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Опрос показал, сколько россиян хотя бы раз плакали на работе

Опрос показал, сколько россиян хотя бы раз плакали на работе - РИА Новости, 27.08.2024

Опрос показал, сколько россиян хотя бы раз плакали на работе

Каждый третий россиянин хотя бы раз проливал слезы на работе: чаще всего этим "страдают" представительницы прекрасного пола - работа вызывала эмоции грусти у... РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T04:27

2024-08-27T04:27

2024-08-27T04:27

россия

superjob

общество

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Каждый третий россиянин хотя бы раз проливал слезы на работе: чаще всего этим "страдают" представительницы прекрасного пола - работа вызывала эмоции грусти у 52% женщин и 7% мужчин, подсчитали для РИА Новости аналитики SuperJob. "Каждый третий россиянин признался, что хотя бы раз позволил себе слезы на работе: 15% - неоднократно и по разным причинам, 13% плакали только из-за профессиональных проблем (трудного проекта, сложных клиентов, непонимания с руководством, отношений в коллективе и прочего), а 5% - лишь из-за трудностей, связанных с личной жизнью", - подсчитали аналитики. Среди тех, кому доводилось плакать на работе, - больше менеджеров по работе с клиентами, учителей и воспитателей, продавцов - работа с людьми всегда сопряжена с эмоциями. Однако большинство респондентов (58%) не позволяли себе плакать на работе. Авторы опроса отмечают, что расплакаться на работе - это про женщин: хотя бы однажды доводилось плакать из-за работы каждой второй из них. "Сторонников сдержанного поведения в рабочем коллективе больше среди представителей сильного пола. Восемьдесят один процент мужчин никогда не плакал на работе, а среди женщин таких только 29%. Работа вызывала слезы у 52% женщин и 7% мужчин", - выяснили они. Более терпимыми к слезам на работе оказались россияне до 34 лет. С увеличением возраста и размера зарплаты опрошенных среди них растет число тех, кто призывает владеть собой. Чем старше респонденты и чем выше уровень их дохода, тем реже они рассказывали о том, что им приходилось плакать на работе. По мнению 42% россиян, плакать на работе недопустимо. Однако каждый пятый (22%) считает, что чувства могут захватить как женщин, так и мужчин. Каждый десятый респондент уверен: слезы простительны только женщинам. Опрос проводился с 20 по 23 августа 2024 года среди экономически активного населения России, имеющего высшее образование. Размер выборки - 1600 респондентов, место проведения опроса - Россия, все округа, в 359 населенных пунктах.

https://ria.ru/20240819/zarplata-1966962881.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, superjob, общество