https://ria.ru/20240827/prazdnik-1968809869.html
Празднования ко Дню знаний пройдут более чем в 70 парках Подмосковья
Празднования ко Дню знаний пройдут более чем в 70 парках Подмосковья - РИА Новости, 27.08.2024
Празднования ко Дню знаний пройдут более чем в 70 парках Подмосковья
Более чем в 70 парках Подмосковья 1 и 2 сентября состоится общеобластное мероприятие "Парк знаний", событие приурочено к празднованию Дня знаний, сообщает... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T17:32
2024-08-27T17:32
2024-08-27T17:32
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
ивантеевка
1 сентября
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/01/1576570191_0:187:3072:1915_1920x0_80_0_0_a166bf109a6eb3201edfbdf37eda991e.jpg
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Более чем в 70 парках Подмосковья 1 и 2 сентября состоится общеобластное мероприятие "Парк знаний", событие приурочено к празднованию Дня знаний, сообщает пресс-служба регионального Минкультуры. В Центральном парке культуры и отдыха Пушкинского горокруга 1 сентября пройдут спектакли "Женитьба Бальзаминова" и "Грушенька". 2 сентября в Городском парке культуры и отдыха Ивантеевки более 500 школьников примут участие в параде первоклассников, а также мини-квестах и химическом шоу. В домодедовском парке "Елочки" 1 сентября будет организована игровая программа с ростовыми куклами и мастер-класс по созданию интерактивного панно. Также в рамках праздника состоится праздничный концерт и интеллектуальная игра с вопросами из школьной программы. В сквере им. В. А. Зайцева Коломны пройдут торжественная линейка и концертная программа. Также для посетителей организуют интерактивное шоу "Дорога знаний", дискотеку, тематическую зону "Компьютерный класс" и гастромаркет "Школьный буфет". В Раменском городском парке 1 сентября состоится обзорная историческая экскурсия по парку, детская анимация и викторина на знание школьной программы. 2 сентября все желающие смогут посетить презентацию кружков и мастер-классов от учреждений дополнительного образования и принять в них участие. Завершится праздник анимационной программой.
https://ria.ru/20240827/podmoskove-1968781469.html
московская область (подмосковье)
ивантеевка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/01/1576570191_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_97a6902a8dac81345341bbc0914edf44.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), ивантеевка, 1 сентября
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Ивантеевка, 1 сентября
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Более чем в 70 парках Подмосковья 1 и 2 сентября состоится общеобластное мероприятие "Парк знаний", событие приурочено к празднованию Дня знаний, сообщает пресс-служба регионального Минкультуры.
В Центральном парке культуры и отдыха Пушкинского горокруга 1 сентября пройдут спектакли "Женитьба Бальзаминова" и "Грушенька". 2 сентября в Городском парке культуры и отдыха Ивантеевки
более 500 школьников примут участие в параде первоклассников, а также мини-квестах и химическом шоу.
В домодедовском парке "Елочки" 1 сентября будет организована игровая программа с ростовыми куклами и мастер-класс по созданию интерактивного панно. Также в рамках праздника состоится праздничный концерт и интеллектуальная игра с вопросами из школьной программы.
В сквере им. В. А. Зайцева Коломны пройдут торжественная линейка и концертная программа. Также для посетителей организуют интерактивное шоу "Дорога знаний", дискотеку, тематическую зону "Компьютерный класс" и гастромаркет "Школьный буфет".
В Раменском городском парке 1 сентября состоится обзорная историческая экскурсия по парку, детская анимация и викторина на знание школьной программы. 2 сентября все желающие смогут посетить презентацию кружков и мастер-классов от учреждений дополнительного образования и принять в них участие. Завершится праздник анимационной программой.