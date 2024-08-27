https://ria.ru/20240827/patrushev-1968752419.html
Патрушев призвал ускорить доведение господдержки до аграриев в Забайкалье
Патрушев призвал ускорить доведение господдержки до аграриев в Забайкалье - РИА Новости, 27.08.2024
Патрушев призвал ускорить доведение господдержки до аграриев в Забайкалье
Вице-премьер Дмитрий Патрушев и губернатор Забайкальского края Александр Осипов провели рабочую встречу, в рамках которой Патрушев призвал ускорить доведение... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T14:47
2024-08-27T14:47
2024-08-27T15:13
экономика
забайкальский край
дмитрий патрушев
александр осипов
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Вице-премьер Дмитрий Патрушев и губернатор Забайкальского края Александр Осипов провели рабочую встречу, в рамках которой Патрушев призвал ускорить доведение средств господдержки до аграриев, сообщили журналистам в аппарате вице-премьера. "Говоря о сельском хозяйстве, Дмитрий Патрушев призвал ускорить доведение средств господдержки до аграриев. А также нарастить показатель внесения минеральных удобрений", - говорится в сообщении. Согласно сообщению, вице-премьер и губернатор обсудили реализацию федерального проекта "Сохранение озера Байкал", развитие АПК в Забайкалье и прохождение пожароопасного сезона. Более того, были рассмотрены вопросы строительства очистных сооружений, реализации федеральных проектов "Чистая страна" и "Чистый воздух" и формирования экономики замкнутого цикла.
https://ria.ru/20240422/proizvodstvo-1941503157.html
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экономика, забайкальский край, дмитрий патрушев, александр осипов
Экономика, Забайкальский край, Дмитрий Патрушев, Александр Осипов
Патрушев призвал ускорить доведение господдержки до аграриев в Забайкалье
Патрушев призвал Осипова ускорить передачу господдержки аграриям в Забайкалье
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Вице-премьер Дмитрий Патрушев и губернатор Забайкальского края Александр Осипов провели рабочую встречу, в рамках которой Патрушев призвал ускорить доведение средств господдержки до аграриев, сообщили журналистам в аппарате вице-премьера.
"Говоря о сельском хозяйстве, Дмитрий Патрушев призвал ускорить доведение средств господдержки до аграриев. А также нарастить показатель внесения минеральных удобрений", - говорится в сообщении.
Согласно сообщению, вице-премьер и губернатор обсудили реализацию федерального проекта "Сохранение озера Байкал", развитие АПК в Забайкалье и прохождение пожароопасного сезона.
Более того, были рассмотрены вопросы строительства очистных сооружений, реализации федеральных проектов "Чистая страна" и "Чистый воздух" и формирования экономики замкнутого цикла.