https://ria.ru/20240827/podmoskove-1968781469.html

Более 7 тысяч детей в Подмосковье осмотрели врачи мобильного комплекса НИКИ

Более 7 тысяч детей в Подмосковье осмотрели врачи мобильного комплекса НИКИ - РИА Новости, 27.08.2024

Более 7 тысяч детей в Подмосковье осмотрели врачи мобильного комплекса НИКИ

С начала текущего года более 7 тысяч детей осмотрели врачи мобильного комплекса Научно-исследовательского клинического института детства (НИКИ), сообщает... РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T16:03

2024-08-27T16:03

2024-08-27T16:03

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

людмила болатаева

ника

дети

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. С начала текущего года более 7 тысяч детей осмотрели врачи мобильного комплекса Научно-исследовательского клинического института детства (НИКИ), сообщает пресс-служба регионального Минздрава. Мобильный комплекс НИКИ регулярно выезжает в поселения Подмосковья для консультирования детей. В этом году состоялся 91 выезд. Врачи осматривают и консультируют маленьких пациентов с тяжелыми патологиями. "Только с начала года врачи нашего мобильного комплекса осмотрели почти 7 тысяч детей, из которых более 200 были направлены на лечение в НИКИ детства. Благодаря таким выездам, квалифицированная медицинская помощь становится более доступной и своевременной", – рассказала первый заместитель председателя правительства Московской области Людмила Болатаева, ее слова приводит пресс-служба. Выездная бригада состоит из невролога, пульмонолога, аллерголога, гастроэнтеролога, эндокринолога, кардиолога, нефролога, врача ультразвуковой диагностики. Передвижной мобильный комплекс оснащен современной медицинской техникой, клинико-диагностической лабораторией, аппаратами эхокардиографии, УЗИ экспертного класса.

https://ria.ru/20240821/deti-1967672152.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), людмила болатаева, ника, дети