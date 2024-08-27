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Минтруд предложил упростить получение выплат на ребенка для части россиян - РИА Новости, 27.08.2024
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18:43 27.08.2024 (обновлено: 18:44 27.08.2024)
https://ria.ru/20240827/posobie-1968829700.html
Минтруд предложил упростить получение выплат на ребенка для части россиян
Минтруд предложил упростить получение выплат на ребенка для части россиян - РИА Новости, 27.08.2024
Минтруд предложил упростить получение выплат на ребенка для части россиян
Минтруд разработал проект постановления правительства, согласно которому единое пособие на новорожденного ребенка будет назначаться без оценки нуждаемости, если РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T18:43
2024-08-27T18:44
общество
россия
пособие по безработице
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Минтруд разработал проект постановления правительства, согласно которому единое пособие на новорожденного ребенка будет назначаться без оценки нуждаемости, если семья получает такие выплаты на старших детей, сообщила пресс-служба Минтруда РФ. Соответствующий проект постановления правительства РФ опубликован на сайте нормативно-правовых актов. "Единое пособие на новорожденного ребенка будет назначаться без проведения комплексной оценки нуждаемости в случае, если семья уже получает аналогичные выплаты на старших детей… Упрощенный порядок назначения единого пособия вступит в действие с января 2025 года", - говорится в сообщении. Отмечается, что родители смогут просто подать заявление на выплаты через личный кабинет на портале госуслуг. Единое пособие на новорожденного назначат в том же размере, в котором семья уже получает на старших детей. При этом длительность выплат будет определена сроком, на который уже назначено пособие на старших детей. "Еще одна новация – синхронизация периодов получения единого пособия на всех детей. Для семей появится возможность подать заявление на всех детей одновременно, если сроки получения единого пособия на каждого ребенка отличаются. Это можно будет сделать по завершению срока выплаты пособия на хотя бы одного из них", - уточнили в сообщении. По данным министерства, единое пособие назначается семьям с доходом ниже прожиточного минимума на человека. Размер выплаты на одного ребенка составляет 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума на детей и для беременных женщин, вставших на учет в ранние сроки. Сейчас единое пособие на ребенка получают семьи, в которых воспитываются свыше десяти миллионов детей.
https://ria.ru/20240708/vyplata-1958289027.html
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общество, россия, пособие по безработице
Общество, Россия, Пособие по безработице
Минтруд предложил упростить получение выплат на ребенка для части россиян

Минтруд предложил упростить получение выплат на новорожденного для части россиян

© iStock.com / hallohuahuaНоворожденный ребенок
Новорожденный ребенок - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© iStock.com / hallohuahua
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Минтруд разработал проект постановления правительства, согласно которому единое пособие на новорожденного ребенка будет назначаться без оценки нуждаемости, если семья получает такие выплаты на старших детей, сообщила пресс-служба Минтруда РФ.
Соответствующий проект постановления правительства РФ опубликован на сайте нормативно-правовых актов.
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"Единое пособие на новорожденного ребенка будет назначаться без проведения комплексной оценки нуждаемости в случае, если семья уже получает аналогичные выплаты на старших детей… Упрощенный порядок назначения единого пособия вступит в действие с января 2025 года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что родители смогут просто подать заявление на выплаты через личный кабинет на портале госуслуг. Единое пособие на новорожденного назначат в том же размере, в котором семья уже получает на старших детей. При этом длительность выплат будет определена сроком, на который уже назначено пособие на старших детей.
"Еще одна новация – синхронизация периодов получения единого пособия на всех детей. Для семей появится возможность подать заявление на всех детей одновременно, если сроки получения единого пособия на каждого ребенка отличаются. Это можно будет сделать по завершению срока выплаты пособия на хотя бы одного из них", - уточнили в сообщении.
По данным министерства, единое пособие назначается семьям с доходом ниже прожиточного минимума на человека. Размер выплаты на одного ребенка составляет 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума на детей и для беременных женщин, вставших на учет в ранние сроки. Сейчас единое пособие на ребенка получают семьи, в которых воспитываются свыше десяти миллионов детей.
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