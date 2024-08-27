https://ria.ru/20240827/prilepin-1968690376.html

Суд в Москве рассмотрит дело о покушении на Прилепина

Суд в Москве рассмотрит дело о покушении на Прилепина - РИА Новости, 27.08.2024

Суд в Москве рассмотрит дело о покушении на Прилепина

Второй западный окружной военный суд в Москве в среду начнет рассмотрение уголовного дела в отношении гражданина Украины Александра Пермякова о покушении на... РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T11:18

2024-08-27T11:18

2024-08-27T11:18

происшествия

россия

украина

москва

захар прилепин

служба безопасности украины

подрыв автомобиля захара прилепина

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд в Москве в среду начнет рассмотрение уголовного дела в отношении гражданина Украины Александра Пермякова о покушении на российского писателя, политического деятеля Захара Прилепина, сообщается в картотеке инстанции. "Судебное заседание для решения вопроса об избрании/продлении меры пресечения назначено на 28 августа в 10.00",- сказано в картотеке. Ожидается, что в среду суд продлит арест Пермякову, затем гособвинитель зачитает обвинительное заключение, а фигурант выразит свое отношение к нему. Как ранее сообщали в Генеральной прокуратуре РФ со ссылкой на следствие, в июле 2022 году сотрудники СБУ за денежное вознаграждение, эквивалентное 145 тысячам рублей, привлекли находящегося на территории Украины Пермякова к совершению террористического акта. Пермяков прошел обучение стрельбе, методам сборки взрывных устройств, ведения наружного наблюдения, а также был обеспечен средствами связи, огнестрельным оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами и поддельным удостоверением личности на имя гражданина Казахстана. После слежки в разных регионах России за Прилепиным в апреле 2023 года он при помощи переданных ему противотанковых мин изготовил в районе поселка Пионерский Нижегородской области два взрывных устройства, которые установил под полотно дороги недалеко от дома Прилепина. Утром 6 мая автомобиль, в котором находились Прилепин и Александр Шубин, был взорван. Шубин погиб на месте, а Прилепин получил множественные ранения. Пермякова вскоре задержали и арестовали. Ему предъявлены обвинения по п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт), ст. 205.3 УК РФ (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности), ч. 4 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия, боеприпасов), ч. 4 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств), ч. 3 ст. 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств), ч. 4 ст. 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков).

https://ria.ru/20230508/prilepin-1870486898.html

https://ria.ru/20240405/pokusheniya-1937978587.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, украина, москва, захар прилепин, служба безопасности украины, подрыв автомобиля захара прилепина