https://ria.ru/20240827/podpole-1968689214.html

В Хмельницкой области ударили по месту дислокации украинских летчиков

В Хмельницкой области ударили по месту дислокации украинских летчиков - РИА Новости, 27.08.2024

В Хмельницкой области ударили по месту дислокации украинских летчиков

В Староконстантинове Хмельницкой области нанесен удар по месту дислокации украинских летчиков, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского... РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T11:12

2024-08-27T11:12

2024-08-27T11:33

специальная военная операция на украине

хмельницкая область

сергей лебедев

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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ДОНЕЦК, 27 авг — РИА Новости. В Староконстантинове Хмельницкой области нанесен удар по месту дислокации украинских летчиков, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег."Есть попадание в объект, где дислоцировались пилоты, проходящие обучение у иностранных инструкторов", — сказал собеседник агентства.Он уточнил, что основные "прилеты" были со стороны военного аэродрома, а также по комплексу бомбовых складов, построенных во времена СССР для хранения ядерного оружия.По данным Лебедева, на территории аэродрома находятся более тридцати арочных укрытий. В них помимо самолетов хранится боекомплект, в том числе дальнобойные ракеты "воздух-земля" западного производства, которые ВСУ используют для ударов в направлении Крыма.Также координатор подполья сообщил, что один из ударов рядом с аэродромом, пришелся по объекту, где регулярно бывали иностранные офицеры. Эвакуацию проводили вертолетами, что может говорить о высокой значимости пострадавших.Кроме того, по неподтвержденным данным, была уничтожена система ПВО. В Хмельницкой области минувшей ночью действовала воздушная тревога, украинские СМИ сообщали о звуках взрывов.Сообщалось, что на военном аэродроме в Староконстантинове могут разместить американские истребители F-16, переданные Украине. Как писало издание Interia, здесь со времен Советского Союза остались бетонные и частично заглубленные ангары для самолетов, которые могли бы защищать F-16 от угроз с воздуха.

https://ria.ru/20240725/interia-1962002111.html

https://ria.ru/20240629/podpole-1956255282.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

хмельницкая область

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хмельницкая область, сергей лебедев, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф