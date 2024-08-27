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Сыты по горло: Европа прикрыла для Киева дверь

Сыты по горло: Европа прикрыла для Киева дверь - РИА Новости, 27.08.2024

Сыты по горло: Европа прикрыла для Киева дверь

Подсчитав потери от беспошлинного ввоза украинской продукции, европейцы стали вводить ограничения. Они давно не рады столь дешевому импорту, а Киев продолжает... РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T08:00

2024-08-27T08:00

2024-08-27T08:02

экономика

украина

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еврокомиссия

всемирная торговая организация (вто)

мед

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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости, Елена Савельева. Подсчитав потери от беспошлинного ввоза украинской продукции, европейцы стали вводить ограничения. Они давно не рады столь дешевому импорту, а Киев продолжает превышать лимиты дозволенного. О том, с чем теперь придется столкнуться экспортерам, — в материале РИА Новости.Зерновая cагаВ мае 2022-го в ЕС обнулили для Украины таможенные сборы, дабы "поддержать в противостоянии российской агрессии". И сразу возникли проблемы. На европейский рынок хлынула дешевая сельхозпродукция, многие фермеры оказались на грани разорения.Особенные трудности доставило зерно — из-за зерновой сделки. Потери местных производителей оценили почти в полтриллиона евро.Пострадали прежде всего Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия. Эти страны обратились в ЕК с требованием урегулировать ситуацию. На несколько месяцев экспорт остановили, но позже возобновили. Тем не менее Братислава, Будапешт и Варшава прекратили беспошлинный ввоз в одностороннем порядке. Украина подала жалобу в ВТО.В 2023-м общий экспорт пшеницы и кукурузы в ЕС — шесть и шесть с половиной миллионов тонн соответственно. Реализовали также порядка 900 тысяч тонн ячменя, столько же ржи. Кроме того, Киев поставлял подсолнечное и рапсовое масло.В итоге украинское зерно на внутреннем рынке этих пяти стран запретили, но транзит сохранили, ужесточив правила перевозки. За нарушение — исключение поставщиков из перечня верифицированных субъектов АПК. Контроль осуществляют власти ЕС.Однако наблюдатели уверены: продукт, который дешевле локального на 15-20%, по-прежнему попадает в Восточную Европу, в том числе по серым схемам.Справиться с этим сложно, потому что украинские плодородные земли в значительной степени принадлежат компаниям из США, а само зерно — тоже, получается, американское, пояснял в марте глава МИД России Сергей Лавров.Сахарный спорИ зерно — не единственный камень преткновения.В конце 2023-го Франция потребовала реэкспорта украинского сахара за пределы ЕС. Киев отгрузил его туда столько, что даже сместил Бразилию с позиции крупнейшего поставщика.По данным ЕК, в 2022-м украинский импорт увеличился в десять раз — до 413 тысяч тонн. Показатель 2023-го, по данным Французской ассоциации производителей сахарной свеклы (CGB), — 700-800 тысяч. И это при среднегодовом за пять лет лишь 21,5 тысячи тонн.Свекловоды возмущались нечестной конкуренцией и требовали изгнать украинский сахар с европейского рынка.И вот в июле ЕС восстановил пошлины на сахар. А заодно и на яйца.Лимит исчерпан (для яиц — 23 тысячи тонн, сахара — 262 тысячи). Пошлины сохранятся до конца года. Так же поступили и с украинским овсом.ЕК понадобилось на это меньше двух недель, отмечают СМИ.Теперь и медЕвропейские аграрии давно в ярости и из-за украинского меда.Пчеловоды протестовали в Париже на площади Республики. Претензии те же: демпинг. "Склады у торговцев переполнены, наш мед не продается", — негодовали фермеры.То же самое — в Польше. Закрываются семейные пасеки, сообщили в пчеловодческом сообществе Kurpiowskie Bractwo Bartne. И понятно почему: украинский мед стоит 14 злотых за литр, а польский — около 60.В результате Украина стала вторым крупнейшим поставщиком меда в ЕС. Всего в 2023-м импортировали 163 700 тонн на 359,3 миллиона евро.Весной в ЕС создали новый механизм для ограничения свободной торговли с Киевом. "Экстренный тормоз" действует для семи продуктов — мяса птицы, яиц, сахара, овса, крупы, кукурузы и меда. При превышении квот возвращаются пошлины.Двадцатого августа исполнительные власти ЕС сообщили об "экстренном ограничении" для меда.Как уточнили в ЕК, импорт меда с 1 января превысил среднее арифметическое значение с 1 июля 2021-го по 31 декабря 2023-го в 44 417,56 тонны, поэтому с 21 августа по 5 июня 2025-го действуют квоты и пошлины."Механизм достаточно эффективный, защищает от наплыва украинской продукции и падения закупочных цен до такого уровня, что местным фермерам невыгодно самим этим заниматься. Киев же постоянно увеличивает экспорт, пытаясь впихнуть на внешний рынок максимум товаров. Но возможностей для сбыта все меньше", — говорит Леонид Хазанов, независимый промышленный эксперт.Он не исключают, что та же участь постигнет сало, говядину, свинину и баранину. Судя по всему, ЕС готов жестко реагировать на злоупотребления Киевом предоставленными торговыми послаблениями.

https://ria.ru/20240725/evropa-1961797491.html

https://ria.ru/20240819/ukraina-1966677347.html

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экономика, украина, киев, европа, евросоюз, еврокомиссия, всемирная торговая организация (вто), мед, украинское зерно