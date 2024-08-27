https://ria.ru/20240827/putin-1968705201.html

Путин провел телефонный разговор с премьером Индии

Путин провел телефонный разговор с премьером Индии - РИА Новости, 27.08.2024

Путин провел телефонный разговор с премьером Индии

Президент РФ Владимир Путин во вторник провел телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, сообщил журналистам пресс-секретарь главы... РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T12:20

2024-08-27T12:20

2024-08-27T12:20

политика

индия

россия

владимир путин

нарендра моди

дмитрий песков

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник провел телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Путин сегодня работает в Кремле. Ранее, буквально час назад Путин провел международный телефонный разговор, он общался с коллегой из Индии господином Моди. Мы в ближайшее время дадим развернутое сообщение, где расскажем, о чем шла речь во время этого разговора", - сказал Песков.

https://ria.ru/20240826/bajden-1968620408.html

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политика, индия, россия, владимир путин, нарендра моди, дмитрий песков