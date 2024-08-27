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В Германии сделали один вывод после мощнейшего удара ВС России - РИА Новости, 27.08.2024
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03:52 27.08.2024 (обновлено: 11:40 27.08.2024)
https://ria.ru/20240827/repke-1968642877.html
В Германии сделали один вывод после мощнейшего удара ВС России
В Германии сделали один вывод после мощнейшего удара ВС России - РИА Новости, 27.08.2024
В Германии сделали один вывод после мощнейшего удара ВС России
Немецкий журналист Юлиан Репке на своей странице в социальной сети X после массированного удара ВС России по критической инфраструктуре Украины иронично... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T03:52
2024-08-27T11:40
россия
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Немецкий журналист Юлиан Репке на своей странице в социальной сети X после массированного удара ВС России по критической инфраструктуре Украины иронично вспомнил о том, как Москве предрекали нехватку вооружений, и сделал вывод о грядущем поражении Запада."У России заканчиваются ракеты, Путин ищет способ выйти из положения, у Кремля нет стратегии дальше 2024-го, внутреннее давление растет, и оно положит конец войне — серьезно?!" — перечислил несбывшиеся прогнозы журналист.Он отметил, что победить в конфликте может только одна из сторон."И сейчас побеждают нас", — констатировал Репке.Ранее Минобороны России сообщило, что вооруженные силы в понедельник нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, оперативно-тактической авиацией ВКС России, ударными беспилотными летательными аппаратами по критически важным объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим работу военно-промышленного комплекса Украины. В ведомстве подчеркнули, что все назначенные цели поражены.Взрывы накануне утром прогремели практически по всей Украине, воздушную тревогу в стране объявили после шести часов утра по Москве. Местные власти и СМИ сообщили о взрывах в целом ряде регионов, включая Киев. Украинский энергохолдинг ДТЭК объявил о введении экстренных отключений света на всей территории страны. Министр энергетики Герман Галущенко назвал сложной ситуацию, сложившуюся в энергосистеме после удара российских военных.В ответ на атаки по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://radiosputnik.ru/20240826/ukraina-1968533977.html
https://ria.ru/20240826/zelenskiy-1968512838.html
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россия, украина, вооруженные силы украины
Россия, Украина, Вооруженные силы Украины
В Германии сделали один вывод после мощнейшего удара ВС России

Репке после массированного удара по Украине признал, что Россия побеждает

© AP Photo / Markus SchreiberБундестаг в Берлине
Бундестаг в Берлине - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Бундестаг в Берлине. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Немецкий журналист Юлиан Репке на своей странице в социальной сети X после массированного удара ВС России по критической инфраструктуре Украины иронично вспомнил о том, как Москве предрекали нехватку вооружений, и сделал вывод о грядущем поражении Запада.
"У России заканчиваются ракеты, Путин ищет способ выйти из положения, у Кремля нет стратегии дальше 2024-го, внутреннее давление растет, и оно положит конец войне — серьезно?!" — перечислил несбывшиеся прогнозы журналист.
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В Минобороны рассказали, куда целились при массированном ударе по Украине
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Он отметил, что победить в конфликте может только одна из сторон.
"И сейчас побеждают нас", — констатировал Репке.
Ранее Минобороны России сообщило, что вооруженные силы в понедельник нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, оперативно-тактической авиацией ВКС России, ударными беспилотными летательными аппаратами по критически важным объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим работу военно-промышленного комплекса Украины. В ведомстве подчеркнули, что все назначенные цели поражены.
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Зеленский прокомментировал массированные удары России по Украине
Вчера, 13:56
Взрывы накануне утром прогремели практически по всей Украине, воздушную тревогу в стране объявили после шести часов утра по Москве. Местные власти и СМИ сообщили о взрывах в целом ряде регионов, включая Киев. Украинский энергохолдинг ДТЭК объявил о введении экстренных отключений света на всей территории страны. Министр энергетики Герман Галущенко назвал сложной ситуацию, сложившуюся в энергосистеме после удара российских военных.
В ответ на атаки по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
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