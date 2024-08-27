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В Варшаве выступили с заявлением о войне - РИА Новости, 27.08.2024
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02:44 27.08.2024 (обновлено: 07:17 27.08.2024)
https://ria.ru/20240827/polsha-1968640483.html
В Варшаве выступили с заявлением о войне
В Варшаве выступили с заявлением о войне - РИА Новости, 27.08.2024
В Варшаве выступили с заявлением о войне
Польша ведет "гибридную войну", об этом, как сообщает Польское агентство печати, заявил замминистра обороны страны Цезарий Томчик. РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T02:44
2024-08-27T07:17
в мире
польша
варшава
белоруссия
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Польша ведет "гибридную войну", об этом, как сообщает Польское агентство печати, заявил замминистра обороны страны Цезарий Томчик."То, с чем мы сегодня столкнулись в Польше, — это де-факто гибридная война. И мы можем прямо сказать, что Польша сегодня находится в состоянии войны, но в состоянии гибридной войны", – сказал чиновник.Томчик назвали одними из проявлений этой гибридной войны проблему с мигрантами на границе с Белоруссией и обнаружение в Польше иностранных метеозондов.В Варминско-Мазурском воеводстве Польши в этом году уже несколько раз находили метеозонды с надписями на кириллице, последний такой инцидент произошел 24 августа. Как утверждают в Варшаве, зонды были выпущены с метеостанции в окрестностях Калининграда.Литва, Латвия и Польша в 2021 году сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Белорусская сторона категорически отрицала обвинения. Белорусские пограничники заявляли о насильственном выдворении мигрантов соседними странами ЕС на территорию республики, а также о случаях обнаружения тел беженцев, пострадавших от таких действий сопредельных стран.
https://ria.ru/20240826/polsha-1968505507.html
https://ria.ru/20240812/polsha-1965213265.html
польша
варшава
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в мире, польша, варшава, белоруссия
В мире, Польша, Варшава, Белоруссия
В Варшаве выступили с заявлением о войне

Замминистра обороны Томчик: Польша находится в состоянии гибридной войны

© AP Photo / Czarek SokolowskiПольский военный на границе с Белоруссией
Польский военный на границе с Белоруссией - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Польша ведет "гибридную войну", об этом, как сообщает Польское агентство печати, заявил замминистра обороны страны Цезарий Томчик.
"То, с чем мы сегодня столкнулись в Польше, — это де-факто гибридная война. И мы можем прямо сказать, что Польша сегодня находится в состоянии войны, но в состоянии гибридной войны", – сказал чиновник.
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Томчик назвали одними из проявлений этой гибридной войны проблему с мигрантами на границе с Белоруссией и обнаружение в Польше иностранных метеозондов.
В Варминско-Мазурском воеводстве Польши в этом году уже несколько раз находили метеозонды с надписями на кириллице, последний такой инцидент произошел 24 августа. Как утверждают в Варшаве, зонды были выпущены с метеостанции в окрестностях Калининграда.
Литва, Латвия и Польша в 2021 году сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Белорусская сторона категорически отрицала обвинения. Белорусские пограничники заявляли о насильственном выдворении мигрантов соседними странами ЕС на территорию республики, а также о случаях обнаружения тел беженцев, пострадавших от таких действий сопредельных стран.
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