https://ria.ru/20240827/putin-1968708849.html

"Слишком умен". В США раскрыли, как Путин обошел опасную ловушку

"Слишком умен". В США раскрыли, как Путин обошел опасную ловушку - РИА Новости, 27.08.2024

"Слишком умен". В США раскрыли, как Путин обошел опасную ловушку

Президент России Владимир Путин не поддастся на провокации НАТО, заявил отставной полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон в интервью Youtube-каналу Judging Freedom. РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T12:30

2024-08-27T12:30

2024-08-27T12:38

россия

сша

курская область

владимир путин

нато

центральное разведывательное управление (цру)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин не поддастся на провокации НАТО, заявил отставной полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон в интервью Youtube-каналу Judging Freedom.Так он прокомментировал заявление экс-аналитика ЦРУ Ларри Джонсона, что атака ВСУ на Курскую область была, вероятно, санкционирована американской разведкой."Путин слишком расчетлив и умен, чтобы использовать это как предлог для расширения конфликта", — сказал он.Уилкерсон добавил, что было бы славно иметь в Вашингтоне кого-то такого хотя бы наполовину такого же рассудительного, как российский лидер.В марте президент России Владимир Путин Россия заявил, что страна не собирается воевать с НАТО, так как слишком велика разница в военных расходах. Так, в 2022 году США истратили на военные расходы 811 миллиардов долларов, а Российская Федерация — 72 миллиарда. Бредовой мыслью является предположение, что при таком раскладе Москва будет воевать с альянсом, заключил он.

https://ria.ru/20240825/nyt-1968311483.html

https://ria.ru/20240826/ritter-1968421569.html

россия

сша

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россия, сша, курская область, владимир путин, нато, центральное разведывательное управление (цру), вооруженные силы украины