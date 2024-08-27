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Источник рассказал, как власти Польши узнают о своих наемниках на Украине - РИА Новости, 27.08.2024
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06:07 27.08.2024 (обновлено: 06:12 27.08.2024)
https://ria.ru/20240827/polsha-1968648543.html
Источник рассказал, как власти Польши узнают о своих наемниках на Украине
Источник рассказал, как власти Польши узнают о своих наемниках на Украине - РИА Новости, 27.08.2024
Источник рассказал, как власти Польши узнают о своих наемниках на Украине
Власти Польши часто узнают о своих наемниках на Украине из соцсетей или после их гибели, заявил РИА Новости представитель МИД Польши, пожелавший сохранить... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T06:07
2024-08-27T06:12
польша
украина
в мире
владимир путин
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Власти Польши часто узнают о своих наемниках на Украине из соцсетей или после их гибели, заявил РИА Новости представитель МИД Польши, пожелавший сохранить анонимность.Ранее он рассказал РИА Новости, что власти Польши не могут назвать даже приблизительную численность поляков-наемников, воюющих на стороне Украины. По словам собеседника агентства, большинство отправляющихся на Украину наемников не получают на это согласие властей, хотя обязаны сделать это."Зачастую о том, что тот или иной гражданин нашей страны воюет на Украине, можно понять только из его соцсетей или из свидетельств сослуживцев, но большинство из них не дураки и не афишируют то, чем они занимаются на Украине. Ведь формально уголовную ответственность за это никто не отменял. Увы, но еще одним источником информации являются сообщения о гибели граждан Польши во время боевых действий", - отметил собеседник агентства.Он подчеркнул, что, в соответствии с польским законодательством, не подлежат уголовному преследованию воюющие на Украине граждане Польши, которые также имеют и украинское гражданство.При этом собеседник агентства отметил, что даже при выполнении всех законных требований принимающий участие в боевых действиях в составе иностранной армии гражданин Польши не получает статуса ветерана и не может рассчитывать на соответствующие льготы и выплаты.В марте Минобороны РФ сообщало, что с начала СВО на Украину прибыли 13 387 наемников, включая 2960 граждан Польши. На тот момент было подтверждено уничтожение 5962 наемников, больше всего - именно поляков (1497).В феврале президент РФ Владимир Путин заявлял, что на Украине больше всего наемников из Польши.
https://ria.ru/20240827/rpts-1968639659.html
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польша, украина, в мире, владимир путин, россия
Польша, Украина, В мире, Владимир Путин, Россия
Источник рассказал, как власти Польши узнают о своих наемниках на Украине

Власти Польши часто узнают о наемниках на Украине после их гибели или из соцсети

© AP Photo / Scott HeppellУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© AP Photo / Scott Heppell
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Власти Польши часто узнают о своих наемниках на Украине из соцсетей или после их гибели, заявил РИА Новости представитель МИД Польши, пожелавший сохранить анонимность.
Ранее он рассказал РИА Новости, что власти Польши не могут назвать даже приблизительную численность поляков-наемников, воюющих на стороне Украины. По словам собеседника агентства, большинство отправляющихся на Украину наемников не получают на это согласие властей, хотя обязаны сделать это.
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"Зачастую о том, что тот или иной гражданин нашей страны воюет на Украине, можно понять только из его соцсетей или из свидетельств сослуживцев, но большинство из них не дураки и не афишируют то, чем они занимаются на Украине. Ведь формально уголовную ответственность за это никто не отменял. Увы, но еще одним источником информации являются сообщения о гибели граждан Польши во время боевых действий", - отметил собеседник агентства.
Он подчеркнул, что, в соответствии с польским законодательством, не подлежат уголовному преследованию воюющие на Украине граждане Польши, которые также имеют и украинское гражданство.
При этом собеседник агентства отметил, что даже при выполнении всех законных требований принимающий участие в боевых действиях в составе иностранной армии гражданин Польши не получает статуса ветерана и не может рассчитывать на соответствующие льготы и выплаты.
В марте Минобороны РФ сообщало, что с начала СВО на Украину прибыли 13 387 наемников, включая 2960 граждан Польши. На тот момент было подтверждено уничтожение 5962 наемников, больше всего - именно поляков (1497).
В феврале президент РФ Владимир Путин заявлял, что на Украине больше всего наемников из Польши.
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