https://ria.ru/20240827/plennyy-1968653592.html

ВСУ должны были зайти в Курскую область на 15 дней, заявил пленный

ВСУ должны были зайти в Курскую область на 15 дней, заявил пленный - РИА Новости, 27.08.2024

ВСУ должны были зайти в Курскую область на 15 дней, заявил пленный

Украинский военнопленный Николай Тяжкороб рассказал об обещаниях командования ВСУ военнослужащим, что заход в Курскую область продлится 15 дней, следует из... РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T07:56

2024-08-27T07:56

2024-08-27T07:58

специальная военная операция на украине

владимир путин

россия

курская область

валерий герасимов

вооруженные силы украины

брянская область

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Украинский военнопленный Николай Тяжкороб рассказал об обещаниях командования ВСУ военнослужащим, что заход в Курскую область продлится 15 дней, следует из видео, которое предоставило Минобороны РФ. "Полмесяца назад, когда мы были уже под Курском, дальше некуда было бежать: ни документов, ни телефона, ни ключей от квартиры, ни денег с собой - все забрали. (Командование заявило: - ред.) "Мы едем на 15 дней, вернемся живые обратно". А по факту - раненные и половина неживых", - отметил Тяжкороб. Пленный также сообщил, что половина украинских военных сбежали, потому что у них были деньги. "Мы не хотим этой войны. Продолжать ее дальше на чужой земле я не вижу смысла", - добавил Тяжкороб. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 26 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 6,2 тысячи военнослужащих, 73 танка и 11 пусковых установок РСЗО. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240827/kurskaya_oblast-1968635820.html

https://ria.ru/20240826/naemnik-1968625829.html

россия

курская область

брянская область

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владимир путин, россия, курская область, валерий герасимов, вооруженные силы украины, брянская область