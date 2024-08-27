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Россия не "клюнет" на саммит на условиях Зеленского, заявил Лавров - РИА Новости, 27.08.2024
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14:05 27.08.2024
https://ria.ru/20240827/rossija-1968738933.html
Россия не "клюнет" на саммит на условиях Зеленского, заявил Лавров
Россия не "клюнет" на саммит на условиях Зеленского, заявил Лавров - РИА Новости, 27.08.2024
Россия не "клюнет" на саммит на условиях Зеленского, заявил Лавров
Россия не "клюнет" на саммит с Украиной в одной из стран Глобального Юга, если он будет идти в той же логике, что и первый "саммит мира", заявил глава МИД РФ... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T14:05
2024-08-27T14:05
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владимир путин
михаил галузин
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Россия не "клюнет" на саммит с Украиной в одной из стран Глобального Юга, если он будет идти в той же логике, что и первый "саммит мира", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Следующий - это значит продолжающий какую-то инициативу. Инициатива там одна - она начиналась как копенгагенский формат, потом она преобразовалась в бюргенштокскую конференцию. Суть у всех этих процессов - это абсолютно бесперспективная, тупиковая так называемая "формула мира", которую выдвинул Зеленский", - сказал Лавров по итогам переговоров с главой МИД Йемена Шайей Мохсеном аз-Зиндани. "Поэтому все, что находится в ряду мероприятий, продвигавших эту формулу как безальтернативную развязку, конечно же, только какие-то мечтатели на Украине и Западе могут рассматривать как нечто, на что Россия, извиняюсь, клюнет. Речь идет именно об игре. Нас хотят поставить в ситуацию, когда мы клюнем на что-то, что устраивает Зеленского", - добавил министр. Конференция по Украине прошла в швейцарском Бюргенштоке 15-16 июня. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно. Совместное коммюнике по итогам конференции призывает вернуть Киеву контроль над Запорожской АЭС, а также содержит призывы к свободному передвижению по Черному и Азовскому морям, к обмену и освобождению всех военнопленных. В документе говорится и о необходимости диалога между всеми сторонами для прекращения конфликта. На саммите в Швейцарии Индия, наряду с Бразилией, Мексикой, ЮАР, Арменией, Саудовской Аравией и Таиландом не подписала совместное коммюнике. В начале июля замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил РИА Новости, комментируя тему новой встречи по Украине, что российская сторона не принимает ультиматумы и участвовать в подобных мероприятиях не собирается. Президент России Владимир Путин выступал с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ. После террористического нападения ВСУ на Курскую область президент Путин также назвал невозможными переговоры с теми, кто наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики. Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе разговаривать с Украиной Россия не будет.
https://ria.ru/20240625/ukraina-1955345101.html
https://ria.ru/20240717/lavrov-1960361883.html
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в мире, россия, украина, москва, сергей лавров, владимир путин, михаил галузин, нато, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Украина, Москва, Сергей Лавров, Владимир Путин, Михаил Галузин, НАТО, Вооруженные силы Украины
Россия не "клюнет" на саммит на условиях Зеленского, заявил Лавров

Лавров: РФ не клюнет на бесперспективный саммит с Украиной на условиях Киева

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Россия не "клюнет" на саммит с Украиной в одной из стран Глобального Юга, если он будет идти в той же логике, что и первый "саммит мира", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Следующий - это значит продолжающий какую-то инициативу. Инициатива там одна - она начиналась как копенгагенский формат, потом она преобразовалась в бюргенштокскую конференцию. Суть у всех этих процессов - это абсолютно бесперспективная, тупиковая так называемая "формула мира", которую выдвинул Зеленский", - сказал Лавров по итогам переговоров с главой МИД Йемена Шайей Мохсеном аз-Зиндани.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
Лавров назвал условие, при котором Россия будет разговаривать об Украине
25 июня, 14:41
"Поэтому все, что находится в ряду мероприятий, продвигавших эту формулу как безальтернативную развязку, конечно же, только какие-то мечтатели на Украине и Западе могут рассматривать как нечто, на что Россия, извиняюсь, клюнет. Речь идет именно об игре. Нас хотят поставить в ситуацию, когда мы клюнем на что-то, что устраивает Зеленского", - добавил министр.
Конференция по Украине прошла в швейцарском Бюргенштоке 15-16 июня. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно. Совместное коммюнике по итогам конференции призывает вернуть Киеву контроль над Запорожской АЭС, а также содержит призывы к свободному передвижению по Черному и Азовскому морям, к обмену и освобождению всех военнопленных. В документе говорится и о необходимости диалога между всеми сторонами для прекращения конфликта. На саммите в Швейцарии Индия, наряду с Бразилией, Мексикой, ЮАР, Арменией, Саудовской Аравией и Таиландом не подписала совместное коммюнике.
В начале июля замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил РИА Новости, комментируя тему новой встречи по Украине, что российская сторона не принимает ультиматумы и участвовать в подобных мероприятиях не собирается.
Президент России Владимир Путин выступал с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ.
После террористического нападения ВСУ на Курскую область президент Путин также назвал невозможными переговоры с теми, кто наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики. Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе разговаривать с Украиной Россия не будет.
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
Лавров прокомментировал идею второй конференции по Украине
17 июля, 21:23
 
В миреРоссияУкраинаМоскваСергей ЛавровВладимир ПутинМихаил ГалузинНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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