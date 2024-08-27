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Источник: власти Польши не знают численность наемников на Украине - РИА Новости, 27.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:33 27.08.2024 (обновлено: 02:38 27.08.2024)
https://ria.ru/20240827/polsha-1968639980.html
Источник: власти Польши не знают численность наемников на Украине
Источник: власти Польши не знают численность наемников на Украине - РИА Новости, 27.08.2024
Источник: власти Польши не знают численность наемников на Украине
Власти Польши не могут назвать даже приблизительную численность поляков-наемников, воюющих на стороне Украины, заявил РИА Новости представитель польского МИД,... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T02:33
2024-08-27T02:38
специальная военная операция на украине
польша
украина
в мире
владимир путин
россия
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Власти Польши не могут назвать даже приблизительную численность поляков-наемников, воюющих на стороне Украины, заявил РИА Новости представитель польского МИД, пожелавший сохранить анонимность.Он пояснил, что польское законодательство в принципе допускает службу гражданина страны в иностранной армии или ином иностранном военизированном формировании."Для этого необходимо получить согласие министра внутренних дел и администрации, а в случае бывших военнослужащих – согласие министра национальной обороны... При этом нужно соответствовать ряду других требований, например, быть несудимым, не иметь налоговых задолженностей и других долгов, не являться действующим военнослужащим", - рассказал собеседник агентства.В случае участия в боевых действиях в составе иностранного вооруженного формирования без исполнения данных требований нарушителю грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет."На практике подавляющее большинство граждан Польши, которые воюют на Украине, конечно же, не получали никакого согласия, а просто поехали туда на свой страх и риск", - сказал представитель МИД.Он добавил, что определить их хотя бы приблизительную численность для властей страны не представляется возможным.В марте Минобороны РФ сообщало, что с начала СВО на Украину прибыли 13 387 наемников, включая 2960 граждан Польши. На тот момент было подтверждено уничтожение 5962 наемников, больше всего - именно поляков (1497).В феврале президент РФ Владимир Путин заявлял, что на Украине больше всего наемников из Польши.
https://ria.ru/20240826/naemnik-1968409977.html
https://ria.ru/20240823/ukraina-1967924867.html
https://ria.ru/20240822/naemnik-1967724410.html
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польша, украина, в мире, владимир путин, россия
Специальная военная операция на Украине, Польша, Украина, В мире, Владимир Путин, Россия
Источник: власти Польши не знают численность наемников на Украине

Власти Польши не могут назвать даже приблизительное число наемников на Украине

© AP Photo / LIBKOSУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© AP Photo / LIBKOS
Украинский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Власти Польши не могут назвать даже приблизительную численность поляков-наемников, воюющих на стороне Украины, заявил РИА Новости представитель польского МИД, пожелавший сохранить анонимность.
Он пояснил, что польское законодательство в принципе допускает службу гражданина страны в иностранной армии или ином иностранном военизированном формировании.
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"Для этого необходимо получить согласие министра внутренних дел и администрации, а в случае бывших военнослужащих – согласие министра национальной обороны... При этом нужно соответствовать ряду других требований, например, быть несудимым, не иметь налоговых задолженностей и других долгов, не являться действующим военнослужащим", - рассказал собеседник агентства.
В случае участия в боевых действиях в составе иностранного вооруженного формирования без исполнения данных требований нарушителю грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
"На практике подавляющее большинство граждан Польши, которые воюют на Украине, конечно же, не получали никакого согласия, а просто поехали туда на свой страх и риск", - сказал представитель МИД.
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Он добавил, что определить их хотя бы приблизительную численность для властей страны не представляется возможным.
В марте Минобороны РФ сообщало, что с начала СВО на Украину прибыли 13 387 наемников, включая 2960 граждан Польши. На тот момент было подтверждено уничтожение 5962 наемников, больше всего - именно поляков (1497).
В феврале президент РФ Владимир Путин заявлял, что на Украине больше всего наемников из Польши.
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