https://ria.ru/20240827/podpole-1968682715.html

Подполье сообщило об ударах в районе аэродрома в Хмельницкой области

Подполье сообщило об ударах в районе аэродрома в Хмельницкой области - РИА Новости, 27.08.2024

Подполье сообщило об ударах в районе аэродрома в Хмельницкой области

Удары нанесены по городу Староконстантинов Хмельницкой области Украины, в том числе в районе военного аэродрома и складов с боеприпасами, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T10:46

2024-08-27T10:46

2024-08-27T11:45

хмельницкая область

специальная военная операция на украине

украина

сергей лебедев

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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ДОНЕЦК, 27 авг — РИА Новости. Удары нанесены по городу Староконстантинов Хмельницкой области Украины, в том числе в районе военного аэродрома и складов с боеприпасами, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев."Основные прилеты были со стороны военного аэродрома, по которому достаточно регулярно наносятся удары. А также по комплексу бомбовых складов, построенных при СССР для хранения в том числе ядерного оружия", — сказал собеседник агентства.По данным Лебедева, на территории аэродрома находятся более тридцати арочных укрытий, где украинские войска как паркуют самолеты, так и хранят боекомплект, в том числе дальнобойные ракеты "воздух — земля" стран НАТО, используемые для ударов в направлении Крыма.Как отмечается, некоторые удары сопровождались сильным выбросом пламени, другие — продолжительной и мощной детонацией.Удары по украинской инфраструктуре ВС России начали наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят спецслужбы Украины. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах, а иногда по всей стране, объявляется каждый день. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.

https://ria.ru/20240827/podpolschik-1968651990.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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хмельницкая область, украина, сергей лебедев, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф