https://ria.ru/20240827/prigovor-1968789768.html
Экс-глава Димитровграда получил шесть лет колонии за взятку
Экс-глава Димитровграда получил шесть лет колонии за взятку - РИА Новости, 27.08.2024
Экс-глава Димитровграда получил шесть лет колонии за взятку
Суд назначил шесть лет лишения свободы и штраф в 2,2 миллиона рублей бывшему главе города Димитровграда за получение взятки на сумму 1,1 миллиона рублей,... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T16:26
2024-08-27T16:26
2024-08-27T16:26
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САМАРА, 27 авг - РИА Новости. Суд назначил шесть лет лишения свободы и штраф в 2,2 миллиона рублей бывшему главе города Димитровграда за получение взятки на сумму 1,1 миллиона рублей, сообщила журналистам прокуратура Ульяновской области. Суд установил, что экс-глава Димитровграда в июле 2022 года потребовал у руководителя регионального предприятия взятку на сумму более 1,6 миллиона рублей. Взамен чиновник обещал содействовать в заключении муниципальных контрактов и приемке выполненных работ, а также оказывать общее покровительство. С января по август 2023 года бывший глава Димитровграда получил лично и через посредника часть взятки на 1,1 миллиона рублей при исполнении трех муниципальных контрактов, в том числе за приемку фактически невыполненных работ, отметили в региональной прокуратуре. В отношении экс-чиновника было возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки). "Суд приговорил виновного к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 2,2 миллиона рублей с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления... сроком на 3 года", - говорится в сообщении прокуратуры Ульяновской области.
https://ria.ru/20240125/prigovor-1923435718.html
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происшествия, димитровград, ульяновская область, россия
Происшествия, Димитровград, Ульяновская область, Россия
Экс-глава Димитровграда получил шесть лет колонии за взятку
Суд назначил экс-главе Димитровграда 6 лет колонии за взятку в 1,1 млн рублей
САМАРА, 27 авг - РИА Новости. Суд назначил шесть лет лишения свободы и штраф в 2,2 миллиона рублей бывшему главе города Димитровграда за получение взятки на сумму 1,1 миллиона рублей, сообщила журналистам прокуратура Ульяновской области.
Суд установил, что экс-глава Димитровграда в июле 2022 года потребовал у руководителя регионального предприятия взятку на сумму более 1,6 миллиона рублей. Взамен чиновник обещал содействовать в заключении муниципальных контрактов и приемке выполненных работ, а также оказывать общее покровительство.
С января по август 2023 года бывший глава Димитровграда получил лично и через посредника часть взятки на 1,1 миллиона рублей при исполнении трех муниципальных контрактов, в том числе за приемку фактически невыполненных работ, отметили в региональной прокуратуре.
В отношении экс-чиновника было возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ
(получение взятки).
"Суд приговорил виновного к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 2,2 миллиона рублей с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления... сроком на 3 года", - говорится в сообщении прокуратуры Ульяновской области.