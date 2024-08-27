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Рябков предупредил о последствиях причастности США к атакам ВСУ на Россию
Рябков предупредил о последствиях причастности США к атакам ВСУ на Россию - РИА Новости, 27.08.2024
Рябков предупредил о последствиях причастности США к атакам ВСУ на Россию
Эскалационный курс США становится все более вызывающим в ситуации вокруг Украины, последствия для Вашингтона могут быть гораздо более серьезными, чем были до... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T13:38
2024-08-27T13:38
2024-08-27T14:01
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вооруженные силы украины
сергей рябков
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Эскалационный курс США становится все более вызывающим в ситуации вокруг Украины, последствия для Вашингтона могут быть гораздо более серьезными, чем были до настоящего момента, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Практические последствия того, что является не обвинением, а очевидным фактом, они наблюдаются, и американские коллеги знают о чем мы ведем речь. Эскалационный курс Вашингтона становится все более вызывающим. Впечатление такое, что коллеги отбросили остатки здравого смысла и полагают, что им все позволено", - сказал он."Последствия могут быть гораздо более тяжелыми, чем те, которые они уже испытывают. Они знают, где и в каких сферах мы реагируем в практическом плане", - добавил Рябков.Замминистра добавил, что "это тоже является предметом обсуждений, которые периодически имеют место, в том числе на высоком уровне, между Москвой и Вашингтоном".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сша, россия, курская область, вооруженные силы украины, сергей рябков, в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, США, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины, Сергей Рябков, В мире, Украина
Рябков предупредил о последствиях причастности США к атакам ВСУ на Россию
Рябков: последствия причастности США к атакам ВСУ на РФ могут быть еще серьезнее