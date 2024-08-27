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В Госдуме сделали важное заявление об изменениях в МРОТ
В Госдуме сделали важное заявление об изменениях в МРОТ - РИА Новости, 27.08.2024
В Госдуме сделали важное заявление об изменениях в МРОТ
Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР предлагают увеличить минимальный размер оплаты труда до 30 тысяч рублей в месяц, заявил председатель комитета по труду,... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T08:50
2024-08-27T08:50
2024-08-27T09:25
ярослав нилов
госдума рф
лдпр
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР предлагают увеличить минимальный размер оплаты труда до 30 тысяч рублей в месяц, заявил председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в своем Telegram-канале."ЛДПР предлагает МРОТ на уровне 30 тысяч уже с 1 января 2025 года. Это насущный вопрос для многих миллионов наших сограждан, и увеличение МРОТ для них - это вопрос не только достатка, но и качества жизни", — написал он.Нилов прикрепил к публикации текст пояснительной записки."Низкий уровень МРОТ приводит к необоснованной дифференциации доходов населения, снижению совокупного спроса, не стимулирует работодателей внедрять новые технологии, применять рациональные и справедливые системы оплаты труда, повышать производительность труда, тормозит рост ВВП страны", — сообщается в документе.Отмечается, что получающий зарплату на уровне МРОТ, который сегодня составляет 19 тысяч 242 рубля, россиянин не может жить на такие деньги и вынужден занимать деньги и брать кредиты.Принятие законопроекта позволит в условиях санкций и роста инфляции вывести из нищеты значительное количество российских граждан, снизить социальную напряженность и обеспечить развитие отраслей экономики, ориентированных на внутренний рынок, заключается в пояснении.
https://ria.ru/20240607/mrot-1951411423.html
https://ria.ru/20240617/minimum-1953447092.html
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ярослав нилов, госдума рф, лдпр
Ярослав Нилов, Госдума РФ, ЛДПР
В Госдуме сделали важное заявление об изменениях в МРОТ
Нилов: в Госдуме предложили удвоить МРОТ до 30 тысяч рублей с 1 января 2025 года
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости.
Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР предлагают увеличить минимальный размер оплаты труда до 30 тысяч рублей в месяц, заявил председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в своем Telegram
-канале.
"ЛДПР предлагает МРОТ на уровне 30 тысяч уже с 1 января 2025 года. Это насущный вопрос для многих миллионов наших сограждан, и увеличение МРОТ для них - это вопрос не только достатка, но и качества жизни", — написал он.
Нилов прикрепил к публикации текст пояснительной записки.
"Низкий уровень МРОТ приводит к необоснованной дифференциации доходов населения, снижению совокупного спроса, не стимулирует работодателей внедрять новые технологии, применять рациональные и справедливые системы оплаты труда, повышать производительность труда, тормозит рост ВВП страны", — сообщается в документе.
Отмечается, что получающий зарплату на уровне МРОТ, который сегодня составляет 19 тысяч 242 рубля, россиянин не может жить на такие деньги и вынужден занимать деньги и брать кредиты.
Принятие законопроекта позволит в условиях санкций и роста инфляции вывести из нищеты значительное количество российских граждан, снизить социальную напряженность и обеспечить развитие отраслей экономики, ориентированных на внутренний рынок, заключается в пояснении.