Подмосковный предприниматель получил 15 лет колонии за аферу с землей
Подмосковный бизнесмен получил 15 лет за аферу с землей на 530 миллионов рублей
Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Подмосковный бизнесмен, который в составе ОПГ в 2010-2016 годах похитил 16 земельных участков более чем на 530 миллионов рублей, получил 15 лет лишения свободы, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГСУ СК по Московской области.
Установлено, что в октябре 2010 года коммерсант с сообщником создал преступное сообщество для незаконного получения прав на земельные участки в Клинском районе. Для этого он вовлек в преступную организацию не менее семи человек, а они, в свою очередь, подыскали более 30 номинальных неосведомленных лиц.
Так, в период с 2010 по 2016 год ОПГ похитила 16 земельных участков общей площадью 79,9 гектара, предоставляя в суд фальшивые документы. Своей аферой они причинили ущерб Клинскому району более чем на 530 миллионов рублей. В дальнейшем, в 2011-2021 годах, мошенники через фиктивные сделки легализовали похищенное имущество.
В апреле 2021 года деятельность ОПГ была пресечена силовиками.
Уточняется, что предприниматель признан виновным в создании и руководстве преступным сообществом с целью хищения мошенническим путем земельных участков и легализации дохода (часть. 1 статьи 210 УК РФ, часть 4 статьи 159 УК РФ - шесть эпизодов, пункты "а", "б" части 4 статьи 174.1 УК РФ - 12 эпизодов).
"Приговором Московского областного суда мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет со штрафом в размере 105 миллионов рублей с ограничением свободы на срок 1 год с отбыванием наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии строго режима", - сказали в ведомстве, добавив, что остальные участники ОПГ находятся в международном розыске и заочно арестованы.
В ведомстве добавили, что в ходе расследования бизнесмен отказался от похищенных земельных участков в пользу администрации городского округа Клин, ущерб был возмещен в полном объеме. Кроме того, по ходатайству следствия был наложен арест на имущество, а именно на 1028 объектов общей стоимостью более 2 миллиардов рублей.
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