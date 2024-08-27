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Подполье сообщило о вероятном уничтожении системы ПВО в Хмельницкой области

Подполье сообщило о вероятном уничтожении системы ПВО в Хмельницкой области - РИА Новости, 27.08.2024

Подполье сообщило о вероятном уничтожении системы ПВО в Хмельницкой области

Система ПВО, предположительно, уничтожена в результате ударов в районе Староконстантинова Хмельницкой области Украины, сообщил во вторник РИА Новости... РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T11:00

2024-08-27T11:00

2024-08-27T11:00

специальная военная операция на украине

хмельницкая область

украина

сергей лебедев

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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ДОНЕЦК, 27 авг - РИА Новости. Система ПВО, предположительно, уничтожена в результате ударов в районе Староконстантинова Хмельницкой области Украины, сообщил во вторник РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег. "Староконстантинов, Хмельницкая область, серия прилетов... По пока не подтвержденным данным, была уничтожена система ПВО", - сообщил Лебедев.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

хмельницкая область

украина

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2024

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хмельницкая область, украина, сергей лебедев, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф