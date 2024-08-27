https://ria.ru/20240827/repke-1968642877.html

В Германии сделали один вывод после мощнейшего удара ВС России

В Германии сделали один вывод после мощнейшего удара ВС России - РИА Новости, 27.08.2024

В Германии сделали один вывод после мощнейшего удара ВС России

Немецкий журналист Юлиан Репке на своей странице в социальной сети X после массированного удара ВС России по критической инфраструктуре Украины иронично... РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T03:52

2024-08-27T03:52

2024-08-27T11:40

россия

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Немецкий журналист Юлиан Репке на своей странице в социальной сети X после массированного удара ВС России по критической инфраструктуре Украины иронично вспомнил о том, как Москве предрекали нехватку вооружений, и сделал вывод о грядущем поражении Запада."У России заканчиваются ракеты, Путин ищет способ выйти из положения, у Кремля нет стратегии дальше 2024-го, внутреннее давление растет, и оно положит конец войне — серьезно?!" — перечислил несбывшиеся прогнозы журналист.Он отметил, что победить в конфликте может только одна из сторон."И сейчас побеждают нас", — констатировал Репке.Ранее Минобороны России сообщило, что вооруженные силы в понедельник нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, оперативно-тактической авиацией ВКС России, ударными беспилотными летательными аппаратами по критически важным объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим работу военно-промышленного комплекса Украины. В ведомстве подчеркнули, что все назначенные цели поражены.Взрывы накануне утром прогремели практически по всей Украине, воздушную тревогу в стране объявили после шести часов утра по Москве. Местные власти и СМИ сообщили о взрывах в целом ряде регионов, включая Киев. Украинский энергохолдинг ДТЭК объявил о введении экстренных отключений света на всей территории страны. Министр энергетики Герман Галущенко назвал сложной ситуацию, сложившуюся в энергосистеме после удара российских военных.В ответ на атаки по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://radiosputnik.ru/20240826/ukraina-1968533977.html

https://ria.ru/20240826/zelenskiy-1968512838.html

https://ria.ru/20240827/oeschuk--1968637369.html

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россия, украина, вооруженные силы украины