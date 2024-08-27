https://ria.ru/20240827/patrushev-1968723472.html
Патрушев призвал ускорить темпы обновления флота
Патрушев призвал ускорить темпы обновления флота - РИА Новости, 27.08.2024
Патрушев призвал ускорить темпы обновления флота
Темпы обновления российского флота не отвечают требованиям сегодняшнего дня, необходимо развивать, а в отдельных случаях - восстановить и приобрести новые... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T13:20
2024-08-27T13:20
2024-08-27T13:20
россия
николай патрушев
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Темпы обновления российского флота не отвечают требованиям сегодняшнего дня, необходимо развивать, а в отдельных случаях - восстановить и приобрести новые компетенции в сфере отечественного судо- и кораблестроения, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев. "Ключевым элементом морского потенциала нашей страны должно стать судостроение. От результатов работы судостроительной промышленности зависит не только обеспечение безопасности страны, но и развитие национальной экономики, устойчивость международных торгово-экономических связей", - сказал Патрушев на первом заседании Морской коллегии. "Вместе с тем, темпы обновления российского флота не отвечают требованиям сегодняшнего дня", - констатировал он. По словам Патрушева, на протяжении многих лет недопустимо низким остается объем грузов, перевозимых судами под российским флагом, в первую очередь из-за нехватки отечественных судов". "В результате недружественные России страны фактически вытеснили российские транспортные компании с рынка перевозок наших же экспортных и импортных стратегических грузов, включая нефть, нефтепродукты, зерно", - добавил он. "Нам необходимо развивать, а в отдельных случаях восстановить и приобрести новые компетенции в сфере судо- и кораблестроения, производстве судового оборудования и специальной морской техники. Вывести отрасль на новый технологический уровень, в том числе за счет внедрения унифицированных программно-технических решений", - подчеркнул Патрушев.
https://ria.ru/20240827/zasedanie-1968722678.html
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россия, николай патрушев, вмф рф
Россия, Николай Патрушев, ВМФ РФ
Патрушев призвал ускорить темпы обновления флота
Патрушев: темпы обновления флота не отвечают требованиям сегодняшнего дня
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Темпы обновления российского флота не отвечают требованиям сегодняшнего дня, необходимо развивать, а в отдельных случаях - восстановить и приобрести новые компетенции в сфере отечественного судо- и кораблестроения, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.
"Ключевым элементом морского потенциала нашей страны должно стать судостроение. От результатов работы судостроительной промышленности зависит не только обеспечение безопасности страны, но и развитие национальной экономики, устойчивость международных торгово-экономических связей", - сказал Патрушев на первом заседании Морской коллегии.
"Вместе с тем, темпы обновления российского флота не отвечают требованиям сегодняшнего дня", - констатировал он.
По словам Патрушева, на протяжении многих лет недопустимо низким остается объем грузов, перевозимых судами под российским флагом, в первую очередь из-за нехватки отечественных судов".
"В результате недружественные России страны фактически вытеснили российские транспортные компании с рынка перевозок наших же экспортных и импортных стратегических грузов, включая нефть, нефтепродукты, зерно", - добавил он.
"Нам необходимо развивать, а в отдельных случаях восстановить и приобрести новые компетенции в сфере судо- и кораблестроения, производстве судового оборудования и специальной морской техники. Вывести отрасль на новый технологический уровень, в том числе за счет внедрения унифицированных программно-технических решений", - подчеркнул Патрушев.