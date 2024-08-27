https://ria.ru/20240827/podgotovka-1968713436.html

Гладков рассказал о подготовке белгородских учителей к ЧС

Гладков рассказал о подготовке белгородских учителей к ЧС - РИА Новости, 27.08.2024

Гладков рассказал о подготовке белгородских учителей к ЧС

Все учителя в Белгородской области к началу учебного года пройдут необходимую подготовку и смогут обеспечить безопасность детей в чрезвычайной ситуации, сообщил РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T12:45

2024-08-27T12:45

2024-08-27T12:45

белгородская область

корочанский район

белгород

вячеслав гладков

учителя

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БЕЛГОРОД, 27 авг – РИА Новости. Все учителя в Белгородской области к началу учебного года пройдут необходимую подготовку и смогут обеспечить безопасность детей в чрезвычайной ситуации, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Гладков отметил, что с нового учебного года начнется обучение в очном или очно-дистанционном форматах во всех населенных пунктах Белгородской области, за исключением приграничной 20-километровой зоны, где будет продолжено обучение в дистанционном формате. "В 20-километровой приграничной зоне, конечно же, никакой речи об открытии очного образования быть не может. В тех населенных пунктах, где будет очно-дистанционная форма, мы понимаем, что определённые угрозы есть. Поэтому будем продолжать занятия с учителями по оказанию первой медицинской помощи, порядку защиты детей во время обстрелов, защиты детей в укрытиях, порядку реагирования на ту или иную угрозу в зависимости от складывающейся ситуации", - пояснил белгородский губернатор, слова которого приводит пресс-служба регионального правительства. Он пояснил, что всего в работе по обеспечению безопасности в школах и детсадах, учреждениях дополнительного образования в регионе задействованы 25 тысяч человек. С педагогами отрабатывается порядок действий при обстрелах, атаке БПЛА, оказание психологической помощи детям в условиях возможных угроз. Также все учителя и воспитатели перед началом учебного года прошли повторный курс по оказанию первой помощи. С сентября в школах Белгородской области будет реализована "Программа психолого-педагогического сопровождения и реабилитации несовершеннолетних, находящихся на территориях, вовлеченных в последствия боевых действий". В течение всего 2024 года педагогические работники проходят обучение навыкам оказания первой помощи. В прошлом году все педагоги обучились по программе "Организация педагогического сопровождения формирования знаний и навыков безопасного поведения воспитанников и обучающихся при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций", в этом году обучение продолжается по новым модулям "Опасности военного характера" и "Психологическая помощь несовершеннолетним, вовлеченным в последствия боевых действий". Новый учебный год в дистанционном формате в Белгородской области начнется для 113 приграничных школ из семи муниципалитетов. Еще в 437 образовательных учреждениях будет организован очный и очно-дистанционный формат обучения. В колледжах обучение организуют так же, как и в школах. Это касается Яковлевского и Новооскольского округов, Мелиховского сельского поселения Корочанского района и Белгорода. В Вейделевском и Ровеньском районах, граничащих с вновь присоединенными территориями, образовательный процесс, как и в прошлом учебном году будет осуществляться также в очном формате. Такое решение ранее поддержали родители и педагоги. Всего в Белгородской области 550 школ. Для школьников из приграничья Белгородской области будет организовано очное обучение в других безопасных регионах страны. Запрос на очное обучение в 1-й и 2-й четверти за пределами области есть от части родителей, чьи дети с начала нового учебного года будут обучаться в дистанционном формате в школах, расположенных в 20-километровой зоне от границы. На сегодняшний день таких школ в приграничье 113, в них обучается свыше 18 тысяч детей. Организовать очное обучение школьников из приграничья планируют по нескольким моделям: на базе школ или мест проживания учителями принимающих сторон, а также в местах проживания детей или в школах силами учителей Белгородской области, которые будут командированы для обучения детей. В правительстве региона подчеркнули, что не рассматриваются варианты обучения детей силами учителей принимающих сторон с использованием электронных форм обучения.

https://ria.ru/20240827/blagoustroystvo-1968712827.html

https://ria.ru/20240822/shkoly-1967892102.html

https://ria.ru/20240802/agrarii-1963653476.html

корочанский район

белгород

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

корочанский район, белгород, вячеслав гладков, учителя