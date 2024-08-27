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В ЕС порекомендовали продлить миссию по военной помощи Украине - РИА Новости, 27.08.2024
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19:21 27.08.2024
https://ria.ru/20240827/pomosch-1968835676.html
В ЕС порекомендовали продлить миссию по военной помощи Украине
В ЕС порекомендовали продлить миссию по военной помощи Украине - РИА Новости, 27.08.2024
В ЕС порекомендовали продлить миссию по военной помощи Украине
Европейская служба внешних связей (EEAS) советует членам Евросоюза продлить миссию ЕС по военной помощи Украине (EUMAM) и скорректировать программы обучения ВСУ РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T19:21
2024-08-27T19:21
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
брюссель
сергей лавров
евросоюз
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Европейская служба внешних связей (EEAS) советует членам Евросоюза продлить миссию ЕС по военной помощи Украине (EUMAM) и скорректировать программы обучения ВСУ в соответствии с требованиями Киева, сообщает издание Euractiv. "EEAS советует сделать обучение (ВСУ - ред.) более соответствующим боевым потребностям, учитывая разрыв между курсами и реальностью на поле боя", - говорится в публикации со ссылкой на проект документа службы. Она указывает, что разница между ожиданиями украинских войск от обучения и реальностью в условиях боевых действий ставит под вопрос эффективность всей программы, в частности из-за необходимости солдатам проходить дополнительное обучение по возвращении на Украину. Согласно упомянутому проекту документа, одним из основных требований Киева является перенос обучения если не на территорию Украины, то в приграничные районы ЕС. Впрочем, отмечает издание, эта идея вряд ли получит поддержку всех стран ЕС. Служба также рекомендует продление EUMAM до ноября 2026 года, отмечает издание. Министры стран ЕС на этой неделе, как ожидается, обсудят роль миссии на основе отзывов украинской стороны. Тренировочная миссия ЕС по подготовке украинских войск (EUMAM) была создана в октябре 2022 года. Ожидалось, что срок ее работы составит два года. Миссия занимается не только подготовкой, но и вооружением украинских войск. К ее работе присоединились и другие страны, в том числе не входящие в Евросоюз. Кроме того, ее оперативный штаб расположился в Брюсселе - в здании европейской внешнеполитической службы. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.
https://ria.ru/20240816/kiev-1966438760.html
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в мире, украина, киев, брюссель, сергей лавров, евросоюз, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Брюссель, Сергей Лавров, Евросоюз, Вооруженные силы Украины, НАТО
В ЕС порекомендовали продлить миссию по военной помощи Украине

Euractiv: EEAS посоветовала продлить помощь ВСУ и изменить программы обучения

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertФлаг Украины перед началом саммита ЕС в Брюсселе
Флаг Украины перед началом саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Флаг Украины перед началом саммита ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Европейская служба внешних связей (EEAS) советует членам Евросоюза продлить миссию ЕС по военной помощи Украине (EUMAM) и скорректировать программы обучения ВСУ в соответствии с требованиями Киева, сообщает издание Euractiv.
"EEAS советует сделать обучение (ВСУ - ред.) более соответствующим боевым потребностям, учитывая разрыв между курсами и реальностью на поле боя", - говорится в публикации со ссылкой на проект документа службы.
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Она указывает, что разница между ожиданиями украинских войск от обучения и реальностью в условиях боевых действий ставит под вопрос эффективность всей программы, в частности из-за необходимости солдатам проходить дополнительное обучение по возвращении на Украину.
Согласно упомянутому проекту документа, одним из основных требований Киева является перенос обучения если не на территорию Украины, то в приграничные районы ЕС. Впрочем, отмечает издание, эта идея вряд ли получит поддержку всех стран ЕС. Служба также рекомендует продление EUMAM до ноября 2026 года, отмечает издание.
Министры стран ЕС на этой неделе, как ожидается, обсудят роль миссии на основе отзывов украинской стороны.
Тренировочная миссия ЕС по подготовке украинских войск (EUMAM) была создана в октябре 2022 года. Ожидалось, что срок ее работы составит два года. Миссия занимается не только подготовкой, но и вооружением украинских войск. К ее работе присоединились и другие страны, в том числе не входящие в Евросоюз. Кроме того, ее оперативный штаб расположился в Брюсселе - в здании европейской внешнеполитической службы.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевБрюссельСергей ЛавровЕвросоюзВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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