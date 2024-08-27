https://ria.ru/20240827/pensiya-1968641880.html
Эксперт назвал средний размер военной пенсии
Эксперт назвал средний размер военной пенсии - РИА Новости, 27.08.2024
Эксперт назвал средний размер военной пенсии
Средний размер военной пенсии в России сегодня составляет 41 тысячу рублей, а получателями этой категории выплат являются примерно 2,7 миллиона человек,... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T03:25
2024-08-27T03:25
2024-08-27T05:45
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вадим виноградов
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общество
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Средний размер военной пенсии в России сегодня составляет 41 тысячу рублей, а получателями этой категории выплат являются примерно 2,7 миллиона человек, рассказал РИА Новости доктор юридических наук, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов."На сегодняшний день получателями военных пенсий являются около 2,7 миллионов россиян. Средняя пенсия составляет примерно 41 тысячу рублей", — сказал Виноградов.Он объяснил, что с 1 октября размер денежного довольствия, из которого происходит исчисление пенсии военнослужащим и приравненным к ним лицам, будет увеличен с запланированного процента 89,32% до 89,83%. Это обеспечит увеличение реального размера военных пенсий на 5,1%."Призывникам военная пенсия устанавливается только в случае наступления инвалидности по ранее озвученным условиям. Для военнослужащих по контракту военная пенсия рассчитывается исходя из стажа, оклада и так далее", — уточнил эксперт.
https://ria.ru/20240826/pensiya-1968416056.html
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россия, вадим виноградов, высшая школа экономики (вшэ), общество
Россия, Вадим Виноградов, Высшая школа экономики (ВШЭ), Общество
Эксперт назвал средний размер военной пенсии
Эксперт Виноградов: средний размер военной пенсии составляет 41 тысячу рублей
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Средний размер военной пенсии в России сегодня составляет 41 тысячу рублей, а получателями этой категории выплат являются примерно 2,7 миллиона человек, рассказал РИА Новости доктор юридических наук, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.
«
"На сегодняшний день получателями военных пенсий являются около 2,7 миллионов россиян. Средняя пенсия составляет примерно 41 тысячу рублей", — сказал Виноградов.
Он объяснил, что с 1 октября размер денежного довольствия, из которого происходит исчисление пенсии военнослужащим и приравненным к ним лицам, будет увеличен с запланированного процента 89,32% до 89,83%. Это обеспечит увеличение реального размера военных пенсий на 5,1%.
"Призывникам военная пенсия устанавливается только в случае наступления инвалидности по ранее озвученным условиям. Для военнослужащих по контракту военная пенсия рассчитывается исходя из стажа, оклада и так далее", — уточнил эксперт.