ВСУ должны были зайти в Курскую область на 15 дней, заявил пленный
Украинский пленный Тяжкороб: ВСУ должны были зайти в Курскую область на 15 дней
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaТабличка с надписью "Курск 108" (километров) на российско-украинской границе в Сумской области
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Табличка с надписью "Курск 108" (километров) на российско-украинской границе в Сумской области. Архивное фото
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Украинский военнопленный Николай Тяжкороб рассказал об обещаниях командования ВСУ военнослужащим, что заход в Курскую область продлится 15 дней, следует из видео, которое предоставило Минобороны РФ.
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"Полмесяца назад, когда мы были уже под Курском, дальше некуда было бежать: ни документов, ни телефона, ни ключей от квартиры, ни денег с собой - все забрали. (Командование заявило: - ред.) "Мы едем на 15 дней, вернемся живые обратно". А по факту - раненные и половина неживых", - отметил Тяжкороб.
Пленный также сообщил, что половина украинских военных сбежали, потому что у них были деньги.
"Мы не хотим этой войны. Продолжать ее дальше на чужой земле я не вижу смысла", - добавил Тяжкороб.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 26 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 6,2 тысячи военнослужащих, 73 танка и 11 пусковых установок РСЗО.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.