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ВСУ должны были зайти в Курскую область на 15 дней, заявил пленный - РИА Новости, 27.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:56 27.08.2024 (обновлено: 07:58 27.08.2024)
https://ria.ru/20240827/plennyy-1968653592.html
ВСУ должны были зайти в Курскую область на 15 дней, заявил пленный
ВСУ должны были зайти в Курскую область на 15 дней, заявил пленный - РИА Новости, 27.08.2024
ВСУ должны были зайти в Курскую область на 15 дней, заявил пленный
Украинский военнопленный Николай Тяжкороб рассказал об обещаниях командования ВСУ военнослужащим, что заход в Курскую область продлится 15 дней, следует из... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T07:56
2024-08-27T07:58
специальная военная операция на украине
владимир путин
россия
курская область
валерий герасимов
вооруженные силы украины
брянская область
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Украинский военнопленный Николай Тяжкороб рассказал об обещаниях командования ВСУ военнослужащим, что заход в Курскую область продлится 15 дней, следует из видео, которое предоставило Минобороны РФ. "Полмесяца назад, когда мы были уже под Курском, дальше некуда было бежать: ни документов, ни телефона, ни ключей от квартиры, ни денег с собой - все забрали. (Командование заявило: - ред.) "Мы едем на 15 дней, вернемся живые обратно". А по факту - раненные и половина неживых", - отметил Тяжкороб. Пленный также сообщил, что половина украинских военных сбежали, потому что у них были деньги. "Мы не хотим этой войны. Продолжать ее дальше на чужой земле я не вижу смысла", - добавил Тяжкороб. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 26 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 6,2 тысячи военнослужащих, 73 танка и 11 пусковых установок РСЗО. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240827/kurskaya_oblast-1968635820.html
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владимир путин, россия, курская область, валерий герасимов, вооруженные силы украины, брянская область
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Россия, Курская область, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Брянская область
ВСУ должны были зайти в Курскую область на 15 дней, заявил пленный

Украинский пленный Тяжкороб: ВСУ должны были зайти в Курскую область на 15 дней

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaТабличка с надписью "Курск 108" (километров) на российско-украинской границе в Сумской области
Табличка с надписью Курск 108 (километров) на российско-украинской границе в Сумской области - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Табличка с надписью "Курск 108" (километров) на российско-украинской границе в Сумской области. Архивное фото
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Украинский военнопленный Николай Тяжкороб рассказал об обещаниях командования ВСУ военнослужащим, что заход в Курскую область продлится 15 дней, следует из видео, которое предоставило Минобороны РФ.
«
"Полмесяца назад, когда мы были уже под Курском, дальше некуда было бежать: ни документов, ни телефона, ни ключей от квартиры, ни денег с собой - все забрали. (Командование заявило: - ред.) "Мы едем на 15 дней, вернемся живые обратно". А по факту - раненные и половина неживых", - отметил Тяжкороб.
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Пленный также сообщил, что половина украинских военных сбежали, потому что у них были деньги.
"Мы не хотим этой войны. Продолжать ее дальше на чужой земле я не вижу смысла", - добавил Тяжкороб.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 26 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 6,2 тысячи военнослужащих, 73 танка и 11 пусковых установок РСЗО.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинРоссияКурская областьВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныБрянская область
 
 
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