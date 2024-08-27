https://ria.ru/20240827/prigovor-1968789768.html

Экс-глава Димитровграда получил шесть лет колонии за взятку

Экс-глава Димитровграда получил шесть лет колонии за взятку - РИА Новости, 27.08.2024

Экс-глава Димитровграда получил шесть лет колонии за взятку

Суд назначил шесть лет лишения свободы и штраф в 2,2 миллиона рублей бывшему главе города Димитровграда за получение взятки на сумму 1,1 миллиона рублей,... РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T16:26

2024-08-27T16:26

2024-08-27T16:26

происшествия

димитровград

ульяновская область

россия

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САМАРА, 27 авг - РИА Новости. Суд назначил шесть лет лишения свободы и штраф в 2,2 миллиона рублей бывшему главе города Димитровграда за получение взятки на сумму 1,1 миллиона рублей, сообщила журналистам прокуратура Ульяновской области. Суд установил, что экс-глава Димитровграда в июле 2022 года потребовал у руководителя регионального предприятия взятку на сумму более 1,6 миллиона рублей. Взамен чиновник обещал содействовать в заключении муниципальных контрактов и приемке выполненных работ, а также оказывать общее покровительство. С января по август 2023 года бывший глава Димитровграда получил лично и через посредника часть взятки на 1,1 миллиона рублей при исполнении трех муниципальных контрактов, в том числе за приемку фактически невыполненных работ, отметили в региональной прокуратуре. В отношении экс-чиновника было возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки). "Суд приговорил виновного к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 2,2 миллиона рублей с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления... сроком на 3 года", - говорится в сообщении прокуратуры Ульяновской области.

https://ria.ru/20240125/prigovor-1923435718.html

https://ria.ru/20240509/arest-1945003691.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, димитровград, ульяновская область, россия