https://ria.ru/20240827/ryabkov-1968727615.html

Рябков предупредил о последствиях причастности США к атакам ВСУ на Россию

Рябков предупредил о последствиях причастности США к атакам ВСУ на Россию - РИА Новости, 27.08.2024

Рябков предупредил о последствиях причастности США к атакам ВСУ на Россию

Эскалационный курс США становится все более вызывающим в ситуации вокруг Украины, последствия для Вашингтона могут быть гораздо более серьезными, чем были до... РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T13:38

2024-08-27T13:38

2024-08-27T14:01

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Эскалационный курс США становится все более вызывающим в ситуации вокруг Украины, последствия для Вашингтона могут быть гораздо более серьезными, чем были до настоящего момента, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Практические последствия того, что является не обвинением, а очевидным фактом, они наблюдаются, и американские коллеги знают о чем мы ведем речь. Эскалационный курс Вашингтона становится все более вызывающим. Впечатление такое, что коллеги отбросили остатки здравого смысла и полагают, что им все позволено", - сказал он."Последствия могут быть гораздо более тяжелыми, чем те, которые они уже испытывают. Они знают, где и в каких сферах мы реагируем в практическом плане", - добавил Рябков.Замминистра добавил, что "это тоже является предметом обсуждений, которые периодически имеют место, в том числе на высоком уровне, между Москвой и Вашингтоном".

https://ria.ru/20240819/armageddon-1966901985.html

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Ольга Фомченкова

сша, россия, курская область, вооруженные силы украины, сергей рябков, в мире, украина