https://ria.ru/20240827/raschet-1968656614.html

Расчет группировки "Запад" уничтожил 12 гексакоптеров ВСУ

Расчет группировки "Запад" уничтожил 12 гексакоптеров ВСУ - РИА Новости, 27.08.2024

Расчет группировки "Запад" уничтожил 12 гексакоптеров ВСУ

Расчет FPV-дрона 1-ой гвардейской танковой армии группировки "Запад" ВС РФ, объявивший охоту на украинские гексакоптеры "Баба-Яга" на купянском участке фронта,... РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T08:43

2024-08-27T08:43

2024-08-27T08:43

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

безопасность

вооруженные силы украины

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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 27 авг - РИА Новости. Расчет FPV-дрона 1-ой гвардейской танковой армии группировки "Запад" ВС РФ, объявивший охоту на украинские гексакоптеры "Баба-Яга" на купянском участке фронта, уничтожил уже двенадцать сельхоздронов противника, рассказал РИА Новости командир группы с позывным "Контора". Ранее РИА Новости сообщали, что расчет БПЛА данной группы объявил охоту на гексакоптеры "Баба-яга" на купянском участке фронта в зоне спецоперации. "Вот очередной результат нашей охоты. Уже двенадцатая "Баба-яга"", - сказал "Контора".

https://ria.ru/20240821/drony-1967456230.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

вооруженные силы рф, безопасность, вооруженные силы украины