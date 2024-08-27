https://ria.ru/20240827/peterburg-1968708696.html

В Петербурге вспыхнул пожар в здании университета МВД

В Петербурге вспыхнул пожар в здании университета МВД - РИА Новости, 27.08.2024

В Петербурге вспыхнул пожар в здании университета МВД

Пожар на площади в 30 квадратных метров вспыхнул в здании Санкт-Петербургского университета МВД России, огонь локализован, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T12:29

2024-08-27T12:29

2024-08-27T19:46

происшествия

россия

санкт-петербург

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Пожар на площади в 30 квадратных метров вспыхнул в здании Санкт-Петербургского университета МВД России, огонь локализован, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "Произошло возгорание на площади 30 квадратных метров. Проводится эвакуация людей. В настоящее время пожар локализован", - сказал собеседник агентства. По его словам, возгорание произошло в здании Санкт-Петербургского университета МВД России на улице Летчика Пилютова.

https://ria.ru/20240811/pozhar-1965493953.html

россия

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происшествия, россия, санкт-петербург, министерство внутренних дел рф (мвд россии)