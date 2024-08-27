https://ria.ru/20240827/polsha-1968746272.html

В Польше вторые сутки ищут "залетевший с Украины беспилотник"

В Польше вторые сутки ищут "залетевший с Украины беспилотник" - РИА Новости, 27.08.2024

В Польше вторые сутки ищут "залетевший с Украины беспилотник"

Сотни польских солдат вторые сутки ищут упавший беспилотник, который якобы залетел на территорию страны с Украины, следует из сообщения для журналистов... РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T14:30

2024-08-27T14:30

2024-08-27T14:30

в мире

украина

польша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1888019036_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_eff838e72c065b6219568c59d8727e91.jpg

ВАРШАВА, 27 авг - РИА Новости. Сотни польских солдат вторые сутки ищут упавший беспилотник, который якобы залетел на территорию страны с Украины, следует из сообщения для журналистов пресс-секретаря оперативного командования видов Вооруженных сил Польши подполковника Яцека Горышевского. В понедельник утром польские военные подняли авиацию по тревоге. После этого они заявили, что на их территорию со стороны Украины якобы залетел неопознанный беспилотник. "Сегодня в поисках будут задействованы сотни солдат. Это в основном солдаты из 19-й Надбужанской бригады территориальной обороны и 2-й Люблинской бригады территориальной обороны", - уточнил Горышевский. Он добавил, что в поисковой операции также задействованы вертолеты и беспилотники. Пресс-секретарь уточнил, что поиски будут продолжаться до тех пор, пока оперативный командующий не отменит их, или до положительного результата, или до момента, когда будет обыскана "вся предполагаемая территория".

https://radiosputnik.ru/20230721/polsha-bespilotnik-1885450185.html

украина

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, польша