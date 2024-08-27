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Подмосковный предприниматель получил 15 лет колонии за аферу с землей - РИА Новости, 27.08.2024
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11:37 27.08.2024
https://ria.ru/20240827/prigovor-1968693708.html
Подмосковный предприниматель получил 15 лет колонии за аферу с землей
Подмосковный предприниматель получил 15 лет колонии за аферу с землей - РИА Новости, 27.08.2024
Подмосковный предприниматель получил 15 лет колонии за аферу с землей
Подмосковный бизнесмен, который в составе ОПГ в 2010-2016 годах похитил 16 земельных участков более чем на 530 миллионов рублей, получил 15 лет лишения свободы, РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T11:37
2024-08-27T11:37
происшествия
россия
клинский район
московская область (подмосковье)
следственный комитет россии (ск рф)
московский областной суд
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Подмосковный бизнесмен, который в составе ОПГ в 2010-2016 годах похитил 16 земельных участков более чем на 530 миллионов рублей, получил 15 лет лишения свободы, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГСУ СК по Московской области. Установлено, что в октябре 2010 года коммерсант с сообщником создал преступное сообщество для незаконного получения прав на земельные участки в Клинском районе. Для этого он вовлек в преступную организацию не менее семи человек, а они, в свою очередь, подыскали более 30 номинальных неосведомленных лиц. Так, в период с 2010 по 2016 год ОПГ похитила 16 земельных участков общей площадью 79,9 гектара, предоставляя в суд фальшивые документы. Своей аферой они причинили ущерб Клинскому району более чем на 530 миллионов рублей. В дальнейшем, в 2011-2021 годах, мошенники через фиктивные сделки легализовали похищенное имущество. В апреле 2021 года деятельность ОПГ была пресечена силовиками. Уточняется, что предприниматель признан виновным в создании и руководстве преступным сообществом с целью хищения мошенническим путем земельных участков и легализации дохода (часть. 1 статьи 210 УК РФ, часть 4 статьи 159 УК РФ - шесть эпизодов, пункты "а", "б" части 4 статьи 174.1 УК РФ - 12 эпизодов). "Приговором Московского областного суда мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет со штрафом в размере 105 миллионов рублей с ограничением свободы на срок 1 год с отбыванием наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии строго режима", - сказали в ведомстве, добавив, что остальные участники ОПГ находятся в международном розыске и заочно арестованы. В ведомстве добавили, что в ходе расследования бизнесмен отказался от похищенных земельных участков в пользу администрации городского округа Клин, ущерб был возмещен в полном объеме. Кроме того, по ходатайству следствия был наложен арест на имущество, а именно на 1028 объектов общей стоимостью более 2 миллиардов рублей.
https://ria.ru/20240517/podmoskove-1946629869.html
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россия
клинский район
московская область (подмосковье)
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происшествия, россия, клинский район, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф), московский областной суд
Происшествия, Россия, Клинский район, Московская область (Подмосковье), Следственный комитет России (СК РФ), Московский областной суд
Подмосковный предприниматель получил 15 лет колонии за аферу с землей

Подмосковный бизнесмен получил 15 лет за аферу с землей на 530 миллионов рублей

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Подмосковный бизнесмен, который в составе ОПГ в 2010-2016 годах похитил 16 земельных участков более чем на 530 миллионов рублей, получил 15 лет лишения свободы, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГСУ СК по Московской области.
Установлено, что в октябре 2010 года коммерсант с сообщником создал преступное сообщество для незаконного получения прав на земельные участки в Клинском районе. Для этого он вовлек в преступную организацию не менее семи человек, а они, в свою очередь, подыскали более 30 номинальных неосведомленных лиц.
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Так, в период с 2010 по 2016 год ОПГ похитила 16 земельных участков общей площадью 79,9 гектара, предоставляя в суд фальшивые документы. Своей аферой они причинили ущерб Клинскому району более чем на 530 миллионов рублей. В дальнейшем, в 2011-2021 годах, мошенники через фиктивные сделки легализовали похищенное имущество.
В апреле 2021 года деятельность ОПГ была пресечена силовиками.
Уточняется, что предприниматель признан виновным в создании и руководстве преступным сообществом с целью хищения мошенническим путем земельных участков и легализации дохода (часть. 1 статьи 210 УК РФ, часть 4 статьи 159 УК РФ - шесть эпизодов, пункты "а", "б" части 4 статьи 174.1 УК РФ - 12 эпизодов).
"Приговором Московского областного суда мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет со штрафом в размере 105 миллионов рублей с ограничением свободы на срок 1 год с отбыванием наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии строго режима", - сказали в ведомстве, добавив, что остальные участники ОПГ находятся в международном розыске и заочно арестованы.
В ведомстве добавили, что в ходе расследования бизнесмен отказался от похищенных земельных участков в пользу администрации городского округа Клин, ущерб был возмещен в полном объеме. Кроме того, по ходатайству следствия был наложен арест на имущество, а именно на 1028 объектов общей стоимостью более 2 миллиардов рублей.
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ПроисшествияРоссияКлинский районМосковская область (Подмосковье)Следственный комитет России (СК РФ)Московский областной суд
 
 
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