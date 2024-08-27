https://ria.ru/20240827/pomosch-1968731374.html

ОНФ: россияне отправили на помощь военным врачам около 340 миллионов рублей

ОНФ: россияне отправили на помощь военным врачам около 340 миллионов рублей - РИА Новости, 27.08.2024

ОНФ: россияне отправили на помощь военным врачам около 340 миллионов рублей

Россияне в рамках сбора "Военным медикам", организованного Народным фронтом, за год отправили на поддержку врачей около 340 миллионов рублей, сообщила... РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T13:46

2024-08-27T13:46

2024-08-27T13:46

надежные люди

луганск

ростов-на-дону

россия

общероссийский народный фронт

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Россияне в рамках сбора "Военным медикам", организованного Народным фронтом, за год отправили на поддержку врачей около 340 миллионов рублей, сообщила пресс-служба движения. "В 2023 году Народный фронт организовал сбор "Военным медикам" специально для поддержки врачей, спасающих жизни бойцов. За год россияне отправили на помощь военным врачам около 340 миллионов рублей", - сообщили в ОНФ. Отмечается, что на линию боевого соприкосновения из Ростова-на-Дону отправят 10 автомобилей УАЗ "Буханка", полностью укомплектованных для спасения раненных и оснащенных системами РЭБ, а также квадроциклы, мотоциклы, эвакуационные тележки и комплекты защиты для врачей, которые были закуплены в рамках сбора "Военным медикам". "Народный фронт также передал 20 медицинских рюкзаков для санитаров с перевязочными и кровоостанавливающими материалами, которые разрабатывались совместно с бойцами ВДВ. А госпиталям Луганска представители президентского движения передали машину скорой помощи, два мотоцикла, комплекты защиты, системы РЭБ на эвакуационные машины", - говорится в сообщении. Кроме того, в Луганске провели сборы по подготовке инструкторов по тактической медицине. Их Народный фронт организовал совместно со специальным центром тактической медицины Минобороны РФ и Центром специальной подготовки тактической медицины. Военнослужащие после сборов смогут оказывать первую помощь на поле боя, а также обучать этому других бойцов СВО.

https://ria.ru/20240826/pomosch-1968550080.html

луганск

ростов-на-дону

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

луганск, ростов-на-дону, россия, общероссийский народный фронт