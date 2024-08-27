https://ria.ru/20240827/putin-1968710743.html
Путин проведет встречу с главой Астраханской области
Путин проведет встречу с главой Астраханской области - РИА Новости, 27.08.2024
Путин проведет встречу с главой Астраханской области
Президент РФ Владимир Путин во вторник проведет встречу с главой Астраханской области Игорем Бабушкиным, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T12:35
2024-08-27T12:35
2024-08-27T12:35
астраханская область
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владимир путин
игорь бабушкин
дмитрий песков
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник проведет встречу с главой Астраханской области Игорем Бабушкиным, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "В течение дня в Кремле у Путина совещания, встречи. Одна из этих встреч планируется как открытая для СМИ - это встреча Путина с губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным", - сказал Песков. По его словам, все другие рабочие мероприятия носят непубличный характер.
https://ria.ru/20240415/putin-1940140468.html
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астраханская область, россия, владимир путин, игорь бабушкин, дмитрий песков
Астраханская область, Россия, Владимир Путин, Игорь Бабушкин, Дмитрий Песков
Путин проведет встречу с главой Астраханской области
Путин во вторник проведет встречу с главой Астраханской области Бабушкиным