https://ria.ru/20240827/putin-1968743027.html

Путин даст поручение провести анализ для предотвращения обмеления Каспия

Путин даст поручение провести анализ для предотвращения обмеления Каспия - РИА Новости, 27.08.2024

Путин даст поручение провести анализ для предотвращения обмеления Каспия

Президент России Владимир Путин сообщил, что даст поручение провести научный анализ состояния Волги и Каспийского моря, чтобы предотвратить обмеление Каспия. РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T14:20

2024-08-27T14:20

2024-08-27T14:22

владимир путин

игорь бабушкин

ильхам алиев

азербайджан

астраханская область

каспийское море

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/16/1967830502_0:26:3071:1753_1920x0_80_0_0_60a3043102a466e56ef1da07eff7dae8.jpg

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что даст поручение провести научный анализ состояния Волги и Каспийского моря, чтобы предотвратить обмеление Каспия. "Я, конечно, поручу это правительству, но Вы подготовьте и направьте на мое имя соответствующее обращение с просьбой провести научный анализ происходящих в регионе Волги и Каспийского моря событий с тем, чтобы понять, что в ближайшее время необходимо сделать, предпринять для того, чтобы помочь Каспию", - отметил Путин на встрече с губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным. Глава государства добавил, что тема обмеления Каспия поднималась в ходе его недавнего визита в Азербайджан. Путин также сообщил, что президент Азербайджана Ильхам Алиев тепло отзывался о взаимодействии с Астраханской областью по вопросам обмеления Каспийского моря. Бабушкин пообещал подготовить соответствующий доклад, подключив научное сообщество и практиков, добавив, что в регионе есть понимание и научные разработки по проблематике обмеления Каспия. "Подготовьте как можно быстрее так, чтобы и Ваша работа, и работа правительства Российской Федерации строилась на основе моего поручения", - заключил Путин.

https://ria.ru/20240328/putin-1936491193.html

https://ria.ru/20240708/krym-1958278032.html

азербайджан

астраханская область

каспийское море

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, игорь бабушкин, ильхам алиев, азербайджан, астраханская область, каспийское море, общество