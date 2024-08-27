https://ria.ru/20240827/rostekh-1968658649.html

"Ростех" рассказал о работе "Ночных охотников" в зоне СВО

"Ростех" рассказал о работе "Ночных охотников" в зоне СВО - РИА Новости, 27.08.2024

"Ростех" рассказал о работе "Ночных охотников" в зоне СВО

Вертолеты Ми-28 показывают высокую эффективность в зоне СВО за счет новой системы ночного видения, которая позволяет распознавать цели на больших дистанциях и... РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T09:03

2024-08-27T09:03

2024-08-27T09:03

безопасность

технологии

ростех

ми-28нм

ми-28

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Вертолеты Ми-28 показывают высокую эффективность в зоне СВО за счет новой системы ночного видения, которая позволяет распознавать цели на больших дистанциях и при любом освещении, сообщили в госкорпорации "Ростех". "Вертолеты Ми-28НМ, которые создают в "Ростехе", неслучайно называют "Ночными охотниками". Эти машины эффективно работают в зоне СВО в темное время суток за счет новой системы ночного видения. Она позволяет распознавать цели на больших дистанциях и при любом освещении", - говорится в сообщении госкорпорации. Кроме того, на вертолеты устанавливают обновленные прицельно-пилотажно-навигационные комплексы, оснащенные вычислительными средствами увеличенного быстродействия. Кабина экипажа надежно бронирована, что обеспечивает защиту от бронебойных пуль и снарядов калибра до 20 миллиметров. "Ми-28НМ - вертолет, которому абсолютно все равно, когда действовать - днем или ночью, в хороших погодных условиях или в плохих. Его бортовое оборудование, включая РЛС, а также набор управляемых средств поражения позволяют работать по целям практически при любых обстоятельствах. Скрыться от "двадцать восьмого" очень непросто - "охотник" найдет свою добычу, даже если ее не видно человеческим глазом и от нее не исходит теплового излучения. Это подтверждается реальным боевым опытом", - отметили в "Ростехе". Ударный вертолет Ми-28НМ является носителем управляемых ракет, в частности, "Изделия 305". Мощности боевой части этого боеприпаса хватает для поражения бронетехники, огневых точек, зданий, комплексов противовоздушной обороны и артиллерийских систем.

https://ria.ru/20231218/tekhnika-1916402581.html

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2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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безопасность, технологии, ростех, ми-28нм, ми-28