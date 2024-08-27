https://ria.ru/20240827/podmoskove-1968781469.html
Более 7 тысяч детей в Подмосковье осмотрели врачи мобильного комплекса НИКИ
Более 7 тысяч детей в Подмосковье осмотрели врачи мобильного комплекса НИКИ - РИА Новости, 27.08.2024
Более 7 тысяч детей в Подмосковье осмотрели врачи мобильного комплекса НИКИ
С начала текущего года более 7 тысяч детей осмотрели врачи мобильного комплекса Научно-исследовательского клинического института детства (НИКИ), сообщает... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T16:03
2024-08-27T16:03
2024-08-27T16:03
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. С начала текущего года более 7 тысяч детей осмотрели врачи мобильного комплекса Научно-исследовательского клинического института детства (НИКИ), сообщает пресс-служба регионального Минздрава. Мобильный комплекс НИКИ регулярно выезжает в поселения Подмосковья для консультирования детей. В этом году состоялся 91 выезд. Врачи осматривают и консультируют маленьких пациентов с тяжелыми патологиями. "Только с начала года врачи нашего мобильного комплекса осмотрели почти 7 тысяч детей, из которых более 200 были направлены на лечение в НИКИ детства. Благодаря таким выездам, квалифицированная медицинская помощь становится более доступной и своевременной", – рассказала первый заместитель председателя правительства Московской области Людмила Болатаева, ее слова приводит пресс-служба. Выездная бригада состоит из невролога, пульмонолога, аллерголога, гастроэнтеролога, эндокринолога, кардиолога, нефролога, врача ультразвуковой диагностики. Передвижной мобильный комплекс оснащен современной медицинской техникой, клинико-диагностической лабораторией, аппаратами эхокардиографии, УЗИ экспертного класса.
https://ria.ru/20240821/deti-1967672152.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), людмила болатаева, ника, дети
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Людмила Болатаева, НИКА, Дети
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. С начала текущего года более 7 тысяч детей осмотрели врачи мобильного комплекса Научно-исследовательского клинического института детства (НИКИ), сообщает пресс-служба регионального Минздрава.
Мобильный комплекс НИКИ
регулярно выезжает в поселения Подмосковья для консультирования детей. В этом году состоялся 91 выезд. Врачи осматривают и консультируют маленьких пациентов с тяжелыми патологиями.
"Только с начала года врачи нашего мобильного комплекса осмотрели почти 7 тысяч детей, из которых более 200 были направлены на лечение в НИКИ детства. Благодаря таким выездам, квалифицированная медицинская помощь становится более доступной и своевременной", – рассказала первый заместитель председателя правительства Московской области Людмила Болатаева
, ее слова приводит пресс-служба.
Выездная бригада состоит из невролога, пульмонолога, аллерголога, гастроэнтеролога, эндокринолога, кардиолога, нефролога, врача ультразвуковой диагностики. Передвижной мобильный комплекс оснащен современной медицинской техникой, клинико-диагностической лабораторией, аппаратами эхокардиографии, УЗИ экспертного класса.