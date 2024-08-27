В Варшаве выступили с заявлением о войне
Замминистра обороны Томчик: Польша находится в состоянии гибридной войны
© AP Photo / Czarek SokolowskiПольский военный на границе с Белоруссией
© AP Photo / Czarek Sokolowski
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Польша ведет "гибридную войну", об этом, как сообщает Польское агентство печати, заявил замминистра обороны страны Цезарий Томчик.
"То, с чем мы сегодня столкнулись в Польше, — это де-факто гибридная война. И мы можем прямо сказать, что Польша сегодня находится в состоянии войны, но в состоянии гибридной войны", – сказал чиновник.
Томчик назвали одними из проявлений этой гибридной войны проблему с мигрантами на границе с Белоруссией и обнаружение в Польше иностранных метеозондов.
В Варминско-Мазурском воеводстве Польши в этом году уже несколько раз находили метеозонды с надписями на кириллице, последний такой инцидент произошел 24 августа. Как утверждают в Варшаве, зонды были выпущены с метеостанции в окрестностях Калининграда.
Литва, Латвия и Польша в 2021 году сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Белорусская сторона категорически отрицала обвинения. Белорусские пограничники заявляли о насильственном выдворении мигрантов соседними странами ЕС на территорию республики, а также о случаях обнаружения тел беженцев, пострадавших от таких действий сопредельных стран.
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