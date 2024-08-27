ОНФ: россияне отправили на помощь военным врачам около 340 миллионов рублей
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкКаска и противоосколочные одеяла для бригад скорой помощи в прифронтовой зоне
Каска и противоосколочные одеяла для бригад скорой помощи в прифронтовой зоне
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Россияне в рамках сбора "Военным медикам", организованного Народным фронтом, за год отправили на поддержку врачей около 340 миллионов рублей, сообщила пресс-служба движения.
"В 2023 году Народный фронт организовал сбор "Военным медикам" специально для поддержки врачей, спасающих жизни бойцов. За год россияне отправили на помощь военным врачам около 340 миллионов рублей", - сообщили в ОНФ.
Отмечается, что на линию боевого соприкосновения из Ростова-на-Дону отправят 10 автомобилей УАЗ "Буханка", полностью укомплектованных для спасения раненных и оснащенных системами РЭБ, а также квадроциклы, мотоциклы, эвакуационные тележки и комплекты защиты для врачей, которые были закуплены в рамках сбора "Военным медикам".
"Народный фронт также передал 20 медицинских рюкзаков для санитаров с перевязочными и кровоостанавливающими материалами, которые разрабатывались совместно с бойцами ВДВ. А госпиталям Луганска представители президентского движения передали машину скорой помощи, два мотоцикла, комплекты защиты, системы РЭБ на эвакуационные машины", - говорится в сообщении.
Кроме того, в Луганске провели сборы по подготовке инструкторов по тактической медицине. Их Народный фронт организовал совместно со специальным центром тактической медицины Минобороны РФ и Центром специальной подготовки тактической медицины. Военнослужащие после сборов смогут оказывать первую помощь на поле боя, а также обучать этому других бойцов СВО.