Рейтинг@Mail.ru
Подполье сообщило об ударе по объекту с наемниками в Хмельницкой области - РИА Новости, 27.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:14 27.08.2024
https://ria.ru/20240827/podpole-1968689513.html
Подполье сообщило об ударе по объекту с наемниками в Хмельницкой области
Подполье сообщило об ударе по объекту с наемниками в Хмельницкой области - РИА Новости, 27.08.2024
Подполье сообщило об ударе по объекту с наемниками в Хмельницкой области
Один из ударов в Хмельницкой области Украины пришелся по объекту, который часто посещали офицеры, в том числе иностранные, сообщил во вторник РИА Новости... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T11:14
2024-08-27T11:14
специальная военная операция на украине
хмельницкая область
украина
сергей лебедев
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932479703_8:68:871:554_1920x0_80_0_0_7a1eba0c68553ca3afa29ba52911c6db.jpg
ДОНЕЦК, 27 авг - РИА Новости. Один из ударов в Хмельницкой области Украины пришелся по объекту, который часто посещали офицеры, в том числе иностранные, сообщил во вторник РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег. Ранее в пророссийском сопротивлении сообщили о серии ударов по аэродрому и складам в Староконстантинове Хмельницкой области. По словам Лебедева, "один из ударов рядом с аэродромом, чуть ближе к городу", пришелся по объекту, где регулярно бывали "офицеры, в том числе иностранные". Как сообщили подпольщики, эвакуация с места "прилета" проводилась вертолетами, что может говорить о высокой значимости пострадавших.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
хмельницкая область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932479703_0:0:739:554_1920x0_80_0_0_216750bd3debdfab5a837a6c6c0e936c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
хмельницкая область, украина, сергей лебедев, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Хмельницкая область, Украина, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Подполье сообщило об ударе по объекту с наемниками в Хмельницкой области

Подполье: в Хмельницкой области нанесен удар по объекту с иностранными офицерами

© Минобороны РоссииКадр видео применения ФАБ-250 с унифицированным модулем планирования и коррекции (УМПК)
Кадр видео применения ФАБ-250 с унифицированным модулем планирования и коррекции (УМПК) - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© Минобороны России
Кадр видео применения ФАБ-250 с унифицированным модулем планирования и коррекции (УМПК)
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 27 авг - РИА Новости. Один из ударов в Хмельницкой области Украины пришелся по объекту, который часто посещали офицеры, в том числе иностранные, сообщил во вторник РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег.
Ранее в пророссийском сопротивлении сообщили о серии ударов по аэродрому и складам в Староконстантинове Хмельницкой области.
По словам Лебедева, "один из ударов рядом с аэродромом, чуть ближе к городу", пришелся по объекту, где регулярно бывали "офицеры, в том числе иностранные".
Как сообщили подпольщики, эвакуация с места "прилета" проводилась вертолетами, что может говорить о высокой значимости пострадавших.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеХмельницкая областьУкраинаСергей ЛебедевВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала