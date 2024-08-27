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ОНФ: россияне отправили на помощь военным врачам около 340 миллионов рублей - РИА Новости, 27.08.2024
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Надежные люди
 
13:46 27.08.2024
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ОНФ: россияне отправили на помощь военным врачам около 340 миллионов рублей
ОНФ: россияне отправили на помощь военным врачам около 340 миллионов рублей - РИА Новости, 27.08.2024
ОНФ: россияне отправили на помощь военным врачам около 340 миллионов рублей
Россияне в рамках сбора "Военным медикам", организованного Народным фронтом, за год отправили на поддержку врачей около 340 миллионов рублей, сообщила... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T13:46
2024-08-27T13:46
надежные люди
луганск
ростов-на-дону
россия
общероссийский народный фронт
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Россияне в рамках сбора "Военным медикам", организованного Народным фронтом, за год отправили на поддержку врачей около 340 миллионов рублей, сообщила пресс-служба движения. "В 2023 году Народный фронт организовал сбор "Военным медикам" специально для поддержки врачей, спасающих жизни бойцов. За год россияне отправили на помощь военным врачам около 340 миллионов рублей", - сообщили в ОНФ. Отмечается, что на линию боевого соприкосновения из Ростова-на-Дону отправят 10 автомобилей УАЗ "Буханка", полностью укомплектованных для спасения раненных и оснащенных системами РЭБ, а также квадроциклы, мотоциклы, эвакуационные тележки и комплекты защиты для врачей, которые были закуплены в рамках сбора "Военным медикам". "Народный фронт также передал 20 медицинских рюкзаков для санитаров с перевязочными и кровоостанавливающими материалами, которые разрабатывались совместно с бойцами ВДВ. А госпиталям Луганска представители президентского движения передали машину скорой помощи, два мотоцикла, комплекты защиты, системы РЭБ на эвакуационные машины", - говорится в сообщении. Кроме того, в Луганске провели сборы по подготовке инструкторов по тактической медицине. Их Народный фронт организовал совместно со специальным центром тактической медицины Минобороны РФ и Центром специальной подготовки тактической медицины. Военнослужащие после сборов смогут оказывать первую помощь на поле боя, а также обучать этому других бойцов СВО.
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луганск, ростов-на-дону, россия, общероссийский народный фронт
Надежные люди, Луганск, Ростов-на-Дону, Россия, Общероссийский народный фронт

ОНФ: россияне отправили на помощь военным врачам около 340 миллионов рублей

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкКаска и противоосколочные одеяла для бригад скорой помощи в прифронтовой зоне
Каска и противоосколочные одеяла для бригад скорой помощи в прифронтовой зоне - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Каска и противоосколочные одеяла для бригад скорой помощи в прифронтовой зоне
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Россияне в рамках сбора "Военным медикам", организованного Народным фронтом, за год отправили на поддержку врачей около 340 миллионов рублей, сообщила пресс-служба движения.
"В 2023 году Народный фронт организовал сбор "Военным медикам" специально для поддержки врачей, спасающих жизни бойцов. За год россияне отправили на помощь военным врачам около 340 миллионов рублей", - сообщили в ОНФ.
Отмечается, что на линию боевого соприкосновения из Ростова-на-Дону отправят 10 автомобилей УАЗ "Буханка", полностью укомплектованных для спасения раненных и оснащенных системами РЭБ, а также квадроциклы, мотоциклы, эвакуационные тележки и комплекты защиты для врачей, которые были закуплены в рамках сбора "Военным медикам".
"Народный фронт также передал 20 медицинских рюкзаков для санитаров с перевязочными и кровоостанавливающими материалами, которые разрабатывались совместно с бойцами ВДВ. А госпиталям Луганска представители президентского движения передали машину скорой помощи, два мотоцикла, комплекты защиты, системы РЭБ на эвакуационные машины", - говорится в сообщении.
Кроме того, в Луганске провели сборы по подготовке инструкторов по тактической медицине. Их Народный фронт организовал совместно со специальным центром тактической медицины Минобороны РФ и Центром специальной подготовки тактической медицины. Военнослужащие после сборов смогут оказывать первую помощь на поле боя, а также обучать этому других бойцов СВО.
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Надежные людиЛуганскРостов-на-ДонуРоссияОбщероссийский народный фронт
 
 
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