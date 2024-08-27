Рейтинг@Mail.ru
Более 7 тысяч детей в Подмосковье осмотрели врачи мобильного комплекса НИКИ - РИА Новости, 27.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
16:03 27.08.2024
https://ria.ru/20240827/podmoskove-1968781469.html
Более 7 тысяч детей в Подмосковье осмотрели врачи мобильного комплекса НИКИ
Более 7 тысяч детей в Подмосковье осмотрели врачи мобильного комплекса НИКИ - РИА Новости, 27.08.2024
Более 7 тысяч детей в Подмосковье осмотрели врачи мобильного комплекса НИКИ
С начала текущего года более 7 тысяч детей осмотрели врачи мобильного комплекса Научно-исследовательского клинического института детства (НИКИ), сообщает... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T16:03
2024-08-27T16:03
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
людмила болатаева
ника
дети
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/16/1947654865_0:113:1280:833_1920x0_80_0_0_9098401b9e75507c9370fb3e6345c7a0.jpg
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. С начала текущего года более 7 тысяч детей осмотрели врачи мобильного комплекса Научно-исследовательского клинического института детства (НИКИ), сообщает пресс-служба регионального Минздрава. Мобильный комплекс НИКИ регулярно выезжает в поселения Подмосковья для консультирования детей. В этом году состоялся 91 выезд. Врачи осматривают и консультируют маленьких пациентов с тяжелыми патологиями. "Только с начала года врачи нашего мобильного комплекса осмотрели почти 7 тысяч детей, из которых более 200 были направлены на лечение в НИКИ детства. Благодаря таким выездам, квалифицированная медицинская помощь становится более доступной и своевременной", – рассказала первый заместитель председателя правительства Московской области Людмила Болатаева, ее слова приводит пресс-служба. Выездная бригада состоит из невролога, пульмонолога, аллерголога, гастроэнтеролога, эндокринолога, кардиолога, нефролога, врача ультразвуковой диагностики. Передвижной мобильный комплекс оснащен современной медицинской техникой, клинико-диагностической лабораторией, аппаратами эхокардиографии, УЗИ экспертного класса.
https://ria.ru/20240821/deti-1967672152.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/16/1947654865_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_75465800516c3e60511bc4295ad7fbe6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), людмила болатаева, ника, дети
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Людмила Болатаева, НИКА, Дети

Более 7 тысяч детей в Подмосковье осмотрели врачи мобильного комплекса НИКИ

© Фото : Министерство здравоохранения Московской областиСемь тысяч детей осмотрели в мобильном комплексе НИКИ с начала года в Подмосковье
Семь тысяч детей осмотрели в мобильном комплексе НИКИ с начала года в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© Фото : Министерство здравоохранения Московской области
Семь тысяч детей осмотрели в мобильном комплексе НИКИ с начала года в Подмосковье
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. С начала текущего года более 7 тысяч детей осмотрели врачи мобильного комплекса Научно-исследовательского клинического института детства (НИКИ), сообщает пресс-служба регионального Минздрава.
Мобильный комплекс НИКИ регулярно выезжает в поселения Подмосковья для консультирования детей. В этом году состоялся 91 выезд. Врачи осматривают и консультируют маленьких пациентов с тяжелыми патологиями.
"Только с начала года врачи нашего мобильного комплекса осмотрели почти 7 тысяч детей, из которых более 200 были направлены на лечение в НИКИ детства. Благодаря таким выездам, квалифицированная медицинская помощь становится более доступной и своевременной", – рассказала первый заместитель председателя правительства Московской области Людмила Болатаева, ее слова приводит пресс-служба.
Выездная бригада состоит из невролога, пульмонолога, аллерголога, гастроэнтеролога, эндокринолога, кардиолога, нефролога, врача ультразвуковой диагностики. Передвижной мобильный комплекс оснащен современной медицинской техникой, клинико-диагностической лабораторией, аппаратами эхокардиографии, УЗИ экспертного класса.
Детский клинический центр имени Л.М. Рошаля в Красногорске - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
Порядка 20 тысяч детей планируют принять в новом ДКЦ до конца года
21 августа, 22:48
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Людмила БолатаеваНИКАДети
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала