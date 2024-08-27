https://ria.ru/20240827/peterburg-1968708696.html
В Петербурге вспыхнул пожар в здании университета МВД
В Петербурге вспыхнул пожар в здании университета МВД - РИА Новости, 27.08.2024
В Петербурге вспыхнул пожар в здании университета МВД
Пожар на площади в 30 квадратных метров вспыхнул в здании Санкт-Петербургского университета МВД России, огонь локализован, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T12:29
2024-08-27T12:29
2024-08-27T19:46
происшествия
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санкт-петербург
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Пожар на площади в 30 квадратных метров вспыхнул в здании Санкт-Петербургского университета МВД России, огонь локализован, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "Произошло возгорание на площади 30 квадратных метров. Проводится эвакуация людей. В настоящее время пожар локализован", - сказал собеседник агентства. По его словам, возгорание произошло в здании Санкт-Петербургского университета МВД России на улице Летчика Пилютова.
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происшествия, россия, санкт-петербург, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Петербурге вспыхнул пожар в здании университета МВД
В Петербурге загорелось здание университета МВД, огонь локализовали