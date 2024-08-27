https://ria.ru/20240827/putin-1968705201.html
Путин провел телефонный разговор с премьером Индии
Путин провел телефонный разговор с премьером Индии - РИА Новости, 27.08.2024
Путин провел телефонный разговор с премьером Индии
Президент РФ Владимир Путин во вторник провел телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, сообщил журналистам пресс-секретарь главы... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T12:20
2024-08-27T12:20
2024-08-27T12:20
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник провел телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Путин сегодня работает в Кремле. Ранее, буквально час назад Путин провел международный телефонный разговор, он общался с коллегой из Индии господином Моди. Мы в ближайшее время дадим развернутое сообщение, где расскажем, о чем шла речь во время этого разговора", - сказал Песков.
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политика, индия, россия, владимир путин, нарендра моди, дмитрий песков
Политика, Индия, Россия, Владимир Путин, Нарендра Моди, Дмитрий Песков
Путин провел телефонный разговор с премьером Индии
Песков: Путин провел телефонный разговор с премьером Индии Нарендрой Моди