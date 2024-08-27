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Путин даст поручение провести анализ для предотвращения обмеления Каспия - РИА Новости, 27.08.2024
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14:20 27.08.2024 (обновлено: 14:22 27.08.2024)
https://ria.ru/20240827/putin-1968743027.html
Путин даст поручение провести анализ для предотвращения обмеления Каспия
Путин даст поручение провести анализ для предотвращения обмеления Каспия - РИА Новости, 27.08.2024
Путин даст поручение провести анализ для предотвращения обмеления Каспия
Президент России Владимир Путин сообщил, что даст поручение провести научный анализ состояния Волги и Каспийского моря, чтобы предотвратить обмеление Каспия. РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T14:20
2024-08-27T14:22
владимир путин
игорь бабушкин
ильхам алиев
азербайджан
астраханская область
каспийское море
общество
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что даст поручение провести научный анализ состояния Волги и Каспийского моря, чтобы предотвратить обмеление Каспия. "Я, конечно, поручу это правительству, но Вы подготовьте и направьте на мое имя соответствующее обращение с просьбой провести научный анализ происходящих в регионе Волги и Каспийского моря событий с тем, чтобы понять, что в ближайшее время необходимо сделать, предпринять для того, чтобы помочь Каспию", - отметил Путин на встрече с губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным. Глава государства добавил, что тема обмеления Каспия поднималась в ходе его недавнего визита в Азербайджан. Путин также сообщил, что президент Азербайджана Ильхам Алиев тепло отзывался о взаимодействии с Астраханской областью по вопросам обмеления Каспийского моря. Бабушкин пообещал подготовить соответствующий доклад, подключив научное сообщество и практиков, добавив, что в регионе есть понимание и научные разработки по проблематике обмеления Каспия. "Подготовьте как можно быстрее так, чтобы и Ваша работа, и работа правительства Российской Федерации строилась на основе моего поручения", - заключил Путин.
https://ria.ru/20240328/putin-1936491193.html
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азербайджан
астраханская область
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владимир путин, игорь бабушкин, ильхам алиев, азербайджан, астраханская область, каспийское море, общество
Владимир Путин, Игорь Бабушкин, Ильхам Алиев, Азербайджан, Астраханская область, Каспийское море, Общество
Путин даст поручение провести анализ для предотвращения обмеления Каспия

Путин даст поручение провести научный анализ для предотвращения обмеления Каспия

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© РИА Новости / POOL
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Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что даст поручение провести научный анализ состояния Волги и Каспийского моря, чтобы предотвратить обмеление Каспия.
"Я, конечно, поручу это правительству, но Вы подготовьте и направьте на мое имя соответствующее обращение с просьбой провести научный анализ происходящих в регионе Волги и Каспийского моря событий с тем, чтобы понять, что в ближайшее время необходимо сделать, предпринять для того, чтобы помочь Каспию", - отметил Путин на встрече с губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным.
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Глава государства добавил, что тема обмеления Каспия поднималась в ходе его недавнего визита в Азербайджан. Путин также сообщил, что президент Азербайджана Ильхам Алиев тепло отзывался о взаимодействии с Астраханской областью по вопросам обмеления Каспийского моря.
Бабушкин пообещал подготовить соответствующий доклад, подключив научное сообщество и практиков, добавив, что в регионе есть понимание и научные разработки по проблематике обмеления Каспия.
"Подготовьте как можно быстрее так, чтобы и Ваша работа, и работа правительства Российской Федерации строилась на основе моего поручения", - заключил Путин.
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Владимир ПутинИгорь БабушкинИльхам АлиевАзербайджанАстраханская областьКаспийское мореОбщество
 
 
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