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Подполье сообщило об ударах в районе аэродрома в Хмельницкой области - РИА Новости, 27.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:46 27.08.2024 (обновлено: 11:45 27.08.2024)
https://ria.ru/20240827/podpole-1968682715.html
Подполье сообщило об ударах в районе аэродрома в Хмельницкой области
Подполье сообщило об ударах в районе аэродрома в Хмельницкой области - РИА Новости, 27.08.2024
Подполье сообщило об ударах в районе аэродрома в Хмельницкой области
Удары нанесены по городу Староконстантинов Хмельницкой области Украины, в том числе в районе военного аэродрома и складов с боеприпасами, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T10:46
2024-08-27T11:45
хмельницкая область
специальная военная операция на украине
украина
сергей лебедев
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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ДОНЕЦК, 27 авг — РИА Новости. Удары нанесены по городу Староконстантинов Хмельницкой области Украины, в том числе в районе военного аэродрома и складов с боеприпасами, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев."Основные прилеты были со стороны военного аэродрома, по которому достаточно регулярно наносятся удары. А также по комплексу бомбовых складов, построенных при СССР для хранения в том числе ядерного оружия", — сказал собеседник агентства.По данным Лебедева, на территории аэродрома находятся более тридцати арочных укрытий, где украинские войска как паркуют самолеты, так и хранят боекомплект, в том числе дальнобойные ракеты "воздух — земля" стран НАТО, используемые для ударов в направлении Крыма.Как отмечается, некоторые удары сопровождались сильным выбросом пламени, другие — продолжительной и мощной детонацией.Удары по украинской инфраструктуре ВС России начали наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят спецслужбы Украины. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах, а иногда по всей стране, объявляется каждый день. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.
https://ria.ru/20240827/podpolschik-1968651990.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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хмельницкая область, украина, сергей лебедев, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Хмельницкая область, Специальная военная операция на Украине, Украина, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Подполье сообщило об ударах в районе аэродрома в Хмельницкой области

Подполье: удары нанесены в районе аэродрома и складов в Хмельницкой области

© Минобороны РоссииКадр видео применения ФАБ-250 с унифицированным модулем планирования и коррекции (УМПК)
Кадр видео применения ФАБ-250 с унифицированным модулем планирования и коррекции (УМПК) - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© Минобороны России
Кадр видео применения ФАБ-250 с унифицированным модулем планирования и коррекции (УМПК)
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ДОНЕЦК, 27 авг — РИА Новости. Удары нанесены по городу Староконстантинов Хмельницкой области Украины, в том числе в районе военного аэродрома и складов с боеприпасами, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
"Основные прилеты были со стороны военного аэродрома, по которому достаточно регулярно наносятся удары. А также по комплексу бомбовых складов, построенных при СССР для хранения в том числе ядерного оружия", — сказал собеседник агентства.
Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
Подполье сообщило об ударе по иностранным инструкторам ВСУ в Кривом Роге
07:31
По данным Лебедева, на территории аэродрома находятся более тридцати арочных укрытий, где украинские войска как паркуют самолеты, так и хранят боекомплект, в том числе дальнобойные ракеты "воздух — земля" стран НАТО, используемые для ударов в направлении Крыма.
Как отмечается, некоторые удары сопровождались сильным выбросом пламени, другие — продолжительной и мощной детонацией.
Удары по украинской инфраструктуре ВС России начали наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят спецслужбы Украины. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах, а иногда по всей стране, объявляется каждый день. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеХмельницкая областьУкраинаСергей ЛебедевВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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