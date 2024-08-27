https://ria.ru/20240827/ryabkov-1968750208.html

Рябков оценил идею Китая о договоре по неприменению ядерного оружия

Рябков оценил идею Китая о договоре по неприменению ядерного оружия - РИА Новости, 27.08.2024

Рябков оценил идею Китая о договоре по неприменению ядерного оружия

В идее Китая заключить договор между ядерными странами о неприменении ядерного оружия первыми есть здравые зерна, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T14:41

2024-08-27T14:41

2024-08-27T14:41

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пекин

россия

китай

сергей рябков

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. В идее Китая заключить договор между ядерными странами о неприменении ядерного оружия первыми есть здравые зерна, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Мы с китайскими коллегами находимся в контакте, продолжаем обсуждения. И считаем, что в их идее есть здравые зерна", - сказал Рябков журналистам. Он напомнил, что Китай впервые выдвинул предложение о заключении такого договора в 1994 году, и на протяжении всего этого времени Россия и Китай на разных площадках "неоднократно с ними обсуждали, каким образом эта концепция вписывается в текущие обстоятельства на международной арене". "Мы с большим уважением относимся к логике китайских авторов и к той системе аргументов, которые они представляют. Мы понимаем, что эта инициатива обусловлена серьезной и глубокой озабоченностью, испытываемой в Пекине теми деструктивными процессами в сфере международной безопасности, которые запущены США и другими западниками в последние годы", - подчеркнул Рябков. Он отметил, что "вопрос о судьбе этого соглашения, прежде всего, должен адресоваться не нам, а именно этим западным участникам, потому что достаточно изучить их отклики, которые прозвучали с женевской трибуны и публично, чтобы убедиться, что они категорически не приемлют китайскую идею".

https://ria.ru/20240825/kitay-1968248530.html

https://ria.ru/20240625/stolknovenie-1955422223.html

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в мире, пекин, россия, китай, сергей рябков