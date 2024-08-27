Рейтинг@Mail.ru
Рябков оценил идею Китая о договоре по неприменению ядерного оружия - РИА Новости, 27.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:41 27.08.2024
https://ria.ru/20240827/ryabkov-1968750208.html
Рябков оценил идею Китая о договоре по неприменению ядерного оружия
Рябков оценил идею Китая о договоре по неприменению ядерного оружия - РИА Новости, 27.08.2024
Рябков оценил идею Китая о договоре по неприменению ядерного оружия
В идее Китая заключить договор между ядерными странами о неприменении ядерного оружия первыми есть здравые зерна, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T14:41
2024-08-27T14:41
в мире
пекин
россия
китай
сергей рябков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/19/1942294112_0:60:3072:1788_1920x0_80_0_0_b6fe76846b2b86c656291ea385f95fb3.jpg
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. В идее Китая заключить договор между ядерными странами о неприменении ядерного оружия первыми есть здравые зерна, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Мы с китайскими коллегами находимся в контакте, продолжаем обсуждения. И считаем, что в их идее есть здравые зерна", - сказал Рябков журналистам. Он напомнил, что Китай впервые выдвинул предложение о заключении такого договора в 1994 году, и на протяжении всего этого времени Россия и Китай на разных площадках "неоднократно с ними обсуждали, каким образом эта концепция вписывается в текущие обстоятельства на международной арене". "Мы с большим уважением относимся к логике китайских авторов и к той системе аргументов, которые они представляют. Мы понимаем, что эта инициатива обусловлена серьезной и глубокой озабоченностью, испытываемой в Пекине теми деструктивными процессами в сфере международной безопасности, которые запущены США и другими западниками в последние годы", - подчеркнул Рябков. Он отметил, что "вопрос о судьбе этого соглашения, прежде всего, должен адресоваться не нам, а именно этим западным участникам, потому что достаточно изучить их отклики, которые прозвучали с женевской трибуны и публично, чтобы убедиться, что они категорически не приемлют китайскую идею".
https://ria.ru/20240825/kitay-1968248530.html
https://ria.ru/20240625/stolknovenie-1955422223.html
пекин
россия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/19/1942294112_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2c4037484957def8bc8cde22b134acee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, пекин, россия, китай, сергей рябков
В мире, Пекин, Россия, Китай, Сергей Рябков
Рябков оценил идею Китая о договоре по неприменению ядерного оружия

Рябков: в идее КНР о договоре по неприменению ядерного оружия есть здравые зерна

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкСергей Рябков
Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Сергей Рябков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. В идее Китая заключить договор между ядерными странами о неприменении ядерного оружия первыми есть здравые зерна, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Мы с китайскими коллегами находимся в контакте, продолжаем обсуждения. И считаем, что в их идее есть здравые зерна", - сказал Рябков журналистам.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
Ядерные боеголовки и красные муравьи: новости с американо-китайского фронта
25 августа, 08:00
Он напомнил, что Китай впервые выдвинул предложение о заключении такого договора в 1994 году, и на протяжении всего этого времени Россия и Китай на разных площадках "неоднократно с ними обсуждали, каким образом эта концепция вписывается в текущие обстоятельства на международной арене".
"Мы с большим уважением относимся к логике китайских авторов и к той системе аргументов, которые они представляют. Мы понимаем, что эта инициатива обусловлена серьезной и глубокой озабоченностью, испытываемой в Пекине теми деструктивными процессами в сфере международной безопасности, которые запущены США и другими западниками в последние годы", - подчеркнул Рябков.
Он отметил, что "вопрос о судьбе этого соглашения, прежде всего, должен адресоваться не нам, а именно этим западным участникам, потому что достаточно изучить их отклики, которые прозвучали с женевской трибуны и публично, чтобы убедиться, что они категорически не приемлют китайскую идею".
Здание МИД - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
В МИД предупредили о высоком риске столкновения ядерных держав
25 июня, 18:53
 
В миреПекинРоссияКитайСергей Рябков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала