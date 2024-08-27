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Подполье сообщило об ударе по объекту с наемниками в Хмельницкой области
Подполье сообщило об ударе по объекту с наемниками в Хмельницкой области - РИА Новости, 27.08.2024
Подполье сообщило об ударе по объекту с наемниками в Хмельницкой области
Один из ударов в Хмельницкой области Украины пришелся по объекту, который часто посещали офицеры, в том числе иностранные, сообщил во вторник РИА Новости... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T11:14
2024-08-27T11:14
2024-08-27T11:14
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ДОНЕЦК, 27 авг - РИА Новости. Один из ударов в Хмельницкой области Украины пришелся по объекту, который часто посещали офицеры, в том числе иностранные, сообщил во вторник РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег. Ранее в пророссийском сопротивлении сообщили о серии ударов по аэродрому и складам в Староконстантинове Хмельницкой области. По словам Лебедева, "один из ударов рядом с аэродромом, чуть ближе к городу", пришелся по объекту, где регулярно бывали "офицеры, в том числе иностранные". Как сообщили подпольщики, эвакуация с места "прилета" проводилась вертолетами, что может говорить о высокой значимости пострадавших.
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хмельницкая область, украина, сергей лебедев, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Хмельницкая область, Украина, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Подполье сообщило об ударе по объекту с наемниками в Хмельницкой области
Подполье: в Хмельницкой области нанесен удар по объекту с иностранными офицерами
ДОНЕЦК, 27 авг - РИА Новости. Один из ударов в Хмельницкой области Украины пришелся по объекту, который часто посещали офицеры, в том числе иностранные, сообщил во вторник РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег.
Ранее в пророссийском сопротивлении сообщили о серии ударов по аэродрому и складам в Староконстантинове Хмельницкой области.
По словам Лебедева, "один из ударов рядом с аэродромом, чуть ближе к городу", пришелся по объекту, где регулярно бывали "офицеры, в том числе иностранные".
Как сообщили подпольщики, эвакуация с места "прилета" проводилась вертолетами, что может говорить о высокой значимости пострадавших.