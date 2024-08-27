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В Польше вторые сутки ищут "залетевший с Украины беспилотник"
В Польше вторые сутки ищут "залетевший с Украины беспилотник" - РИА Новости, 27.08.2024
В Польше вторые сутки ищут "залетевший с Украины беспилотник"
Сотни польских солдат вторые сутки ищут упавший беспилотник, который якобы залетел на территорию страны с Украины, следует из сообщения для журналистов... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T14:30
2024-08-27T14:30
2024-08-27T14:30
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ВАРШАВА, 27 авг - РИА Новости. Сотни польских солдат вторые сутки ищут упавший беспилотник, который якобы залетел на территорию страны с Украины, следует из сообщения для журналистов пресс-секретаря оперативного командования видов Вооруженных сил Польши подполковника Яцека Горышевского. В понедельник утром польские военные подняли авиацию по тревоге. После этого они заявили, что на их территорию со стороны Украины якобы залетел неопознанный беспилотник. "Сегодня в поисках будут задействованы сотни солдат. Это в основном солдаты из 19-й Надбужанской бригады территориальной обороны и 2-й Люблинской бригады территориальной обороны", - уточнил Горышевский. Он добавил, что в поисковой операции также задействованы вертолеты и беспилотники. Пресс-секретарь уточнил, что поиски будут продолжаться до тех пор, пока оперативный командующий не отменит их, или до положительного результата, или до момента, когда будет обыскана "вся предполагаемая территория".
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в мире, украина, польша
В Польше вторые сутки ищут "залетевший с Украины беспилотник"
Сотни польских солдат вторые сутки ищут якобы залетевший с Украины беспилотник
ВАРШАВА, 27 авг - РИА Новости. Сотни польских солдат вторые сутки ищут упавший беспилотник, который якобы залетел на территорию страны с Украины, следует из сообщения для журналистов пресс-секретаря оперативного командования видов Вооруженных сил Польши подполковника Яцека Горышевского.
В понедельник утром польские военные подняли авиацию по тревоге. После этого они заявили, что на их территорию со стороны Украины якобы залетел неопознанный беспилотник.
"Сегодня в поисках будут задействованы сотни солдат. Это в основном солдаты из 19-й Надбужанской бригады территориальной обороны и 2-й Люблинской бригады территориальной обороны", - уточнил Горышевский.
Он добавил, что в поисковой операции также задействованы вертолеты и беспилотники.
Пресс-секретарь уточнил, что поиски будут продолжаться до тех пор, пока оперативный командующий не отменит их, или до положительного результата, или до момента, когда будет обыскана "вся предполагаемая территория".