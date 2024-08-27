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Путин похвалил астраханского губернатора за строительство школ - РИА Новости, 27.08.2024
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14:14 27.08.2024 (обновлено: 14:56 27.08.2024)
https://ria.ru/20240827/putin-1968741848.html
Путин похвалил астраханского губернатора за строительство школ
Путин похвалил астраханского губернатора за строительство школ - РИА Новости, 27.08.2024
Путин похвалил астраханского губернатора за строительство школ
Президент России Владимир Путин похвалил губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина за результаты при строительстве новых школ и детских садов в регионе,... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T14:14
2024-08-27T14:56
общество
россия
астраханская область
владимир путин
игорь бабушкин
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин похвалил губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина за результаты при строительстве новых школ и детских садов в регионе, глава государства назвал Бабушкина молодцом. В ходе встречи во вторник Бабушкин доложил Путину, что за пять лет в Астраханской области в рамках нацпроекта "Образование" было построено семь школ и 18 детских садов, еще пять садиков будет сдано до конца года. Также в регионе полностью ликвидирована очередь в детские сады дошкольников старше 1,5 лет, сообщил губернатор. "Да, вы молодец просто", - ответил Путин.
https://ria.ru/20240415/babushkin-1940168839.html
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общество, россия, астраханская область, владимир путин, игорь бабушкин
Общество, Россия, Астраханская область, Владимир Путин, Игорь Бабушкин
Путин похвалил астраханского губернатора за строительство школ

Путин похвалил астраханского губернатора за строительство школ и детских садов

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин во время встречи. 27 августа 2024
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин во время встречи. 27 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин во время встречи. 27 августа 2024
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин похвалил губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина за результаты при строительстве новых школ и детских садов в регионе, глава государства назвал Бабушкина молодцом.
В ходе встречи во вторник Бабушкин доложил Путину, что за пять лет в Астраханской области в рамках нацпроекта "Образование" было построено семь школ и 18 детских садов, еще пять садиков будет сдано до конца года. Также в регионе полностью ликвидирована очередь в детские сады дошкольников старше 1,5 лет, сообщил губернатор.
"Да, вы молодец просто", - ответил Путин.
Губернатор Астраханской области И. Бабушкин - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
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