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Лавров отреагировал на обсуждение применения Киевом ракет Storm Shadow - РИА Новости, 27.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:44 27.08.2024
https://ria.ru/20240827/rakety-1968729909.html
Лавров отреагировал на обсуждение применения Киевом ракет Storm Shadow
Лавров отреагировал на обсуждение применения Киевом ракет Storm Shadow - РИА Новости, 27.08.2024
Лавров отреагировал на обсуждение применения Киевом ракет Storm Shadow
Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал "игрой с огнем" обсуждение возможного применения Киевом ракет Storm Shadow для ударов вглубь российской территории. РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T13:44
2024-08-27T13:44
специальная военная операция на украине
в мире
киев
россия
москва
сергей лавров
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал "игрой с огнем" обсуждение возможного применения Киевом ракет Storm Shadow для ударов вглубь российской территории. "Мы давно слышим эти спекуляции... Игра с огнем, а они как дети малые, со спичками балуются - это очень опасная штука для взрослых дядек и тетек, которым доверено ядерное оружие в той или иной западной стране", - сказал Лавров по итогам встречи с йеменским коллегой. Ранее газета Guardian со ссылкой на высокопоставленных украинских чиновников сообщила, что Киев хочет нанести "демонстративный удар" ракетами Storm Shadow вглубь российской территории, чтобы создать потенциальную угрозу Москве, однако США не поддержали этот рискованный план.
https://ria.ru/20240329/raketa-1936525470.html
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в мире, киев, россия, москва, сергей лавров
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Россия, Москва, Сергей Лавров
Лавров отреагировал на обсуждение применения Киевом ракет Storm Shadow

Лавров назвал обсуждение применения Киевом ракет Storm Shadow игрой с огнем

© Фото : MBDA/Thierry WurtzБританская ракета Storm Shadow/Scalp
Британская ракета Storm Shadow/Scalp - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© Фото : MBDA/Thierry Wurtz
Британская ракета Storm Shadow/Scalp. Архивное фото
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал "игрой с огнем" обсуждение возможного применения Киевом ракет Storm Shadow для ударов вглубь российской территории.
"Мы давно слышим эти спекуляции... Игра с огнем, а они как дети малые, со спичками балуются - это очень опасная штука для взрослых дядек и тетек, которым доверено ядерное оружие в той или иной западной стране", - сказал Лавров по итогам встречи с йеменским коллегой.
Ранее газета Guardian со ссылкой на высокопоставленных украинских чиновников сообщила, что Киев хочет нанести "демонстративный удар" ракетами Storm Shadow вглубь российской территории, чтобы создать потенциальную угрозу Москве, однако США не поддержали этот рискованный план.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевРоссияМоскваСергей Лавров
 
 
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