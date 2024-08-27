https://ria.ru/20240827/raschet-1968656614.html
Расчет группировки "Запад" уничтожил 12 гексакоптеров ВСУ
Расчет группировки "Запад" уничтожил 12 гексакоптеров ВСУ - РИА Новости, 27.08.2024
Расчет группировки "Запад" уничтожил 12 гексакоптеров ВСУ
Расчет FPV-дрона 1-ой гвардейской танковой армии группировки "Запад" ВС РФ, объявивший охоту на украинские гексакоптеры "Баба-Яга" на купянском участке фронта,... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T08:43
2024-08-27T08:43
2024-08-27T08:43
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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 27 авг - РИА Новости. Расчет FPV-дрона 1-ой гвардейской танковой армии группировки "Запад" ВС РФ, объявивший охоту на украинские гексакоптеры "Баба-Яга" на купянском участке фронта, уничтожил уже двенадцать сельхоздронов противника, рассказал РИА Новости командир группы с позывным "Контора". Ранее РИА Новости сообщали, что расчет БПЛА данной группы объявил охоту на гексакоптеры "Баба-яга" на купянском участке фронта в зоне спецоперации. "Вот очередной результат нашей охоты. Уже двенадцатая "Баба-яга"", - сказал "Контора".
https://ria.ru/20240821/drony-1967456230.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы рф, безопасность, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Вооруженные силы Украины
Расчет группировки "Запад" уничтожил 12 гексакоптеров ВСУ
Расчет ВС РФ уничтожил уже 12 гексакоптеров ВСУ "Баба-Яга" на Купянском участке
ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 27 авг - РИА Новости. Расчет FPV-дрона 1-ой гвардейской танковой армии группировки "Запад" ВС РФ, объявивший охоту на украинские гексакоптеры "Баба-Яга" на купянском участке фронта, уничтожил уже двенадцать сельхоздронов противника, рассказал РИА Новости командир группы с позывным "Контора".
Ранее РИА Новости сообщали, что расчет БПЛА данной группы объявил охоту на гексакоптеры "Баба-яга" на купянском участке фронта в зоне спецоперации.
"Вот очередной результат нашей охоты. Уже двенадцатая "Баба-яга"", - сказал "Контора".