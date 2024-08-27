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Подполье сообщило об ударе по объекту с наемниками в Хмельницкой области

Подполье сообщило об ударе по объекту с наемниками в Хмельницкой области - РИА Новости, 27.08.2024

Подполье сообщило об ударе по объекту с наемниками в Хмельницкой области

Один из ударов в Хмельницкой области Украины пришелся по объекту, который часто посещали офицеры, в том числе иностранные, сообщил во вторник РИА Новости... РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T11:14

2024-08-27T11:14

2024-08-27T11:14

специальная военная операция на украине

хмельницкая область

украина

сергей лебедев

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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ДОНЕЦК, 27 авг - РИА Новости. Один из ударов в Хмельницкой области Украины пришелся по объекту, который часто посещали офицеры, в том числе иностранные, сообщил во вторник РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег. Ранее в пророссийском сопротивлении сообщили о серии ударов по аэродрому и складам в Староконстантинове Хмельницкой области. По словам Лебедева, "один из ударов рядом с аэродромом, чуть ближе к городу", пришелся по объекту, где регулярно бывали "офицеры, в том числе иностранные". Как сообщили подпольщики, эвакуация с места "прилета" проводилась вертолетами, что может говорить о высокой значимости пострадавших.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

хмельницкая область

украина

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хмельницкая область, украина, сергей лебедев, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф