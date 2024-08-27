https://ria.ru/20240827/rets-1968799151.html

РЭЦ: нацбренды открывают новые возможности для усиления позиций компаний

РЭЦ: нацбренды открывают новые возможности для усиления позиций компаний - РИА Новости, 27.08.2024

РЭЦ: нацбренды открывают новые возможности для усиления позиций компаний

Поиск новых рынков и покупателей является вызовом для экспортеров, а сильный единый национальный бренд, олицетворяющий достижения страны и объединяющий надежных РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T16:59

2024-08-27T16:59

2024-08-27T16:59

экономика

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

калининградская область

светлогорск

мария захарова

российский экспортный центр (рэц)

экспорт

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Поиск новых рынков и покупателей является вызовом для экспортеров, а сильный единый национальный бренд, олицетворяющий достижения страны и объединяющий надежных производителей, вносит вклад в преодоление данного барьера, подчеркнули участники пленарной дискуссии "Национальные бренды: новые горизонты для экспорта", сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ).Мероприятие состоялось 27 августа в Светлогорске Калининградской области в рамках торжественной церемонии награждения победителей и призеров окружного этапа Всероссийской премии "Экспортер года" среди субъектов Северо-Западного федерального округа.Старший вице-президент РЭЦ Никита Гусаков подчеркнул значимость программы продвижения экспортеров под национальным брендом "Сделано в России", которую реализует РЭЦ, для усиления позиций работающих на внешних рынках компаний."Развивая программу продвижения "Сделано в России", РЭЦ стремится создать дополнительные возможности к той большой работе, которую компании самостоятельно проделывают за рубежом. "Сделано в России" становится все более узнаваемым экспортным брендом, который широко представлен на крупнейших международных выставках и на маркетплейсах", - сказал Гусаков.Программа "Сделано в России" представляет собой комплексное решение для продвижения российского экспорта через участие в международных выставках и бизнес-миссиях, размещение в национальных магазинах Made in Russia на ключевых зарубежных маркетплейсах, в специализированных шоу-румах агропродукции и по другим каналам.Компании, присоединившиеся к сообществу "Сделано в России", получают ряд преимуществ: приоритетное продвижение через зарубежную инфраструктуру, участие в маркетинговых мероприятиях, информационную поддержку и возможность сотрудничества с известными амбассадорами бренда.Для получения сертификата "Сделано в России" необходимо подать заявку на сайте РЭЦ и прикрепить необходимые документы. Компания и ее продукция не подвергаются дополнительным проверкам со стороны РЭЦ. Программа реализуется в партнерстве с авторитетными организациями, что гарантирует качество и благонадежность всех участников программы, продвигающихся под единым брендом.Важным фактором успеха на внешних рынках, отметили на мероприятии, также является эффективная коммуникация о современной России. Именно восприятие страны в целом формирует имидж ее продукции в глазах потребителей."Наличие сильного национального бренда, подтверждающего конкурентоспособность и надежность продукции, помогает экспортерам преодолевать трудности и добиваться успеха на внешних рынках. РЭЦ совместно с коллегами из федерального центра и руководством субъектов продолжит развивать и укреплять национальный бренд, повышать его узнаваемость за рубежом", - отметил руководитель представительства РЭЦ в Санкт-Петербурге Андрей Миронов.В пленарной сессии приняли участие заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области Константин Шишков, заместитель начальника отдела методологии и анализа Департамента международной кооперации и лицензирования в сфере внешней торговли Минпромторга Мария Захарова, член генерального совета "Деловой России", генеральный директор группы компаний "Томас-Бетон" Игорь Плешков, а также эксперты, представители бизнес-сообщества, исполнительной власти регионов, входящих в Северо-Западный федеральный округ.

https://ria.ru/20240826/rets-1968465994.html

https://ria.ru/20240823/rets-1967993764.html

https://ria.ru/20240822/eksportery-1967748977.html

россия

калининградская область

светлогорск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), калининградская область, светлогорск, мария захарова, российский экспортный центр (рэц), экспорт