряным возрастом", в Петербурге реализуется еще ряд масштабных программ, адресованных людям пенсионного возраста. Один из них – региональный проект "Старшее поколение", также нацеленный на системную поддержку и повышение качества жизни граждан. В его задачи входит увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни, создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, включающей в себя соцобслуживание и медпомощь на дому с привлечением патронажной службы и сиделок, а также поддержку семейного ухода. Для реализации этих задач город работает над ликвидацией очередей в организации соцобслуживания. Особое внимание уделяется здравоохранению. В рамках проекта проводятся диспансеризации и профилактические осмотры, совершенствуется система долговременного ухода, благодаря которой пожилые люди могут проживать в современных пансионатах или оставаться в семье и получать помощь. (Отдельное направление проекта – системное развитие геронтологии и гериатрии, об этом расскажем чуть позже). В связи с востребованностью ухода за пожилыми людьми растет число поставщиков соцуслуг – все они включены в соответствующий реестр: и госучреждения, и НКО, и бизнес. За годы действия проекта их количество выросло более чем вдвое – с 51 в 2018 году до 119 в 2024-м. С 2006 года в Петербурге проводится международный форум "Старшее поколение" – крупнейший в России. Он объединяет профильные выставки, международный конгресс, шоу-рум "Дом пожилого человека" и фестивальную программу. А в прошлом году в рамках форума провели масштабную ярмарку вакансий для категории 50+. "Петербург – особый город. У нас велика доля людей с высокой профессиональной квалификацией. Даже в старшем возрасте их опыт, знания и мастерство востребованы на рынке труда. Многие из них и сами стремятся продолжить работать, хотят быть полезными городу и стране, передавать опыт следующим поколениям. Ярмарка помогает напрямую связать потенциальных работников и будущих работодателей, а консультанты Службы занятости помогают подобрать подходящие вакансии, скорректировать карьерную траекторию и оказать психологическую поддержку", – прокомментировал в свое время губернатор Александр Беглов. Флагман российской гериатрии Большое внимание петербургские специалисты уделяют изучению, профилактике и лечению болезней старческого возраста, в частности, деменции и одного из ее проявлений – болезни Альцгеймера. Этим занимается раздел геронтологии – гериатрия. Петербург на сегодняшний день по праву считается флагманом российской гериатрии. Городская гериатрическая служба, созданная здесь в 1997 году, обслуживает до 70 тысяч пациентов в год. Количество посещений врачей-гериатров на амбулаторном уровне превышает 200 тысяч. Пять многопрофильных городских стационаров оказывают помощь по профилю "гериатрия" в круглосуточном режиме. А вот Петербургский городской гериатрический центр не имеет аналогов ни в России, ни в ближнем зарубежье. В инфраструктуру центра входят стационар, поликлиника, сурдологический центр, медико-социальное отделение с диспетчерским пунктом "Тревожная кнопка", а также Центр памяти, который осуществляет прием пациентов с нарушениями памяти, соматоформными и адаптивными расстройствами, Центр боли, оказывающий помощь людям пожилого возраста с хроническим болевым синдромом, и Центр респираторной поддержки. "Городской гериатрический центр – важный элемент программы по обеспечению здоровой и комфортной жизни пожилых петербуржцев. Это единственное в стране учреждение, где социальная служба и здравоохранение совмещены. Сегодня центр в среднем обслуживает около 600 пациентов с тревожной кнопкой на дому. А еще здесь обучают родственников больных, которые находятся на ИВЛ и обслуживаются дома", – рассказал о работе центра глава Петербурга. Навигатор социальных услуг Чтобы людям проще было ориентироваться в потоке информации и знать обо всех формах соцобслуживания и видах услуг, применяются современные цифровые сервисы. В частности, "Навигатор социальных услуг" Службы социальных участковых, а также сервис "Профессиональная социотека Санкт-Петербурга". Вдобавок к этому в январе текущего года был запущен сервис "Активное долголетие" в мини-приложении ВКонтакте "Я здесь живу". "Навигатор социальных услуг" представляет собой единое пространство, где можно найти информацию обо всех видах соцуслуг – бытовых, медицинских, психологических и правовых, а также об организациях, которые официально предоставляют социальные услуги населению и входят в соответствующий реестр. Там же можно узнать о правилах оформления индивидуальной программы предоставления соцуслуг. "Профессиональная социотека Санкт-Петербурга" – это электронный информационно-методический ресурс с единой базой методик и технологий, применяемых организациями соцобслуживания. В ней собраны все активности не только для пожилых людей, но и для других категорий граждан. При этом весомая часть информации адресована именно пенсионерам. Сервис "Активное долголетие" в мини-приложении ВКонтакте "Я здесь живу" тоже наполнен полезной информацией о доступном досуге для людей пенсионного и предпенсионного возраста. В нем три раздела: "Досуг", "Карта" и "Полезное". Помимо адресов социально-досуговых центров, информации о занятиях и мероприятиях – культурных, образовательных, спортивных, сервис знакомит пользователей с проводимой в их районе благотворительной и волонтерской деятельностью, а также рассказывает о выплатах и льготах, попутно обучая людей финансовой грамотности. Данную информацию можно найти в разделе "Полезное". К слову о цифровых технологиях… Ранее в рамках проекта правительства Санкт‑Петербурга "Серебряный возраст" запущен новый продукт – специальная пластиковая карта "Серебряный возраст" на базе Единой карты петербуржца (ЕКП). С 1 сентября этого года благодаря проекту "Серебряный возраст" пенсионеры и жители старше 50 лет смогут посещать городские музеи за символическую плату в один рубль. Оформить карту можно в банках-эмитентах ЕКП. В следующем году ее пользователи получат электронный сертификат номиналом 1,5 тысячи рублей. Использовать его можно будет для покупки билетов не только в городские, но и федеральные музеи – например, в Эрмитаж или Русский музей.

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https://ria.ru/20240822/peterburg-1967801200.html

https://ria.ru/20240821/ekoproekty-1967651547.html

https://ria.ru/20240821/puteshestviya-1967182463.html

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санкт-петербург

нева (река)

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Артем Смирнов

санкт-петербург, нева (река), александр беглов, пенсионеры