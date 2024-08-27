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В Госдуме напомнили россиянам о льготах к 1 сентября
В Госдуме напомнили россиянам о льготах к 1 сентября - РИА Новости, 27.08.2024
В Госдуме напомнили россиянам о льготах к 1 сентября
Практически во всех российских регионах будут оказывать поддержку многодетным семьям к началу учебного года, заявила депутат Государственной Думы Светлана... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T08:17
2024-08-27T08:17
2024-08-27T11:21
общество
светлана бессараб
госдума рф
социальный навигатор
детские вопросы
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Практически во всех российских регионах будут оказывать поддержку многодетным семьям к началу учебного года, заявила депутат Государственной Думы Светлана Бессараб в беседе с "Лентой.ру"."Это, в частности, бесплатная школьная форма, спортивная форма, канцелярские товары, бесплатное горячее питание в школьной столовой и множество других совершенно разнообразных гарантий и льгот", — перечислила она.Бессараб также напомнила, что в стране недавно вступил в силу закон, позволяющий родителям использовать остаток средств от маткапитала. Так, если он не превышает десять тысяч рублей, эти деньги можно использованы для подготовки ребенка к учебному году.Профсоюзы, политические партии и различные общественные организации также организуют множество акций в преддверии 1 сентября, заключила политик.
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общество, светлана бессараб, госдума рф, социальный навигатор, детские вопросы
Общество, Светлана Бессараб, Госдума РФ, Социальный навигатор, Детские вопросы
В Госдуме напомнили россиянам о льготах к 1 сентября
Депутат ГД Бессараб напомнила о льготах для многодетных семей к 1 сентября
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости.
Практически во всех российских регионах будут оказывать поддержку многодетным семьям к началу учебного года, заявила депутат Государственной Думы Светлана Бессараб в беседе с "Лентой.ру
".
"Это, в частности, бесплатная школьная форма, спортивная форма, канцелярские товары, бесплатное горячее питание в школьной столовой и множество других совершенно разнообразных гарантий и льгот", — перечислила она.
Бессараб также напомнила, что в стране недавно вступил в силу закон, позволяющий родителям использовать остаток средств от маткапитала. Так, если он не превышает десять тысяч рублей, эти деньги можно использованы для подготовки ребенка к учебному году.
Профсоюзы, политические партии и различные общественные организации также организуют множество акций в преддверии 1 сентября, заключила политик.