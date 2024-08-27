https://ria.ru/20240827/prazdnik-1968809869.html

Празднования ко Дню знаний пройдут более чем в 70 парках Подмосковья

Празднования ко Дню знаний пройдут более чем в 70 парках Подмосковья - РИА Новости, 27.08.2024

Празднования ко Дню знаний пройдут более чем в 70 парках Подмосковья

Более чем в 70 парках Подмосковья 1 и 2 сентября состоится общеобластное мероприятие "Парк знаний", событие приурочено к празднованию Дня знаний, сообщает... РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T17:32

2024-08-27T17:32

2024-08-27T17:32

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

ивантеевка

1 сентября

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Более чем в 70 парках Подмосковья 1 и 2 сентября состоится общеобластное мероприятие "Парк знаний", событие приурочено к празднованию Дня знаний, сообщает пресс-служба регионального Минкультуры. В Центральном парке культуры и отдыха Пушкинского горокруга 1 сентября пройдут спектакли "Женитьба Бальзаминова" и "Грушенька". 2 сентября в Городском парке культуры и отдыха Ивантеевки более 500 школьников примут участие в параде первоклассников, а также мини-квестах и химическом шоу. В домодедовском парке "Елочки" 1 сентября будет организована игровая программа с ростовыми куклами и мастер-класс по созданию интерактивного панно. Также в рамках праздника состоится праздничный концерт и интеллектуальная игра с вопросами из школьной программы. В сквере им. В. А. Зайцева Коломны пройдут торжественная линейка и концертная программа. Также для посетителей организуют интерактивное шоу "Дорога знаний", дискотеку, тематическую зону "Компьютерный класс" и гастромаркет "Школьный буфет". В Раменском городском парке 1 сентября состоится обзорная историческая экскурсия по парку, детская анимация и викторина на знание школьной программы. 2 сентября все желающие смогут посетить презентацию кружков и мастер-классов от учреждений дополнительного образования и принять в них участие. Завершится праздник анимационной программой.

https://ria.ru/20240827/podmoskove-1968781469.html

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), ивантеевка, 1 сентября