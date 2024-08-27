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Эксперт назвал средний размер военной пенсии - РИА Новости, 27.08.2024
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03:25 27.08.2024 (обновлено: 05:45 27.08.2024)
https://ria.ru/20240827/pensiya-1968641880.html
Эксперт назвал средний размер военной пенсии
Эксперт назвал средний размер военной пенсии - РИА Новости, 27.08.2024
Эксперт назвал средний размер военной пенсии
Средний размер военной пенсии в России сегодня составляет 41 тысячу рублей, а получателями этой категории выплат являются примерно 2,7 миллиона человек,... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T03:25
2024-08-27T05:45
россия
вадим виноградов
высшая школа экономики (вшэ)
общество
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Средний размер военной пенсии в России сегодня составляет 41 тысячу рублей, а получателями этой категории выплат являются примерно 2,7 миллиона человек, рассказал РИА Новости доктор юридических наук, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.&quot;На сегодняшний день получателями военных пенсий являются около 2,7 миллионов россиян. Средняя пенсия составляет примерно 41 тысячу рублей&quot;, — сказал Виноградов.Он объяснил, что с 1 октября размер денежного довольствия, из которого происходит исчисление пенсии военнослужащим и приравненным к ним лицам, будет увеличен с запланированного процента 89,32% до 89,83%. Это обеспечит увеличение реального размера военных пенсий на 5,1%."Призывникам военная пенсия устанавливается только в случае наступления инвалидности по ранее озвученным условиям. Для военнослужащих по контракту военная пенсия рассчитывается исходя из стажа, оклада и так далее", — уточнил эксперт.
https://ria.ru/20240826/pensiya-1968416056.html
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россия, вадим виноградов, высшая школа экономики (вшэ), общество
Россия, Вадим Виноградов, Высшая школа экономики (ВШЭ), Общество
Эксперт назвал средний размер военной пенсии

Эксперт Виноградов: средний размер военной пенсии составляет 41 тысячу рублей

© РИА Новости / Макс Ветров | Перейти в медиабанкШеврон и головной убор российского военнослужащего
Шеврон и головной убор российского военнослужащего - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© РИА Новости / Макс Ветров
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Шеврон и головной убор российского военнослужащего. Архивное фото
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Средний размер военной пенсии в России сегодня составляет 41 тысячу рублей, а получателями этой категории выплат являются примерно 2,7 миллиона человек, рассказал РИА Новости доктор юридических наук, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.
«

"На сегодняшний день получателями военных пенсий являются около 2,7 миллионов россиян. Средняя пенсия составляет примерно 41 тысячу рублей", — сказал Виноградов.

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Он объяснил, что с 1 октября размер денежного довольствия, из которого происходит исчисление пенсии военнослужащим и приравненным к ним лицам, будет увеличен с запланированного процента 89,32% до 89,83%. Это обеспечит увеличение реального размера военных пенсий на 5,1%.
"Призывникам военная пенсия устанавливается только в случае наступления инвалидности по ранее озвученным условиям. Для военнослужащих по контракту военная пенсия рассчитывается исходя из стажа, оклада и так далее", — уточнил эксперт.
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