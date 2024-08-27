https://ria.ru/20240827/patrushev-1968752419.html

Патрушев призвал ускорить доведение господдержки до аграриев в Забайкалье

Патрушев призвал ускорить доведение господдержки до аграриев в Забайкалье - РИА Новости, 27.08.2024

Патрушев призвал ускорить доведение господдержки до аграриев в Забайкалье

Вице-премьер Дмитрий Патрушев и губернатор Забайкальского края Александр Осипов провели рабочую встречу, в рамках которой Патрушев призвал ускорить доведение... РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T14:47

2024-08-27T14:47

2024-08-27T15:13

экономика

забайкальский край

дмитрий патрушев

александр осипов

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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Вице-премьер Дмитрий Патрушев и губернатор Забайкальского края Александр Осипов провели рабочую встречу, в рамках которой Патрушев призвал ускорить доведение средств господдержки до аграриев, сообщили журналистам в аппарате вице-премьера. "Говоря о сельском хозяйстве, Дмитрий Патрушев призвал ускорить доведение средств господдержки до аграриев. А также нарастить показатель внесения минеральных удобрений", - говорится в сообщении. Согласно сообщению, вице-премьер и губернатор обсудили реализацию федерального проекта "Сохранение озера Байкал", развитие АПК в Забайкалье и прохождение пожароопасного сезона. Более того, были рассмотрены вопросы строительства очистных сооружений, реализации федеральных проектов "Чистая страна" и "Чистый воздух" и формирования экономики замкнутого цикла.

https://ria.ru/20240422/proizvodstvo-1941503157.html

забайкальский край

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экономика, забайкальский край, дмитрий патрушев, александр осипов