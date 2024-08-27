https://ria.ru/20240827/putin-1968708849.html
"Слишком умен". В США раскрыли, как Путин обошел опасную ловушку
"Слишком умен". В США раскрыли, как Путин обошел опасную ловушку - РИА Новости, 27.08.2024
"Слишком умен". В США раскрыли, как Путин обошел опасную ловушку
Президент России Владимир Путин не поддастся на провокации НАТО, заявил отставной полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон в интервью Youtube-каналу Judging Freedom. РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T12:30
2024-08-27T12:30
2024-08-27T12:38
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин не поддастся на провокации НАТО, заявил отставной полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон в интервью Youtube-каналу Judging Freedom.Так он прокомментировал заявление экс-аналитика ЦРУ Ларри Джонсона, что атака ВСУ на Курскую область была, вероятно, санкционирована американской разведкой."Путин слишком расчетлив и умен, чтобы использовать это как предлог для расширения конфликта", — сказал он.Уилкерсон добавил, что было бы славно иметь в Вашингтоне кого-то такого хотя бы наполовину такого же рассудительного, как российский лидер.В марте президент России Владимир Путин Россия заявил, что страна не собирается воевать с НАТО, так как слишком велика разница в военных расходах. Так, в 2022 году США истратили на военные расходы 811 миллиардов долларов, а Российская Федерация — 72 миллиарда. Бредовой мыслью является предположение, что при таком раскладе Москва будет воевать с альянсом, заключил он.
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россия, сша, курская область, владимир путин, нато, центральное разведывательное управление (цру), вооруженные силы украины
Россия, США, Курская область, Владимир Путин, НАТО, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Вооруженные силы Украины
"Слишком умен". В США раскрыли, как Путин обошел опасную ловушку
Полковник Уилкерсон рассказал о провокации США, на которую не поддался Путин
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости.
Президент России Владимир Путин не поддастся на провокации НАТО, заявил отставной полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон в интервью Youtube-каналу Judging Freedom
.
Так он прокомментировал заявление экс-аналитика ЦРУ Ларри Джонсона, что атака ВСУ на Курскую область была, вероятно, санкционирована американской разведкой.
"Путин слишком расчетлив и умен, чтобы использовать это как предлог для расширения конфликта", — сказал он.
Уилкерсон добавил, что было бы славно иметь в Вашингтоне кого-то такого хотя бы наполовину такого же рассудительного, как российский лидер.
В марте президент России Владимир Путин Россия заявил, что страна не собирается воевать с НАТО, так как слишком велика разница в военных расходах. Так, в 2022 году США истратили на военные расходы 811 миллиардов долларов, а Российская Федерация — 72 миллиарда. Бредовой мыслью является предположение, что при таком раскладе Москва будет воевать с альянсом, заключил он.