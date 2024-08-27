https://ria.ru/20240827/podpole-1968689214.html
В Хмельницкой области ударили по месту дислокации украинских летчиков
В Хмельницкой области ударили по месту дислокации украинских летчиков - РИА Новости, 27.08.2024
В Хмельницкой области ударили по месту дислокации украинских летчиков
В Староконстантинове Хмельницкой области нанесен удар по месту дислокации украинских летчиков, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T11:12
2024-08-27T11:12
2024-08-27T11:33
специальная военная операция на украине
хмельницкая область
сергей лебедев
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932479703_8:68:871:554_1920x0_80_0_0_7a1eba0c68553ca3afa29ba52911c6db.jpg
ДОНЕЦК, 27 авг — РИА Новости. В Староконстантинове Хмельницкой области нанесен удар по месту дислокации украинских летчиков, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег."Есть попадание в объект, где дислоцировались пилоты, проходящие обучение у иностранных инструкторов", — сказал собеседник агентства.Он уточнил, что основные "прилеты" были со стороны военного аэродрома, а также по комплексу бомбовых складов, построенных во времена СССР для хранения ядерного оружия.По данным Лебедева, на территории аэродрома находятся более тридцати арочных укрытий. В них помимо самолетов хранится боекомплект, в том числе дальнобойные ракеты "воздух-земля" западного производства, которые ВСУ используют для ударов в направлении Крыма.Также координатор подполья сообщил, что один из ударов рядом с аэродромом, пришелся по объекту, где регулярно бывали иностранные офицеры. Эвакуацию проводили вертолетами, что может говорить о высокой значимости пострадавших.Кроме того, по неподтвержденным данным, была уничтожена система ПВО. В Хмельницкой области минувшей ночью действовала воздушная тревога, украинские СМИ сообщали о звуках взрывов.Сообщалось, что на военном аэродроме в Староконстантинове могут разместить американские истребители F-16, переданные Украине. Как писало издание Interia, здесь со времен Советского Союза остались бетонные и частично заглубленные ангары для самолетов, которые могли бы защищать F-16 от угроз с воздуха.
https://ria.ru/20240725/interia-1962002111.html
https://ria.ru/20240629/podpole-1956255282.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
хмельницкая область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932479703_0:0:739:554_1920x0_80_0_0_216750bd3debdfab5a837a6c6c0e936c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
хмельницкая область, сергей лебедев, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Хмельницкая область, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
В Хмельницкой области ударили по месту дислокации украинских летчиков
Подполье: в Хмельницкой области поражен объект дислокации летчиков ВСУ
ДОНЕЦК, 27 авг — РИА Новости. В Староконстантинове Хмельницкой области нанесен удар по месту дислокации украинских летчиков, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег.
"Есть попадание в объект, где дислоцировались пилоты, проходящие обучение у иностранных инструкторов", — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что основные "прилеты" были со стороны военного аэродрома, а также по комплексу бомбовых складов, построенных во времена СССР
для хранения ядерного оружия.
По данным Лебедева, на территории аэродрома находятся более тридцати арочных укрытий. В них помимо самолетов хранится боекомплект, в том числе дальнобойные ракеты "воздух-земля" западного производства, которые ВСУ
используют для ударов в направлении Крыма.
Также координатор подполья сообщил, что один из ударов рядом с аэродромом, пришелся по объекту, где регулярно бывали иностранные офицеры. Эвакуацию проводили вертолетами, что может говорить о высокой значимости пострадавших.
Кроме того, по неподтвержденным данным, была уничтожена система ПВО.
В Хмельницкой области минувшей ночью действовала воздушная тревога, украинские СМИ сообщали о звуках взрывов.
Сообщалось, что на военном аэродроме в Староконстантинове могут разместить американские истребители F-16
, переданные Украине
. Как писало издание Interia, здесь со времен Советского Союза остались бетонные и частично заглубленные ангары для самолетов, которые могли бы защищать F-16 от угроз с воздуха.