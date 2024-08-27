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В Хмельницкой области ударили по месту дислокации украинских летчиков - РИА Новости, 27.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:12 27.08.2024 (обновлено: 11:33 27.08.2024)
https://ria.ru/20240827/podpole-1968689214.html
В Хмельницкой области ударили по месту дислокации украинских летчиков
В Хмельницкой области ударили по месту дислокации украинских летчиков - РИА Новости, 27.08.2024
В Хмельницкой области ударили по месту дислокации украинских летчиков
В Староконстантинове Хмельницкой области нанесен удар по месту дислокации украинских летчиков, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T11:12
2024-08-27T11:33
специальная военная операция на украине
хмельницкая область
сергей лебедев
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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ДОНЕЦК, 27 авг — РИА Новости. В Староконстантинове Хмельницкой области нанесен удар по месту дислокации украинских летчиков, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег."Есть попадание в объект, где дислоцировались пилоты, проходящие обучение у иностранных инструкторов", — сказал собеседник агентства.Он уточнил, что основные "прилеты" были со стороны военного аэродрома, а также по комплексу бомбовых складов, построенных во времена СССР для хранения ядерного оружия.По данным Лебедева, на территории аэродрома находятся более тридцати арочных укрытий. В них помимо самолетов хранится боекомплект, в том числе дальнобойные ракеты "воздух-земля" западного производства, которые ВСУ используют для ударов в направлении Крыма.Также координатор подполья сообщил, что один из ударов рядом с аэродромом, пришелся по объекту, где регулярно бывали иностранные офицеры. Эвакуацию проводили вертолетами, что может говорить о высокой значимости пострадавших.Кроме того, по неподтвержденным данным, была уничтожена система ПВО. В Хмельницкой области минувшей ночью действовала воздушная тревога, украинские СМИ сообщали о звуках взрывов.Сообщалось, что на военном аэродроме в Староконстантинове могут разместить американские истребители F-16, переданные Украине. Как писало издание Interia, здесь со времен Советского Союза остались бетонные и частично заглубленные ангары для самолетов, которые могли бы защищать F-16 от угроз с воздуха.
https://ria.ru/20240725/interia-1962002111.html
https://ria.ru/20240629/podpole-1956255282.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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хмельницкая область, сергей лебедев, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Хмельницкая область, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
В Хмельницкой области ударили по месту дислокации украинских летчиков

Подполье: в Хмельницкой области поражен объект дислокации летчиков ВСУ

© Минобороны РоссииКадр видео применения ФАБ-250 с унифицированным модулем планирования и коррекции (УМПК)
Кадр видео применения ФАБ-250 с унифицированным модулем планирования и коррекции (УМПК) - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© Минобороны России
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ДОНЕЦК, 27 авг — РИА Новости. В Староконстантинове Хмельницкой области нанесен удар по месту дислокации украинских летчиков, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег.
"Есть попадание в объект, где дислоцировались пилоты, проходящие обучение у иностранных инструкторов", — сказал собеседник агентства.
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Он уточнил, что основные "прилеты" были со стороны военного аэродрома, а также по комплексу бомбовых складов, построенных во времена СССР для хранения ядерного оружия.
По данным Лебедева, на территории аэродрома находятся более тридцати арочных укрытий. В них помимо самолетов хранится боекомплект, в том числе дальнобойные ракеты "воздух-земля" западного производства, которые ВСУ используют для ударов в направлении Крыма.
Также координатор подполья сообщил, что один из ударов рядом с аэродромом, пришелся по объекту, где регулярно бывали иностранные офицеры. Эвакуацию проводили вертолетами, что может говорить о высокой значимости пострадавших.
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Кроме того, по неподтвержденным данным, была уничтожена система ПВО.
В Хмельницкой области минувшей ночью действовала воздушная тревога, украинские СМИ сообщали о звуках взрывов.
Сообщалось, что на военном аэродроме в Староконстантинове могут разместить американские истребители F-16, переданные Украине. Как писало издание Interia, здесь со времен Советского Союза остались бетонные и частично заглубленные ангары для самолетов, которые могли бы защищать F-16 от угроз с воздуха.
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Специальная военная операция на УкраинеХмельницкая областьСергей ЛебедевВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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