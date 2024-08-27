https://ria.ru/20240827/rakety-1968729909.html
Лавров отреагировал на обсуждение применения Киевом ракет Storm Shadow
Лавров отреагировал на обсуждение применения Киевом ракет Storm Shadow - РИА Новости, 27.08.2024
Лавров отреагировал на обсуждение применения Киевом ракет Storm Shadow
Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал "игрой с огнем" обсуждение возможного применения Киевом ракет Storm Shadow для ударов вглубь российской территории. РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T13:44
2024-08-27T13:44
2024-08-27T13:44
специальная военная операция на украине
в мире
киев
россия
москва
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0c/1871402625_0:430:2059:1588_1920x0_80_0_0_7083e2c8aa21e7e2706d8feec2bddf3d.jpg
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал "игрой с огнем" обсуждение возможного применения Киевом ракет Storm Shadow для ударов вглубь российской территории. "Мы давно слышим эти спекуляции... Игра с огнем, а они как дети малые, со спичками балуются - это очень опасная штука для взрослых дядек и тетек, которым доверено ядерное оружие в той или иной западной стране", - сказал Лавров по итогам встречи с йеменским коллегой. Ранее газета Guardian со ссылкой на высокопоставленных украинских чиновников сообщила, что Киев хочет нанести "демонстративный удар" ракетами Storm Shadow вглубь российской территории, чтобы создать потенциальную угрозу Москве, однако США не поддержали этот рискованный план.
https://ria.ru/20240329/raketa-1936525470.html
киев
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0c/1871402625_192:444:1840:1680_1920x0_80_0_0_e8b40b1af5401621b850b1b1b5a3a810.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, россия, москва, сергей лавров
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Россия, Москва, Сергей Лавров
Лавров отреагировал на обсуждение применения Киевом ракет Storm Shadow
Лавров назвал обсуждение применения Киевом ракет Storm Shadow игрой с огнем