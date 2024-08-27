https://ria.ru/20240827/polsha-1968639980.html

Источник: власти Польши не знают численность наемников на Украине

Источник: власти Польши не знают численность наемников на Украине - РИА Новости, 27.08.2024

Источник: власти Польши не знают численность наемников на Украине

Власти Польши не могут назвать даже приблизительную численность поляков-наемников, воюющих на стороне Украины, заявил РИА Новости представитель польского МИД,... РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T02:33

2024-08-27T02:33

2024-08-27T02:38

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Власти Польши не могут назвать даже приблизительную численность поляков-наемников, воюющих на стороне Украины, заявил РИА Новости представитель польского МИД, пожелавший сохранить анонимность.Он пояснил, что польское законодательство в принципе допускает службу гражданина страны в иностранной армии или ином иностранном военизированном формировании."Для этого необходимо получить согласие министра внутренних дел и администрации, а в случае бывших военнослужащих – согласие министра национальной обороны... При этом нужно соответствовать ряду других требований, например, быть несудимым, не иметь налоговых задолженностей и других долгов, не являться действующим военнослужащим", - рассказал собеседник агентства.В случае участия в боевых действиях в составе иностранного вооруженного формирования без исполнения данных требований нарушителю грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет."На практике подавляющее большинство граждан Польши, которые воюют на Украине, конечно же, не получали никакого согласия, а просто поехали туда на свой страх и риск", - сказал представитель МИД.Он добавил, что определить их хотя бы приблизительную численность для властей страны не представляется возможным.В марте Минобороны РФ сообщало, что с начала СВО на Украину прибыли 13 387 наемников, включая 2960 граждан Польши. На тот момент было подтверждено уничтожение 5962 наемников, больше всего - именно поляков (1497).В феврале президент РФ Владимир Путин заявлял, что на Украине больше всего наемников из Польши.

https://ria.ru/20240826/naemnik-1968409977.html

https://ria.ru/20240823/ukraina-1967924867.html

https://ria.ru/20240822/naemnik-1967724410.html

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польша, украина, в мире, владимир путин, россия