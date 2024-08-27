https://ria.ru/20240827/putin-1968741848.html

Путин похвалил астраханского губернатора за строительство школ

Путин похвалил астраханского губернатора за строительство школ - РИА Новости, 27.08.2024

Путин похвалил астраханского губернатора за строительство школ

Президент России Владимир Путин похвалил губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина за результаты при строительстве новых школ и детских садов в регионе,... РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T14:14

2024-08-27T14:14

2024-08-27T14:56

общество

россия

астраханская область

владимир путин

игорь бабушкин

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин похвалил губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина за результаты при строительстве новых школ и детских садов в регионе, глава государства назвал Бабушкина молодцом. В ходе встречи во вторник Бабушкин доложил Путину, что за пять лет в Астраханской области в рамках нацпроекта "Образование" было построено семь школ и 18 детских садов, еще пять садиков будет сдано до конца года. Также в регионе полностью ликвидирована очередь в детские сады дошкольников старше 1,5 лет, сообщил губернатор. "Да, вы молодец просто", - ответил Путин.

https://ria.ru/20240415/babushkin-1940168839.html

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общество, россия, астраханская область, владимир путин, игорь бабушкин