https://ria.ru/20240827/rossiya-1968655346.html

В Госдуме напомнили россиянам о льготах к 1 сентября

В Госдуме напомнили россиянам о льготах к 1 сентября - РИА Новости, 27.08.2024

В Госдуме напомнили россиянам о льготах к 1 сентября

Практически во всех российских регионах будут оказывать поддержку многодетным семьям к началу учебного года, заявила депутат Государственной Думы Светлана... РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T08:17

2024-08-27T08:17

2024-08-27T11:21

общество

светлана бессараб

госдума рф

социальный навигатор

детские вопросы

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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Практически во всех российских регионах будут оказывать поддержку многодетным семьям к началу учебного года, заявила депутат Государственной Думы Светлана Бессараб в беседе с "Лентой.ру"."Это, в частности, бесплатная школьная форма, спортивная форма, канцелярские товары, бесплатное горячее питание в школьной столовой и множество других совершенно разнообразных гарантий и льгот", — перечислила она.Бессараб также напомнила, что в стране недавно вступил в силу закон, позволяющий родителям использовать остаток средств от маткапитала. Так, если он не превышает десять тысяч рублей, эти деньги можно использованы для подготовки ребенка к учебному году.Профсоюзы, политические партии и различные общественные организации также организуют множество акций в преддверии 1 сентября, заключила политик.

https://ria.ru/20240821/shkola-1967523843.html

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общество, светлана бессараб, госдума рф, социальный навигатор, детские вопросы