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Расчет группировки "Запад" уничтожил 12 гексакоптеров ВСУ - РИА Новости, 27.08.2024
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08:43 27.08.2024
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Расчет группировки "Запад" уничтожил 12 гексакоптеров ВСУ
Расчет группировки "Запад" уничтожил 12 гексакоптеров ВСУ - РИА Новости, 27.08.2024
Расчет группировки "Запад" уничтожил 12 гексакоптеров ВСУ
Расчет FPV-дрона 1-ой гвардейской танковой армии группировки "Запад" ВС РФ, объявивший охоту на украинские гексакоптеры "Баба-Яга" на купянском участке фронта,... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T08:43
2024-08-27T08:43
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
безопасность
вооруженные силы украины
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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 27 авг - РИА Новости. Расчет FPV-дрона 1-ой гвардейской танковой армии группировки "Запад" ВС РФ, объявивший охоту на украинские гексакоптеры "Баба-Яга" на купянском участке фронта, уничтожил уже двенадцать сельхоздронов противника, рассказал РИА Новости командир группы с позывным "Контора". Ранее РИА Новости сообщали, что расчет БПЛА данной группы объявил охоту на гексакоптеры "Баба-яга" на купянском участке фронта в зоне спецоперации. "Вот очередной результат нашей охоты. Уже двенадцатая "Баба-яга"", - сказал "Контора".
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вооруженные силы рф, безопасность, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Вооруженные силы Украины
Расчет группировки "Запад" уничтожил 12 гексакоптеров ВСУ

Расчет ВС РФ уничтожил уже 12 гексакоптеров ВСУ "Баба-Яга" на Купянском участке

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий подразделения ПВО демонстрирует сбитый БПЛА "Баба Яга" в зоне СВО
Военнослужащий подразделения ПВО демонстрирует сбитый БПЛА Баба Яга в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий подразделения ПВО демонстрирует сбитый БПЛА "Баба Яга" в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 27 авг - РИА Новости. Расчет FPV-дрона 1-ой гвардейской танковой армии группировки "Запад" ВС РФ, объявивший охоту на украинские гексакоптеры "Баба-Яга" на купянском участке фронта, уничтожил уже двенадцать сельхоздронов противника, рассказал РИА Новости командир группы с позывным "Контора".
Ранее РИА Новости сообщали, что расчет БПЛА данной группы объявил охоту на гексакоптеры "Баба-яга" на купянском участке фронта в зоне спецоперации.
"Вот очередной результат нашей охоты. Уже двенадцатая "Баба-яга"", - сказал "Контора".
БПЛА-камикадзе Ланцет - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
Оператор "Ланцета" рассказал об охоте на "Бабу-ягу" и "Лелеку"
21 августа, 05:31
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФБезопасностьВооруженные силы Украины
 
 
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