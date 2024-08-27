https://ria.ru/20240827/pensiya-1968641880.html

Эксперт назвал средний размер военной пенсии

Эксперт назвал средний размер военной пенсии - РИА Новости, 27.08.2024

Эксперт назвал средний размер военной пенсии

Средний размер военной пенсии в России сегодня составляет 41 тысячу рублей, а получателями этой категории выплат являются примерно 2,7 миллиона человек,... РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T03:25

2024-08-27T03:25

2024-08-27T05:45

россия

вадим виноградов

высшая школа экономики (вшэ)

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/16/1833454016_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_806bfa2d873e4868d17cede2ddfaed24.jpg

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Средний размер военной пенсии в России сегодня составляет 41 тысячу рублей, а получателями этой категории выплат являются примерно 2,7 миллиона человек, рассказал РИА Новости доктор юридических наук, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов."На сегодняшний день получателями военных пенсий являются около 2,7 миллионов россиян. Средняя пенсия составляет примерно 41 тысячу рублей", — сказал Виноградов.Он объяснил, что с 1 октября размер денежного довольствия, из которого происходит исчисление пенсии военнослужащим и приравненным к ним лицам, будет увеличен с запланированного процента 89,32% до 89,83%. Это обеспечит увеличение реального размера военных пенсий на 5,1%."Призывникам военная пенсия устанавливается только в случае наступления инвалидности по ранее озвученным условиям. Для военнослужащих по контракту военная пенсия рассчитывается исходя из стажа, оклада и так далее", — уточнил эксперт.

https://ria.ru/20240826/pensiya-1968416056.html

https://ria.ru/20240819/prikaz-1967145708.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, вадим виноградов, высшая школа экономики (вшэ), общество