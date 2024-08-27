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Суд вынес приговор жителю Рыбинска за участие в подготовке теракта - РИА Новости, 27.08.2024
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12:00 27.08.2024 (обновлено: 12:08 27.08.2024)
https://ria.ru/20240827/prigovor-1968699253.html
Суд вынес приговор жителю Рыбинска за участие в подготовке теракта
Суд вынес приговор жителю Рыбинска за участие в подготовке теракта - РИА Новости, 27.08.2024
Суд вынес приговор жителю Рыбинска за участие в подготовке теракта
Второй Западный окружной военный суд приговорил к шести годам лишения свободы жителя Рыбинска Ярославской области Станислава Серова* за участие в приготовлении... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T12:00
2024-08-27T12:08
происшествия
рыбинск
россия
ярославская область
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ЯРОСЛАВЛЬ, 27 авг - РИА Новости. Второй Западный окружной военный суд приговорил к шести годам лишения свободы жителя Рыбинска Ярославской области Станислава Серова* за участие в приготовлении теракта на объекте Минобороны РФ, сообщает УФСБ по Ярославской области во вторник.Сообщается, что УФСБ России по Ярославской области выявлена и пресечена деятельность жителя Рыбинска 2004 года рождения, причастного к подготовке террористического акта на объекте Минобороны РФ."Двадцать шестого августа 2-й Западный окружной военный суда признал подсудимого виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 30 и пункту "а" части 2 статьи 205 УК РФ (приготовление к совершению террористического акта - ред.), и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет с отбыванием первых 2 лет в тюрьме и последующего срока в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.По данным УФСБ, ранее осужденный был задержан с поличным сотрудниками правоохранительных органов после подготовки зажигательной смеси в непосредственной близости от объекта совершения преступления.Двадцатилетнего жителя Рыбинска в январе арестовал Кировский районный суд Ярославля. Теракт он планировал совершить на территории рыбинского филиала предприятия "Воентелеком". По данным сайта предприятия, АО "Воентелеком" ведет деятельность в интересах министерства обороны РФ, министерства промышленности и торговли РФ, государственных учреждений и предприятий, коммерческих организаций.* внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов
https://ria.ru/20240820/sud-1967392898.html
https://ria.ru/20240808/energodar-1964981137.html
рыбинск
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происшествия, рыбинск, россия, ярославская область
Происшествия, Рыбинск, Россия, Ярославская область
Суд вынес приговор жителю Рыбинска за участие в подготовке теракта

Житель Рыбинска получил шесть лет за подготовку теракта на объекте Минобороны РФ

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 27 авг - РИА Новости. Второй Западный окружной военный суд приговорил к шести годам лишения свободы жителя Рыбинска Ярославской области Станислава Серова* за участие в приготовлении теракта на объекте Минобороны РФ, сообщает УФСБ по Ярославской области во вторник.
Сообщается, что УФСБ России по Ярославской области выявлена и пресечена деятельность жителя Рыбинска 2004 года рождения, причастного к подготовке террористического акта на объекте Минобороны РФ.
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"Двадцать шестого августа 2-й Западный окружной военный суда признал подсудимого виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 30 и пункту "а" части 2 статьи 205 УК РФ (приготовление к совершению террористического акта - ред.), и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет с отбыванием первых 2 лет в тюрьме и последующего срока в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
По данным УФСБ, ранее осужденный был задержан с поличным сотрудниками правоохранительных органов после подготовки зажигательной смеси в непосредственной близости от объекта совершения преступления.
Двадцатилетнего жителя Рыбинска в январе арестовал Кировский районный суд Ярославля. Теракт он планировал совершить на территории рыбинского филиала предприятия "Воентелеком". По данным сайта предприятия, АО "Воентелеком" ведет деятельность в интересах министерства обороны РФ, министерства промышленности и торговли РФ, государственных учреждений и предприятий, коммерческих организаций.
* внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов
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