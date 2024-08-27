https://ria.ru/20240827/prigovor-1968693708.html

Подмосковный предприниматель получил 15 лет колонии за аферу с землей

Подмосковный предприниматель получил 15 лет колонии за аферу с землей - РИА Новости, 27.08.2024

Подмосковный предприниматель получил 15 лет колонии за аферу с землей

Подмосковный бизнесмен, который в составе ОПГ в 2010-2016 годах похитил 16 земельных участков более чем на 530 миллионов рублей, получил 15 лет лишения свободы, РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T11:37

2024-08-27T11:37

2024-08-27T11:37

происшествия

россия

клинский район

московская область (подмосковье)

следственный комитет россии (ск рф)

московский областной суд

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Подмосковный бизнесмен, который в составе ОПГ в 2010-2016 годах похитил 16 земельных участков более чем на 530 миллионов рублей, получил 15 лет лишения свободы, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГСУ СК по Московской области. Установлено, что в октябре 2010 года коммерсант с сообщником создал преступное сообщество для незаконного получения прав на земельные участки в Клинском районе. Для этого он вовлек в преступную организацию не менее семи человек, а они, в свою очередь, подыскали более 30 номинальных неосведомленных лиц. Так, в период с 2010 по 2016 год ОПГ похитила 16 земельных участков общей площадью 79,9 гектара, предоставляя в суд фальшивые документы. Своей аферой они причинили ущерб Клинскому району более чем на 530 миллионов рублей. В дальнейшем, в 2011-2021 годах, мошенники через фиктивные сделки легализовали похищенное имущество. В апреле 2021 года деятельность ОПГ была пресечена силовиками. Уточняется, что предприниматель признан виновным в создании и руководстве преступным сообществом с целью хищения мошенническим путем земельных участков и легализации дохода (часть. 1 статьи 210 УК РФ, часть 4 статьи 159 УК РФ - шесть эпизодов, пункты "а", "б" части 4 статьи 174.1 УК РФ - 12 эпизодов). "Приговором Московского областного суда мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет со штрафом в размере 105 миллионов рублей с ограничением свободы на срок 1 год с отбыванием наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии строго режима", - сказали в ведомстве, добавив, что остальные участники ОПГ находятся в международном розыске и заочно арестованы. В ведомстве добавили, что в ходе расследования бизнесмен отказался от похищенных земельных участков в пользу администрации городского округа Клин, ущерб был возмещен в полном объеме. Кроме того, по ходатайству следствия был наложен арест на имущество, а именно на 1028 объектов общей стоимостью более 2 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20240517/podmoskove-1946629869.html

https://ria.ru/20240227/srok-1929789317.html

россия

клинский район

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, клинский район, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф), московский областной суд