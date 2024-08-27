Рейтинг@Mail.ru
Путин проведет встречу с главой Астраханской области - РИА Новости, 27.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:35 27.08.2024
https://ria.ru/20240827/putin-1968710743.html
Путин проведет встречу с главой Астраханской области
Путин проведет встречу с главой Астраханской области - РИА Новости, 27.08.2024
Путин проведет встречу с главой Астраханской области
Президент РФ Владимир Путин во вторник проведет встречу с главой Астраханской области Игорем Бабушкиным, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T12:35
2024-08-27T12:35
астраханская область
россия
владимир путин
игорь бабушкин
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1b/1805322401_0:337:2960:2002_1920x0_80_0_0_5f12154836db17d39aeba45a522b39f1.jpg
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник проведет встречу с главой Астраханской области Игорем Бабушкиным, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "В течение дня в Кремле у Путина совещания, встречи. Одна из этих встреч планируется как открытая для СМИ - это встреча Путина с губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным", - сказал Песков. По его словам, все другие рабочие мероприятия носят непубличный характер.
https://ria.ru/20240415/putin-1940140468.html
астраханская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1b/1805322401_116:0:2847:2048_1920x0_80_0_0_bbc76183946ca38175b514d1d7d68e8d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
астраханская область, россия, владимир путин, игорь бабушкин, дмитрий песков
Астраханская область, Россия, Владимир Путин, Игорь Бабушкин, Дмитрий Песков
Путин проведет встречу с главой Астраханской области

Путин во вторник проведет встречу с главой Астраханской области Бабушкиным

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник проведет встречу с главой Астраханской области Игорем Бабушкиным, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"В течение дня в Кремле у Путина совещания, встречи. Одна из этих встреч планируется как открытая для СМИ - это встреча Путина с губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным", - сказал Песков.
По его словам, все другие рабочие мероприятия носят непубличный характер.
Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
Путин оценил работу Бабушкина на посту губернатора
15 апреля, 13:38
 
Астраханская областьРоссияВладимир ПутинИгорь БабушкинДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала