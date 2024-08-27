https://ria.ru/20240827/rakety-1968729909.html

Лавров отреагировал на обсуждение применения Киевом ракет Storm Shadow

Лавров отреагировал на обсуждение применения Киевом ракет Storm Shadow - РИА Новости, 27.08.2024

Лавров отреагировал на обсуждение применения Киевом ракет Storm Shadow

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал "игрой с огнем" обсуждение возможного применения Киевом ракет Storm Shadow для ударов вглубь российской территории. РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T13:44

2024-08-27T13:44

2024-08-27T13:44

специальная военная операция на украине

в мире

киев

россия

москва

сергей лавров

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0c/1871402625_0:430:2059:1588_1920x0_80_0_0_7083e2c8aa21e7e2706d8feec2bddf3d.jpg

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал "игрой с огнем" обсуждение возможного применения Киевом ракет Storm Shadow для ударов вглубь российской территории. "Мы давно слышим эти спекуляции... Игра с огнем, а они как дети малые, со спичками балуются - это очень опасная штука для взрослых дядек и тетек, которым доверено ядерное оружие в той или иной западной стране", - сказал Лавров по итогам встречи с йеменским коллегой. Ранее газета Guardian со ссылкой на высокопоставленных украинских чиновников сообщила, что Киев хочет нанести "демонстративный удар" ракетами Storm Shadow вглубь российской территории, чтобы создать потенциальную угрозу Москве, однако США не поддержали этот рискованный план.

https://ria.ru/20240329/raketa-1936525470.html

киев

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, киев, россия, москва, сергей лавров