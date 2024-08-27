https://ria.ru/20240827/prigovor-1968699253.html

Суд вынес приговор жителю Рыбинска за участие в подготовке теракта

Суд вынес приговор жителю Рыбинска за участие в подготовке теракта - РИА Новости, 27.08.2024

Суд вынес приговор жителю Рыбинска за участие в подготовке теракта

Второй Западный окружной военный суд приговорил к шести годам лишения свободы жителя Рыбинска Ярославской области Станислава Серова* за участие в приготовлении... РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T12:00

2024-08-27T12:00

2024-08-27T12:08

происшествия

рыбинск

россия

ярославская область

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ЯРОСЛАВЛЬ, 27 авг - РИА Новости. Второй Западный окружной военный суд приговорил к шести годам лишения свободы жителя Рыбинска Ярославской области Станислава Серова* за участие в приготовлении теракта на объекте Минобороны РФ, сообщает УФСБ по Ярославской области во вторник.Сообщается, что УФСБ России по Ярославской области выявлена и пресечена деятельность жителя Рыбинска 2004 года рождения, причастного к подготовке террористического акта на объекте Минобороны РФ."Двадцать шестого августа 2-й Западный окружной военный суда признал подсудимого виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 30 и пункту "а" части 2 статьи 205 УК РФ (приготовление к совершению террористического акта - ред.), и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет с отбыванием первых 2 лет в тюрьме и последующего срока в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.По данным УФСБ, ранее осужденный был задержан с поличным сотрудниками правоохранительных органов после подготовки зажигательной смеси в непосредственной близости от объекта совершения преступления.Двадцатилетнего жителя Рыбинска в январе арестовал Кировский районный суд Ярославля. Теракт он планировал совершить на территории рыбинского филиала предприятия "Воентелеком". По данным сайта предприятия, АО "Воентелеком" ведет деятельность в интересах министерства обороны РФ, министерства промышленности и торговли РФ, государственных учреждений и предприятий, коммерческих организаций.* внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов

https://ria.ru/20240820/sud-1967392898.html

https://ria.ru/20240808/energodar-1964981137.html

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россия

ярославская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, рыбинск, россия, ярославская область